Comment les “ bloqueurs de lits ” ont forcé un hôpital du NHS à commencer à héberger des patients dans un hôtel à 90 £ la nuit

SLAP bang dans le centre-ville, le “stylé” Leonardo Hotel se présente comme “la maison parfaite loin de chez soi”.

Mais pour bon nombre de ses résidents actuels, c’est bien plus que cela – c’est leur service hospitalier.

Les touristes du plus grand hôtel de Plymouth partagent le bâtiment avec les patients du NHS

Les touristes du Leonardo – le plus grand hôtel de Plymouth – ont été étonnés de constater que parmi leurs collègues vacanciers et voyageurs d’affaires, il y avait des patients du NHS.

Une enquête de Sun a découvert qu’un quart du Leonardo a été repris par l’autorité sanitaire locale pour pallier une pénurie chronique de capacité.

L’immense hôpital Derriford de la ville est devenu si désespéré pour les lits que les patrons de la santé ont été contraints de louer des chambres sur deux étages de l’hôtel.

Les invités du Leonardo à plus de 60 £ la nuit se sont retrouvés côte à côte avec des patients en robes de chambre et en pyjama.

Certains ont raconté comment le personnel médical en gommage hospitalier est vu dans les parties communes de l’hôtel de 247 lits.

Un résident de 67 ans qui payait plus de 90 £ la nuit pour une chambre nous a dit : « On m’a dit à l’arrivée que je ne pouvais pas utiliser le quatrième étage et j’ai supposé que c’était parce qu’il était en cours de rénovation.

“Mais la deuxième nuit de mon séjour, une dame est montée avec moi dans l’ascenseur et a appuyé sur le bouton du quatrième étage.

“J’ai pointé du doigt le panneau qui indiquait qu’il était hors d’usage et j’ai dit:” Les clients ne peuvent pas l’utiliser “.

« Elle a répondu qu’elle n’était pas une invitée. Son père était un patient à l’hôpital au quatrième étage.

“J’ai été choquée, mais elle a poursuivi en expliquant que le niveau quatre était un service de débordement pour l’hôpital local.

“Pas une seule fois lors de l’enregistrement ou lors de ma réservation, personne ne m’a mentionné qu’il était utilisé à la fois comme hôtel et hôpital .”

Parallèlement à une critique cinq étoiles, un autre résident récent, Brian Masters, a écrit : « Des chambres confortables, un bon petit déjeuner et un personnel amical.

“Il semble s’être transformé en hôpital sur plusieurs étages, avec des ambulances qui arrivent et débarquent régulièrement.”

Un étage entier de l'hôtel Derriford était réservé aux patients du NHS

Sur Tripadvisor, un autre invité, Martin H, de Brentwood, Essex, a écrit à propos de son séjour au Leonardo le mois dernier : « Nous sommes restés deux nuits sur les trois pour lesquelles nous avions réservé.

« Lors de l’enregistrement, on nous a dit que le restaurant était fermé, mais nous pouvions manger au bar.

«Les repas montaient aux étages depuis le restaurant« fermé »et du personnel médical a été vu monter et descendre les ascenseurs.

“ Les “invités” se promenaient à la réception en bas de pyjama et chaussons.

« Chaque fois que nous demandions à un membre du personnel ce qui se passait, nous obtenions une réponse différente, notamment : « C’est un secret !

“Nous sommes partis un jour plus tôt à la fin et avons demandé un remboursement.”

Les patients sont hébergés dans 40 chambres aux quatrième et cinquième étages de l’hôtel depuis octobre.

Les vacanciers disent que des ambulances déposaient régulièrement des patients à l'hôtel

Cette semaine, des recherches menées par les Lib Dems ont révélé que les temps de réponse des ambulances aux 999 appels dans le Devon étaient les pires du pays, en raison de la pénurie de lits d’hôpitaux.

Le manque de lits signifie que les ambulanciers doivent attendre que les patients soient admis dans les hôpitaux du comté, et l’effet d’entraînement sur les temps de réponse en a fait les plus lents de Grande-Bretagne.

Dans le but de libérer des lits, NHS Devon a réservé les niveaux quatre et cinq de l’hôtel de huit étages, qui a changé la semaine dernière son nom de Jury’s Inn à Leonardo’s.

Le jour de la visite du Sun, nous avons vu des patients en robe de chambre entrer par l’entrée arrière de l’hôtel.

Un chauffeur-livreur, qui n’a pas voulu être nommé, a déclaré que la commande de livraison de nourriture de l’hôtel avait quadruplé.

Un autre chauffeur a livré plus de deux douzaines de chaises à l’hôpital.

Le NHS est confronté à un problème majeur avec ce qu’on appelle le blocage des lits.

Environ un lit d’hôpital sur dix est occupé par des patients qui ne peuvent pas sortir car il n’y a pas de place pour eux dans le système de soins.

