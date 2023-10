Comment les boycotts de Reddit et d’Etsy sont liés à une révolte chez Knitting.com

Pendant plus d’une décennie, le domaine Knitting.com était en vente. À cette époque, il était peu peuplé : il affichait à tout moment une douzaine de liens liés au tricot et les coordonnées du propriétaire du site, Roy Edward Messer, l’homme qui vendu Vodka.com à Russian Standard Co. en 2006 pour 3 millions de dollars. Rien sur le site ne laissait présager une tempête de feu.

Puis, en février 2022, deux frères du commerce électronique l’ont sorti de l’obscurité. Dave Bryant et Mike Jackness, se faisant appeler EcomCrew, ont acheté le site pour 80 000 $. Ni l’un ni l’autre n’avaient aucune connaissance en tricot, mais ils avaient pour objectif de transformer ce domaine sous-exploité en une entreprise valant un million de dollars en quelques années.

Dans un podcast, Bryant et Jackness ont décrit le tricot, avec son volume de recherche élevé et son potentiel de référencement, comme le « créneau parfait » pour les ventes sur Amazon. De nombreux concurrents dans ce domaine étaient « assez rudimentaires », disaient-ils, et ne représentaient guère plus qu’une « grand-mère qui tient le petit blog qu’elle tient depuis 20 ans ».

La langue était distinctive. Cela rappelle le langage de la Silicon Valley et, au cours de l’année qui a suivi, il est devenu emblématique d’un conflit plus large entre les communautés en ligne et les plateformes d’entreprise qui fonctionnent comme leurs enceintes. Aujourd’hui Les rédacteurs sont activés grèveX (née Twitter) est dans la tourmenteet les vendeurs Etsy sont boycotter et quittant le site. Ces tensions, qui n’ont atteint leur paroxysme que récemment, ont duré des années. Les propriétaires de sites recherchent de plus en plus, et de manière plus agressive, des moyens de monétiser les espaces en ligne pour leur propre profit. au milieu d’un ralentissement en revenus publicitaires numériques. Mais les communautés résistent.

UN révolte des arts de la fibre

Les ambitions d’EcomCrew, ainsi que leur sexisme et leur âgisme manifestes, ont déclenché réaction massive auprès de tricoteuses en ligne. Les forums sur les arts de la fibre ont explosé. «Knitting.com, c’est à la fois le capitalisme et le sexisme» lire un message sur Indie Untangled, un de ces forums. «Ils veulent s’implanter dans une communauté ils ne s’en soucient même pas et prenez tout ce qu’ils peuvent. Un commentateur sur subreddit r/craftsnark a écrit« Ils semblent croire à tort que la communauté du tricot est exclusivement composée de gériatres luddites technophobes. » Le magasin de laine Lattes et Llamas a déclaré « le Caucasknitty de ces frères » dans un article de blog.

« Ces gars sont arrivés et utilisaient beaucoup le langage du monde de la technologie et du monde économique : ‘Nous allons venir détruire cette industrie' », a déclaré Carrie CraftGeek (comme on l’appelle en ligne), une productrice de télévision de jour et YouTubeuse tricoteuse la nuit, dans une interview avec Quartz. « Formulairee, personnellement, j’avais vraiment l’impression que vous ne nous considériez pas comme un client et comme une communauté. Vous voyez des portefeuilles.

Bryant et Jackness ont supprimé le podcast de leur site (mais vous pouvez écoute toujours ici) et ils a écrit un message à la communauté du tricot, reconnaissant que la réponse était « qui donne à réfléchir ». (Quartz a contacté les deux hommes pour commenter leurs activités actuelles, mais n’a pas reçu de réponse.) Bryantdans une démonstration de repentir, expliqué dans un article de blog qu’ils avaient commencé à tricoter et qu’ils apprenaient «points de perles.» Maisla faute d’orthographe du mot « purl » semblait seulement ajouter insulte à l’injure.

Knitting.com est toujours opérationnel, mais il est commercialisé spécifiquement auprès des « toutes nouvelles tricoteuses qui n’ont jamais tenu d’aiguilles auparavant », ce qui donne une large place à la communauté du tricot existante.

