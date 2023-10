Nathalie Mohadjer

Pour une boutique de beignets, Momzi est étonnamment sombre et nue.

Mais pour une boutique de beignets gastronomiques haut de gamme à Paris dont la clientèle cible est la jet set de la Paris Week Fashion, le concept LBD minimaliste de Momzi est sur la marque. Depuis le paisible passage parisien de la rue Cherubini, dans le 2e arrondissement, sa façade noire et son intérieur inhabituellement vide offrent peu d’indices sur l’entreprise et peuvent facilement semer la confusion chez les passants.

Et le chef d’origine américaine Raamin Samiyi aime ça.

“Les gens doivent vraiment nous connaître pour venir parce que nous ne sommes pas dans une rue où il y a beaucoup de circulation piétonne”, a-t-il déclaré à Robb Report. «Beaucoup de gens n’entrent même pas parce qu’ils ont un peu peur. Ils ne savent pas ce que c’est. Mais j’aime ça parce que cela suscite la curiosité.

La notion d’exclusivité et de luxe sous-tend la vision de Momzi, où l’humble beignet typiquement américain est réinventé en pâtisseries semblables à des joyaux qui rivalisent avec certaines des pâtisseries les plus luxueuses de Paris : des rondes de brioche dodues et moelleuses sont ornées de bijoux fins comme du papier. des éclats de figues et parsemés de graines de nigelle, ou surmontés de copeaux de noix de pécan pâles qui évoquent la douceur moelleuse des premières chutes de neige de l’hiver.

Momzi est l’une des nombreuses boutiques de beignets gastronomiques qui ont élu domicile permanent à Paris au fil des ans et acceptées comme pâtisserie légitime par certains des palais pâtissiers les plus exigeants du monde : les Parisiens.

Un assortiment de Momzi Léonard Habitant

Chez Nonette Banh Mi and Donuts, ouvert en 2021 par la même équipe derrière la cantine populaire d’Asie du Sud-Est The Hood, de l’autre côté de la rue, la spécialité est les beignets de fil de porc, une version sucrée et salée du petit pain chinois rousong. D’autres saveurs incluent le durian et l’ondeh de soja, un riff du dessert singapourien ondeh ondeh, à base de gula melaka ou sucre de palme, de sauce soja et de noix de coco râpée.

Ponpon Café a été le premier à faire découvrir à Paris les beignets mochi en 2022, aux saveurs gourmandes comme le chocolat rubis rose, la crème brûlée et le sésame noir. Et il y a aussi les French Donuts, présentés comme des « beignets à la française » avec des saveurs comme Paris Brest et Café Liégois ; Besties Bakery, une boutique encadrée de fleurs roses où les clients vont chercher du caramel salé ou des beignets au mojito ; et Mamiche, où les saveurs changent selon les saisons et peuvent inclure abricot-verveine, fraise-rhubarbe, sirop d’érable et noix de coco.

Mais bon nombre de ces boutiques de beignets doivent une partie de leur succès à Amanda Bankert de Boneshaker, largement reconnue comme la pionnière à Paris qui a osé ramener les beignets – jusqu’alors mieux connus comme le carburant de la malbouffe d’Homer Simpson – dans la capitale française. en 2015.

“En fait, je n’avais pas réalisé qu’il existait une idée préconçue selon laquelle les beignets seraient la pire de toutes les nourritures américaines”, a déclaré Bankert dans un magasin du 2e arrondissement. « D’après moi, chaque culture a sa version d’un dessert à base de pâte frite, comme les beignets en France. Et qui n’aime pas un beignet ?

Et bien à cette époque, les banques françaises par exemple.

Malgré ses références en tant que chef pâtissière formée au Cordon Bleu et ayant travaillé pendant huit ans dans des cuisines gastronomiques en Irlande où elle produisait des pâtisseries françaises, aucune banque française ne lui prêterait l’argent dont elle avait besoin pour transformer son pop-up de beignets de 2015 en brique et atelier de mortier.