Un salaire moyen de 9,50 £ de l’heure signifie que les travailleurs sociaux quittent pour prendre des emplois mieux rémunérés dans les supermarchés.

L’année dernière, 50 000 travailleurs sociaux ont quitté leur emploi, la première baisse en nombre en une décennie.

Il y a maintenant 165 000 postes vacants dans les services sociaux pour adultes en Grande-Bretagne, soit un poste sur 11 non pourvu.

La crise des soins a eu un effet d’entraînement sur le NHS, où il n’y a pas assez de lits, provoquant le chaos dans les unités d’accidents et d’urgence, ce qui signifie que les patients doivent rester dans les ambulances.

Les nouveaux chiffres du NHS publiés jeudi montrent que 3 000 patients par jour en Angleterre et au Pays de Galles attendent désormais plus de 30 minutes dans des ambulances à l’extérieur des services A&E parce que les hôpitaux sont si pleins, la pire performance jamais enregistrée.

Steve Barclay déclare que la réduction des temps d'attente pour les ambulances est la priorité absolue du NHS

La semaine dernière, un patient sur sept a dû attendre une heure.

Mais le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a promis que la réduction des temps d’attente des ambulances serait la priorité «numéro un» du NHS cet hiver.

L’enquête Lib Dem a révélé que les services d’ambulance dans le West Devon, le Mid Devon et la région de South Hams du comté ont les pires temps de réponse en Angleterre – deux fois les sept minutes recommandées pour les urgences de catégorie 1 les plus graves, c’est-à-dire lorsqu’il y a une menace imminente pour vie, comme un arrêt cardiaque soupçonné.

L’experte en santé Natasha Loder a déclaré à propos du programme Leonardo: «Le NHS subit une forte pression pour faire sortir les patients des hôpitaux, c’est donc de là que vient cette pensée créative.

«Les autorités locales qui gèrent les soins sociaux doivent placer les gens quelque part, d’une manière ou d’une autre, comme mettre les patients des hôpitaux dans les hôtels.

“Leur financement a diminué de moitié en termes réels depuis 2010.”

Dans la déclaration d’automne du mois dernier, le chancelier Jeremy Hunt a promis 7,5 milliards de livres sterling supplémentaires pour les soins sociaux sur deux ans.

Et une somme d’argent a été mise de côté pour faire sortir les patients des hôpitaux cet hiver, ce qui devrait conduire à en placer beaucoup plus dans des soi-disant «hôtels de soins» comme le Leonardo à travers le pays.

Le NHS Devon a confirmé que le Leonardo était utilisé comme hôtel de soins depuis la mi-octobre.

Un porte-parole a déclaré: «Les hôtels de soins ne contiennent pas de patients hospitalisés.

«Ils sont utilisés pour fournir des soins sociaux aux personnes médicalement aptes et ne nécessitant pas de soins hospitaliers mais qui ont besoin d’un soutien supplémentaire après un séjour à l’hôpital, ou pour éviter qu’elles n’aient besoin d’être admises.

«Les hôtels de soins ne sont qu’une des nombreuses mesures positives que les partenaires de la santé et des soins ont mises en place pour réduire la pression sur les services de santé occupés cet hiver. Les clients de l’hôtel Care sont à des étages séparés des clients de l’hôtel.

“Le soutien est fourni par une agence de soins enregistrée auprès de la Commission de la qualité des soins, qui respecte toutes les mesures de prévention et de contrôle des infections, protégeant à la fois l’hôtel de soins et les clients de l’hôtel.”

Ce n’est pas la première fois que les patrons de la santé utilisent un hôtel de Plymouth pour alléger la pression sur les hôpitaux.

Depuis janvier de l’année dernière, ils utilisent le Future Inn de la ville pour effectuer des tests sanguins sur les patients du NHS.

Des panneaux y dirigent les patients vers le service de phlébotomie (sang).

En février de cette année, Lesley Horn, une soignante du Future Inn, a affirmé que les déchets cliniques avaient été stockés dans une baignoire à l’étage des résidents et qu’il y avait un manque de douches accessibles pour les patients qui y avaient été transférés de l’hôpital.

Elle a dit que des sacs poubelles remplis d’excréments et de matériaux souillés d’urine y étaient empilés.

Elle a ajouté: “Vous avez ouvert la porte et c’était:” Oh, mon Dieu, vous vous moquez de moi? L’odeur’. Et ce n’était pas conforme aux directives de contrôle des infections. Ce n’est pas allumé.

Hier soir, un porte-parole de l’hôtel Leonardo a déclaré: «En tant que politique, nous ne commentons aucun client séjournant dans nos hôtels.

“Cependant, le séjour et l’expérience de nos clients ne seront jamais affectés par les contrats ou arrangements individuels que nous avons.”