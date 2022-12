Comment les bouteilles de meurtre de l’ère victorienne ont causé tant de décès de tout-petits

Bien que devenir parent soit un sentiment unique en son genre, être parent comporte également de nombreux défis. Chaque parent peut se donner beaucoup de mal pour assurer la sécurité de ses enfants. Cependant, il fut un temps, il y a environ un siècle et demi, en Grande-Bretagne, où les mères poussaient sans le savoir leurs tout-petits à mort en mettant en œuvre une technique dont elles ne savaient pas qu’elle était périlleuse pour leurs bébés.

C’est l’ère victorienne, entre 1820 et 1914, correspondant à peu près à la période du règne de la reine Victoria. Cette période a vu l’émergence d’un nouveau type de biberon qui permettait aux bébés de se nourrir pratiquement sans l’aide de leurs parents. Soit du verre, soit de la faïence a été utilisé pour fabriquer ces bouteilles. Une tétine et une section de tube en caoutchouc ont été fixées au biberon. Sa conception ressemblait à un banjo, ce qui rendait le nettoyage de la bouteille presque impossible.

La tendance à ne pas nettoyer la bouteille a été encore alimentée par les écrits du livre Mrs Beeton’s Household Management, écrit par Isabella Beaton. Dans son livre, l’auteur a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de laver la tétine pendant deux ou trois semaines, faisant des biberons de parfaits incubateurs pour les bactéries mortelles.

Les parents ont continué à acheter et à utiliser les biberons même si les médecins leur interdisaient de le faire. Et, les taux de mortalité infantile à l’époque étaient choquants. Seuls deux enfants sur dix ont survécu jusqu’à leur deuxième anniversaire. Cependant, les parents étaient incapables d’attribuer ces décès aux bactéries qui s’accumulaient sur le biberon et poussaient sans le savoir leurs enfants à la mort. Les bouteilles ont fini par être connues sous le nom de «bouteilles de meurtre» et sont entrées dans l’histoire sous ce nom.