“Absolument pas.”

“Cela ne va pas voler.”

« Les Français ne vont pas manger un beignet », lui a-t-on répété à plusieurs reprises.

Bankert et son mari et partenaire commercial de l’époque, Louis Scott, ont donc utilisé leurs propres économies et emprunté à leurs amis et à leur famille pour ouvrir un petit comptoir de plats à emporter en 2016, où elle a négocié trois friteuses maison pour fabriquer ses beignets faits à la main. Cinq ans plus tard, ils ont pu ouvrir une boutique de beignets de l’autre côté de la rue, prouvant ainsi à ses opposants que les beignets sont devenus plus qu’une tendance passagère.

Exemple concret : Krispy Kreme a annoncé son intention d’ouvrir sa première boutique à Paris d’ici la fin de l’année.

En plus d’ouvrir un nouveau point de vente, Boneshaker a discrètement pivoté pour devenir un magasin entièrement végétalien en 2019, remplaçant les œufs et le beurre par de l’aquafaba ou de l’eau, de l’huile et de la margarine de pois chiches. En août, Bankert a publié Voilà Veganson premier livre de recettes présentant des desserts à base de plantes.

De retour à Momzi, Samiyi, 34 ans, rompt également avec la tradition et fait frire ses beignets dans de l’huile de coco biologique plutôt que dans de l’huile végétale, dont des études ont montré qu’elle pouvait produire des composés toxiques à haute température. L’huile de noix de coco laisse également une finale plus propre et plus douce en bouche, a-t-il ajouté.

Le concept de la boutique reflète le parcours à plusieurs niveaux de Samiyi : un Californien originaire d’origine iranienne et azerbaïdjanaise, qui a étudié la pharmacologie (c’est peut-être la raison pour laquelle il utilise peu de sucre dans ses beignets) et le piano avant de se lancer dans des études de pâtisserie et de devenir chef pâtissier au Restaurant étoilé Michelin Pilgrim à Paris.

Nommé d’après le terme affectueux qu’il utilise pour appeler sa mère, Momzi rend également hommage aux matriarches de sa famille, avec des noms comme Mère de la figue, un hommage au gâteau aux figues koloocheh persan de sa grand-mère, ou Mère des dragons, composé de trois types. de pistaches.

Avec son ami et partenaire commercial Thomas Bellego, créateur de mode et de bijoux bien connecté, le duo avait pour objectif de créer une version haute couture des beignets. Pour imiter les boutiques de mode de luxe où la rareté se traduit par l’exclusivité, seuls six beignets, trois de chaque côté de la boutique de 130 carrés, semblent flotter contre des miroirs infinis pour créer l’illusion d’abondance.

Les photos élégantes et stylisées de la page Instagram de Momzi sont prises par des photographes de mode haut de gamme qui travaillent avec Chanel et Dior et sont supervisées par Bellego qui agit en tant que directeur artistique.

À peine un an après son ouverture en 2022, Samiyi a réalisé des collaborations de luxe avec Balenciaga, Saint Laurent et le grand magasin de luxe La Samaritaine, propriété de LVMH, et a créé un nouveau beignet de Noël aux agrumes pour Vogue France, qui a consacré une série à Momzi l’année dernière.

C’est le genre de buzz qui ferait l’envie de nombreux pâtissiers parisiens établis de longue date.

“Je pense que les maisons de mode et les grandes marques sont toujours à la recherche de quelque chose de nouveau et de tendance”, a déclaré Samiyi. “Il y a à Paris tous ces pâtissiers célèbres qui font des choses merveilleuses, mais cela reste du domaine de la pâtisserie.”

Momzi a également suscité l’intérêt des médias alimentaires étrangers en Corée du Sud et au Japon, et Samyi a soumis plusieurs propositions pour ouvrir un avant-poste américain de Momzi.

“C’est mon objectif, je veux vraiment aller aux Etats-Unis”, a-t-il déclaré. “Mais à ce stade, il s’agit plutôt d’un plan quinquennal.”