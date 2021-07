Rendre les moyens météorologiques accessibles au profane est un groupe de blogueurs météo et de prévisionnistes à temps partiel en devenir. En public, ils sont dirigés, en quelque sorte, par Sai Praneeth qui a récemment trouvé une mention dans l’épisode « Mann Ki Baat » du Premier ministre Narendra Modi. Praneeth, un informaticien de 24 ans originaire d’Andhra Pradesh, fournit des mises à jour météorologiques en temps opportun aux agriculteurs en télougou.

Avec les problèmes croissants du changement climatique, le temps partout dans le monde a mal tourné. En l’espace d’un an seulement, nous avons été témoins d’événements météorologiques extrêmes tels que des feux de brousse en Australie ou des vagues de chaleur extrêmes aux États-Unis et au Canada. En Inde, les risques du changement climatique devaient être rendus compréhensibles aux groupes à faible revenu n’ayant pas accès à l’éducation en anglais. C’est là que cette communauté de prévisionnistes est intervenue. Selon un rapport de The Indian Express, la plupart de ces blogueurs météo amateurs en Inde sont des techniciens et des étudiants qui ont adopté les médias sociaux comme moyen d’atteindre les gens.

K Srikanth de Chennai, qui dirige une poignée appelée « Chennai Rains » sur Twitter, a déclaré à The Indian Express son intérêt pour les prévisions météorologiques croissant après le passage du cyclone Thane à Pondichéry, causant de nombreux dégâts et retardant l’un de ses projets commerciaux. Il a déclaré qu’il avait commencé par lire des articles de recherche et discuter avec d’autres blogueurs météo, avant de créer son propre blog en 2014.

Sai Praneeth a également eu des débuts similaires. Il a commencé avec un compte Twitter appelé @APweatherman96 l’année dernière, spécifiquement pour aider les agriculteurs. Son intérêt pour les prévisions météorologiques a commencé beaucoup plus tôt que cela, après les inondations qui ont frappé Chennai en 2015.

« J’avais le sentiment que les agriculteurs auraient pu être épargnés par les pertes s’ils avaient eu accès à des informations avancées sur la météo. Je sentais que je leur fournirais ces informations en telugu », a déclaré Praneeth à The Indian Express.

Aujourd’hui, Praneeth compte plus de 12 000 abonnés sur Twitter. Découvrez comment il diffuse les informations météorologiques ci-dessous :

Avec 190 TMC d’eau dans #Srisailam Projet, les vannes de la crête du barrage seront définitivement ouvertes aujourd’hui. Aucun autre aller. Les eaux de crue augmentent d’heure en heure. — Andhra Pradesh Weatherman (@APWeatherman96) 28 juillet 2021

Aujourd’hui aussi, il y aura MOINS DE PLUIE dans l’ensemble #Andhra Pradesh Etat. Très peu d’endroits dans l’État peuvent voir des orages ISOLÉS. — Andhra Pradesh Weatherman (@APWeatherman96) 27 juillet 2021

Bonnes nouvelles — Les débits d’inondation dans le projet de Dowleswaram ont été réduits à 5,31 lakh cusecs et les eaux d’inondation de Yellampalli et de Sriram Sagar diminuent lentement. L’inondation réduira complètement à Godavari d’ici demain soir. – Andhra Pradesh Weatherman (@APWeatherman96) 27 juillet 2021

Un autre blogueur météo, Navdeep Dahiya, a déclaré qu’en Inde, la portée d’atteindre le public et en particulier les agriculteurs est très faible. Sa page, Live Weather of India, compte 34 000 abonnés sur Facebook.

Voici comment fonctionne la page :

Dahiya a déclaré qu’il assurait des traductions en hindi pour ses publications sur Facebook sur la météo, car de nombreux agriculteurs suivent sa page.

