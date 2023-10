Deux semaines d’intenses bombardements israéliens sur la bande de Gaza ont tué plus de 5 000 Palestiniens, pour la plupart des civils, et ceux qui ont échappé à la mort sont confrontés à la faim et luttent pour obtenir des produits de première nécessité, comme de l’eau potable et des médicaments.

Plus que 60 pour cent des habitants de Gaza avaient besoin d’une aide alimentaire avant même le début de la dernière campagne de bombardements israéliens le 7 octobre, à la suite des attaques meurtrières du Hamas en Israël.

Gaza, qui s’étend sur 10 km de large et 41 km de long, abrite 2,3 millions de personnes qui sont sous blocus terrestre, maritime et aérien israélien depuis 2007. Elles ont fait face à cinq offensives militaires depuis que les soldats et les colons israéliens s’est retiré de l’enclave en 2005.

La situation humanitaire à Gaza est devenue « catastrophique », disent les agences de l’ONU, parce qu’Israël a coupé l’approvisionnement en nourriture, en eau, en carburant et en électricité.

Quelle est la situation alimentaire à Gaza actuellement ?

L’ensemble de la population de Gaza est confrontée à des pénuries alimentaires, selon un rapport conjoint du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies et de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

“La destruction [by the Israeli strikes] a gravement perturbé les chaînes d’approvisionnement alimentaire à Gaza », a-t-il déclaré.

Israël a autorisé trois convois de camions humanitaires à passer de l’Égypte à Gaza, mais jusqu’à 100 camions transportant une aide essentielle attendent en Égypte l’autorisation de partir.

Avec plusieurs boulangeries bombardées et d’autres fermées parce qu’il n’y a pas assez d’eau ou d’électricité, les agences des Nations Unies, y compris le PAM, sont en mesure de fournir du pain pour un seul repas par jour.

Kifah Qudeh réside dans un refuge géré par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) à l’école Ahmed Abdelaziz à Khan Younis, dans le sud de Gaza. Il a déclaré à Al Jazeera que tous les deux ou trois jours, il recevait trois morceaux de pain plat et était autorisé à remplir quatre bouteilles d’eau pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses trois enfants.

« Nous coupons un morceau de pain en deux et si nous avons de la confiture ou autre chose, nous le mettons à l’intérieur et le donnons aux enfants. Sinon, c’est du pain nature. Ce n’est pas suffisant pour nous soutenir, mais c’est tout ce que nous avons », a-t-il déclaré.

La pénurie alimentaire est-elle aujourd’hui pire qu’avant ?

La situation est désastreuse et personne ne sait combien de temps encore leurs réserves alimentaires limitées dureront. Les magasins qui ont jusqu’à présent survécu aux frappes aériennes ont des étagères vides et aucun moyen de se réapprovisionner. De nombreuses personnes ont quitté précipitamment leurs maisons sans argent après le début des frappes aériennes israéliennes le 7 octobre. Tout le monde n’a pas les moyens d’acheter le peu qui reste.

Les approvisionnements alimentaires étaient déjà limités sous le blocus de Gaza par Israël depuis 16 ans, même si Qudeh affirme qu’il a au moins pu récupérer chaque jour un sac de six ou sept pains plats frais dans les boulangeries de Gaza. C’était suffisant pour nourrir sa famille. “Nous mangerions cela avec du fromage en conserve ou du houmous si nous pouvions l’obtenir.”

Même avant la guerre actuelle, la nourriture entrant à Gaza était principalement constituée de conserves et d’aliments transformés comme « du fromage en conserve, des chips et des nouilles instantanées – des aliments ultra-transformés connus pour causer des problèmes de santé », a déclaré à Al Iman Farajallah, une psychothérapeute palestinienne basée en Californie. Jazira.

En conséquence, les habitants de Gaza souffrent de malnutrition, a déclaré Yusra Eshaq, une nutritionniste basée au Royaume-Uni.

« Les Palestiniens de Gaza souffrent déjà de malnutrition depuis des années, et pour que leurs corps supportent désormais davantage le rationnement alimentaire, il faudra payer un lourd tribut », a-t-elle déclaré.

Avec une baisse spectaculaire des calories, le corps commencera à décomposer les graisses, puis plus tard la masse musculaire. C’est la zone dangereuse lorsque les organes peuvent commencer à tomber en panne, a expliqué Eshaq.

Quel a été l’impact de 16 années de blocus israélien sur Gaza ?