Les communautés en ligne ne sont pas vos consommateurs ordinaires

Bryant et Jackness ont acheté Knitting.com pour exploiter un bassin de consommateurs. Le Cette stratégie est celle qu’ils avaient suivie auparavant, avec succès, sur des sites comme Treadmills.com et Icewraps.com, qui vendent (vous l’aurez deviné) des tapis roulants et des enveloppements de glace. Leur première erreur a été de regrouper les tricoteurs dans cette même catégorie de consommateurs matérialistes. Le fil conducteur qui relie les tricoteurs en ligne n’est pas la consommation, mais leur intérêt commun pour l’activité elle-même. «La communauté du tricot fonctionne à bien des égards comme un fandom», comme le dit CraftGeek.

Au 21e siècle, les fandoms dominent certaines sections d’Internet. Ils s’étendent souvent sur une confédération de réseaux sociaux et de forums en ligne, qui deviennent sites d’échange, et la génération, d’idées, de normes, de langues vernaculaires et de marchandises. Les groupes ont beau être conflictuels en interne, ils entretiennent néanmoins une sorte de parenté qui leur permet de se mobiliser face à un groupe extérieur menaçant.

C’est le cas du monde du tricot, qui dispose d’un réseau en ligne bien implanté depuis le 19Années 90 et début des années 2000, La liste des tricots étant l’un des premiers lieux de rassemblement. L’achat de Knitting.com par EcomCrew revenait à revendiquer des terres dans un domaine étranger et ancien. Cela n’a pas aidé que le duo ait annoncé son arrivée comme des conquérants. Pour les tricoteuses en ligne, cela ressemblait à une invasion.

Ce qui a suivi a été un barrage de critiques dirigées contre Bryant et Jackness sur des sites en ligne, et même directement sur le site Web d’EcomCrew. La réponse a laissé les deux quelque peu intimidés. Jackness a comparé l’expérience à l’intimidation au lycée ou aux procès des sorcières de Salem, en un entretien l’année dernière avec Input Magazine. La réaction n’a jamais atteint le point du boycott – même si cela semble être un accord tacite dans les forums de tricot que le site était sur une liste noire. Les attaques verbales ont suffi à faire reculer le duo.

L’un des plus grands regrets que les deux hommes ont cité depuis est d’avoir été trop transparents dans leur stratégie et leur lancement (même si cela était lié à la marque : le slogan de leur podcast est « le podcast le plus transparent du Web »). Il n’est donc pas étonnant que Knitting.com soit aujourd’hui dépourvu de tout lien avec Bryant ou Jackness, et que toute mention des revenus ou de l’état actuel du site soit absente des mises à jour d’EcomCrew. Knitting.com ne fait également aucun effort pour se présenter comme un espace communautaire de tricot – un rôle déjà rempli par Ravelry, le réseau social de facto du monde des arts textiles.

Le site, quant à lui, cible spécifiquement les novices en tricot. Il propose des guides pour les tricoteurs débutants et des tutoriels sur différents points. Il possède également un blog où le les publications sont intégrées à des liens d’affiliation Amazon, qui génèrent un pourcentage de commission par clic, vers des pages vendant des fournitures de tricot. (Quartz et sa société mère, G/O Media, utilisent également des liens d’affiliation, ce qui est devenu une pratique courante dans le monde des médias.) Le page du personnel de Knitting.com cite Hannah Maier, ancienne directrice de la marque de la boutique de tricot en ligne Knit Picks, comme responsable, avec quatre autres employés basés aux Philippines. (EcomCrew a ouvertement parlé sur la création d’une équipe à Cebu City comme mesure de réduction des coûts.)

Leur deuxième entreprise de tricot, la boutique Amazon « BeKnitting », a aussi mis en place, mais plus secrètement. La vitrine est liée à un autre domaine, be.knitting.com, une connexion qui peut être retracée après avoir fouillé dans les archives publiques. Ils montrent qu’ECC Media, LLC, enregistré Nevada sous le nom de Jackness, est également répertorié comme propriétaire la marque à BeKnitting. (Quartz a contacté be.knitting.com pour confirmer la propriété mais n’a pas reçu de réponse.) Encore une fois, il n’y a pas de lien immédiatement identifiable vers EcomCrew.

Qu’est-ce que Reddit et Etsy ont à voir là-dedans ?

