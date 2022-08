Comment les BPC ont empoisonné le fleuve Saint-Laurent et les communautés environnantes

Dans les années 1950, les États-Unis et le Canada se sont lancés dans un vaste projet d’élargissement du fleuve Saint-Laurent, transformant la région pour faciliter le commerce, attirer l’industrie et stimuler les économies des deux nations. Mais il y avait une troisième nation dans la région dont la population n’a pas été consultée et dont le mode de vie a été complètement transformé par le projet : les Mohawks d’Akwesasne.

Le fleuve Saint-Laurent est au cœur de la culture mohawk de la région depuis des milliers d’années. Les poissons de rivière constituent l’essentiel de leur alimentation. Mais pour les Mohawks, le poisson n’est pas une « ressource » à exploiter. Ils sont un partenaire égal dans une relation dans laquelle les humains et la faune ont des responsabilités sacrées les uns envers les autres. Ces relations sont au cœur de la vision du monde des Mohawks et reflètent des façons similaires de comprendre le monde naturel dans d’autres communautés autochtones.

Mais la tentative d’attirer l’industrie dans la région a fonctionné. Deux grands fabricants ont construit des usines près d’Akwesasne et, dans les années 1980, les Mohawks ont appris que General Motors et Reynolds Metals empoisonnaient la rivière depuis des décennies avec des produits chimiques cancérigènes appelés BPC. Les poissons de la rivière présentaient des niveaux extrêmement dangereux de BPC. Cela a présenté à la communauté un choix dévastateur : continuer à pêcher et risquer des problèmes de santé comme le cancer et les troubles thyroïdiens, ou arrêter de pêcher et perdre le lien avec la rivière et avec leurs ancêtres.

La déclaration complète que nous avons reçue d’Alcoa, propriétaire de Reynolds Metals, est la suivante :

Aujourd’hui, Reynolds Metals Company et l’US EPA continuent de surveiller les différentes solutions d’assainissement liées au fleuve Saint-Laurent et les opérations historiques de Reynolds Metals Company près de Massena. Les travaux d’assainissement ont été conçus en 2000, après avis et consultation du public, pour protéger la santé humaine et l’environnement. Les travaux comprenaient le dragage et le recouvrement de portions de la rivière. En 2021, l’US EPA a achevé son quatrième examen quinquennal du projet d’assainissement. L’EPA a confirmé que les travaux d’assainissement sont efficaces et qu’ils continuent de protéger la santé humaine et l’environnement. Alcoa Inc., l’ancienne société mère d’Alcoa Corporation, a acquis Reynolds Metals en 2000. En novembre 2016, Alcoa Inc. s’est séparée en deux sociétés, Arconic Inc. et Alcoa Corporation, et Reynolds a été affecté à Alcoa Corporation.