Farajallah, qui a grandi à Gaza dans les années 1990, a déclaré : « Nous prenions un petit-déjeuner composé de tomates et de concombres cultivés localement, de fromage fait maison que ma mère préparait à partir de lait frais et d’œufs de poules que de nombreuses maisons élevaient autrefois. Honnêtement, cela ressemble à une autre vie.

Elle a quitté Gaza pour la Californie il y a environ 20 ans pour poursuivre ses études et devenir psychothérapeute, mais elle ne connaît que trop bien les réalités du terrain grâce à ses voyages de retour pour rendre visite à sa famille et aux appels réguliers entre les deux.

« Les Palestiniens aiment manger ensemble en famille, pas seulement le dîner, mais trois fois par jour. On aurait des plats de maqlouba [a layered dish of meat, vegetables and rice] et mansaf [lamb cooked in fermented yogurt] et Warak Anab [stuffed grape leaves]mais plus tard, sous le blocus israélien, la viande est devenue rare et n’était consommée que lors de l’Aïd al-Adha, et encore moins s’il y avait un moyen pour le bétail d’entrer à Gaza », a-t-elle déclaré par téléphone.

Sa famille restée à Gaza a commencé à manger moins parce que les aliments transformés avaient un prix et que l’économie de Gaza commençait à souffrir du commerce et des voyages limités.

« Ma sœur à Gaza a commencé à changer ses plats à cause du manque de nourriture. Alors qu’elle pouvait avoir du poulet farci rôti avec des noix et des raisins secs, sous le blocus, si elle pouvait obtenir du poulet, elle le ferait bouillir pour faire une simple soupe pour ses enfants, un régal pour sa famille, et ils le mangeraient avec du pain », a déclaré Farajallah.

Gaza a-t-elle encore de l’eau ?

Gaza a de l’eau pour l’instant, mais elle est limitée et souvent contaminée et a un goût salé.

Le seul aquifère souterrain de Gaza est épuiséce qui signifie que l’eau n’est pas potable et ne peut pas être utilisée pour arroser les plantes.

L’ONU affirme que 97 pour cent de l’eau de Gaza ne répond pas aux normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les Palestiniens vivant dans l’enclave sont devenus dépendants de réservoirs d’eau privés et de petites usines de dessalement pour leur eau potable.

La dernière station de dessalement a cessé de fonctionner mardi, faute de carburant. Israël a déclaré avoir renouvelé son approvisionnement en eau dans le sud de Gaza, mais les Palestiniens ont déclaré que de nombreuses conduites d’eau avaient été endommagées lors des récents bombardements israéliens. Et sans électricité, les pompes à eau pour remplir les réservoirs ne fonctionnent pas.

Qudeh a déclaré : « Nous faisons partie des chanceux. … Nous avons de l’eau. Tous les deux jours, il peut remplir quatre bouteilles en plastique avec de l’eau provenant des réserves de l’UNRWA.

Mais il prend soin de rationner pour lui et sa famille.

« Nous essayons de nous en tenir à un verre par jour. C’est difficile de ne pas l’avaler, mais nous sommes conscients de la situation et devons faire attention à ce dont nous disposons pour que cela dure”, a-t-il déclaré.

D’autres Palestiniens ont décrit sur les réseaux sociaux comment ils rationnent la nourriture et s’assurent que les enfants mangent et boivent en premier.

Si l’eau vient à manquer, combien de temps peut-on survivre ?

Un spécialiste de la nutrition du PAM basé à Jérusalem a déclaré à Al Jazeera qu’un adulte en bonne santé peut vivre jusqu’à 10 jours sans eau et un enfant jusqu’à cinq jours.

Notre corps est composé à 75 % d’eau et les adultes devraient boire environ 2,5 à 3 litres d’eau par jour pour que leur corps fonctionne de manière optimale. Mais les pénuries signifient que les gens boivent moins d’eau.

« Oui, nous avons besoin d’eau pour que notre corps fonctionne, de notre cerveau à nos reins en passant par notre cœur. Elle circule dans notre sang, nos sucs digestifs, notre sueur. Et si nous ne l’avons pas, nous mourrons », a déclaré Eshaq.

Les premiers effets de la déshydratation peuvent apparaître dès le premier jour avec trop peu d’eau. “Une personne peut donc se sentir étourdie, étourdie et avoir la bouche sèche”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’une telle condition peut rapidement entraîner une réduction des fonctions cognitives.