La fracas de Knitting.com est un microcosme des tensions entre les plateformes en ligne et les communautés. Il révèle que là où existent des communautés en ligne, il existe également un potentiel élevé organiser.

Une réaction similaire, à plus grande échelle, s’est produite plus tôt cette année sur Etsy et Reddit. En août, Les vendeurs Etsy au Royaume-Uni (dont beaucoup sont également des artistes de la fibre) ont organisé un boycott contre l’e-site de commerce pour avoir retenu leurs revenus en vertu de sa politique de réserves. Pendant ce temps, fini un cinquième de Redditun site composé de milliers de communautés, continue d’exister il faisait noir sur le quai après le placement de paywalls sur son API. La réponse est plus extrême dans ces cas par rapport à Knitting.com—sans doute parce que l’enjeu est plus important : ces cLes communautés ont déjà établi leurs racines sur Etsy et Reddit.

Présentation de techno-féodalisme

Entrez dans le techno-féodalisme, un mélange de mots qui a plus de sens qu’on ne le pense. Ce thèse économiquelequel apparu ces dernières années issu d’une pensée politique de gauchepeut nous aider comprends ces visages frémissants-des décalages entre plateformes et communautés.

Amusez-vous un instant par cette comparaison : une plateforme comme Reddit ou Etsy s’apparente à un propriétaire foncier Internet, possédant l’infrastructure physique (c’est-à-dire les serveurs) et les droits légaux sur une plateforme. Les utilisateurs de la plateforme sont comme des fermiers, des techno-serfs, si vous préférez. Ils produisent de la valeur par leur activité sur le site, qui est ensuite récoltée. Les bénéfices sont partiellement, voire parfois presque totalement, récupérés par les propriétaires de plateformes. Le contrat entre les deux est que les utilisateurs peuvent exister sur le site, ou ouvrir une boutique, « gratuitement », car leur activité est monétisable. À leur tour, les données sont confisquées au profit des plateformes et concentrées sur leurs serveurs.

Pour les vendeurs Etsy, ce compromis insatisfaisant a conduit la plateforme à réduire les frais sur leurs ventes ou à retenir le paiement (un changement de politique de réserves). est entré en vigueur plus tôt en août : « Pour la grande majorité des vendeurs disposant d’une réserve, le pourcentage des fonds détenus en réserve sera réduit d’au moins la moitié ». Kelly Clausen, porte-parole d’Etsy, a déclaré Quartz par email).

Pour les Redditors, leur plateforme partage leur contenu avec des « fournisseurs de services » (souvent un code pour être offert aux annonceurs) et vendre leur contenu pour alimenter les modèles d’IA. Les termes de ce quasi-contrat sont arrivés sous tension. Il est désormais demandé aux rédacteurs de payer pour l’API du site, un outil qu’ils utilisent régulièrement pour entretenir leurs communautés et pour produire de la valeur sur la plateforme.

Les vendeurs Etsy, quant à eux, ont été privés de leurs gains tout en étant confrontés à des frais apparemment arbitraires, au point que certains ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas se permettre de payer leurs factures ou de maintenir leur entreprise. Etsy aurait également proposé à certains vendeurs des prêts d’avance de fonds par l’intermédiaire de son partenaire YouLend, au plus fort du boycott des réserves, après avoir poussé les vendeurs à le faire. dans un état de précarité financière.

« Cela constitue jusqu’à présent l’exemple le plus frappant d’une sorte d' »Amazonification » d’Etsy », a déclaré Mattie Boyd, porte-parole de l’Indie Sellers Guild, une organisation à but non lucratif. représentant plus de 3 200 vendeurs Etsy. « Etsy gagne plus d’argent ces jours-ci en vendant des services aux vendeurs qu’en facilitant les transactions entre acheteurs et vendeurs. »

Dans les deux cas, les communautés ont pris conscience que leur activité équivalait à du travail pour le compte de leurs plateformes. Et en l’absence des syndicats, ils sont arrivés à la même réponse : le boycott. Ce n’est pas une coïncidence si les membres de la communauté des arts de la fibre, qui ont une longue histoire hors ligne en tant que moyen d’activisme, subversionLes opposants et les dissidents politiques ont été des membres actifs des récentes manifestations sur les deux plateformes. Selon les mots de CraftGeek : « Si vous venez pour les tricoteurs, vous allez chercher les aiguilles. »