Comment les Bills peuvent-ils surmonter l’obstacle et participer au Super Bowl ? Trois choses que Buffalo doit faire pour renverser les Chiefs

Le Les Bills ont ajouté une autre défaite obsédante à leur CV en séries éliminatoires lors de la défaite 27-24 à domicile face aux Chiefs dimanche soir, et les fans se demandent déjà “comment cette équipe peut-elle surmonter l’obstacle ?”

J’ai exposé ici mes trois idées principales, dont l’une est très spécifique, tandis que les deux autres sont plus philosophiques. Je peux être comme ça parfois.

Avant de commencer, je penche pour l’idée que le « plafond salarial est faux » et que Buffalo peut passer sous le plafond en seulement trois mouvements simples et tout à fait logiques : 1) une restructuration de Josh Allen (permettant d’économiser 23,1 millions de dollars), 2) une restructuration de Stefon Diggs (permettrait d’économiser 13,1 millions de dollars) et 3) une réduction de Von Miller après le 1er juin (permettrait d’économiser 6,7 millions de dollars). Et ce ne sont que trois manœuvres. Ils auront de l’argent.

Ajoutez un WR très talentueux au début du repêchage

C’est la plus haute priorité pour les Bills qui abordent la saison prochaine.

Le directeur général des Bills, Brandon Beane, a mentionné que les matchs éliminatoires des séries éliminatoires mettent en évidence les plus gros problèmes d’une équipe ; Lors de la défaite en ronde de division contre les Bengals en janvier 2023, il était clair que les Bills n’étaient pas au même niveau que les autres. super Bowl prétendants dans le département des récepteurs secondaires.

Ils ont en quelque sorte résolu ce problème en sélectionnant l’ailier rapproché Dalton Kincaid au premier tour quelques mois plus tard. Les agents libres de bas niveau ajoutent Trent Sherfield et Deonte Harty chacun ont eu un impact négligeable sur le jeu de passes de Buffalo en 2023, et Gabe Davis s’est encore une fois avéré être plus un handicap qu’une véritable arme cohérente en tant qu’écarteur à temps plein.

Depuis que les Bills ont choisi Allen en 2018, ils ont repêché un receveur large (Davis, ronde 4) et deux ailiers rapprochés (Kincaid et Dawson Knox, ronde 3) au cours des quatre premiers tours du repêchage. Cela doit changer. Maintenant.

Bien sûr, Buffalo a échangé contre Stefon Diggs au cours de cette période, mais cette décision a eu lieu il y a cinq saisons.

De nos jours NFL, où les passes sont reines, même un quart-arrière d’élite de calibre MVP a besoin de plus d’un changeur de jeu pour attraper le football. Et Diggs aura 31 ans fin novembre la saison prochaine. Khalil Shakir doit être une option de machine à sous régulièrement utilisée pour sa troisième saison en 2024, mais les Bills doivent rédiger un receveur de passes dynamique pour qu’Allen garde sa balle rapide en attaque.

Avec Diggs, Kincaid, Shakir, Knox et un receveur de premier ou deuxième tour, les Bills auront suivi le bon processus pour corriger leur problème le plus flagrant des deux dernières saisons.

Frapper un receveur en début de ronde aura un impact plus sismique sur les aspirations de cette équipe au Super Bowl qu’autre chose.

Pour plus de couverture du projet, vous pouvez entendre une analyse approfondie deux fois par semaine sur “Avec le premier choix” — notre toute l’année Repêchage de la NFL podcast avec Repêchage de la NFL l’analyste Ryan Wilson et l’ancien directeur général des Vikings Rick Spielman. Vous pouvez trouver « Avec le premier choix » partout où vous obtenez vos podcasts : Podcasts Apple, Spotify, Youtubeetc.

Sortir de leur propre chemin

C’est ce que j’appelle le surnom de la saison des Bills 2023. Bien que cela n’ait pas défini leur saison, la séquence de victoires consécutives en fin de saison pour remporter l’AFC Est et assurer la tête de série n ° 2 de l’AFC étant plutôt impressionnante, ils ont eu plus de problèmes à se sortir de leur chemin que la plupart des équipes de qualité. .

Les Tom Brady-Bill Belichick Patriots jouaient un football solide et laissaient les autres équipes se battre. Ce dernier est précisément ce que les Bills ont fait soit pour perdre le classement des séries éliminatoires, soit pour perdre littéralement face aux Chiefs en séries éliminatoires.

Quelques exemples : un tir maladroit qui aurait battu les Vikings et donné à Buffalo la tête de série n°1 en 2022. De mauvaises décisions d’entraîneur contre les Chiefs en janvier 2022 (voir : 13 secondes) et, bien sûr, un panier de 44 yards raté lors de cette dernière ronde de division.

Des revirements étranges en début de match étaient une chose. Tout comme les avances du quatrième trimestre, qui n’existaient pas à l’époque de Sean McDermott. Mais chaque année est différente et unique. Cette saison, les Bills ont été dévastés par des blessures en défense et ont traversé toute la saison avec des blessures offensives très minimes. Si étrange.

Les Bills doivent maintenant apprendre ce que ces équipes de Patriots maîtrisent et que les Chiefs savent généralement très bien : sortir de leur propre chemin en route vers la victoire.

Veuillez cocher la case d’inscription pour confirmer que vous souhaitez vous abonner. Merci pour l’enregistrement!

Gardez un œil sur votre boîte de réception.

Désolé!

Une erreur s’est produite lors du traitement de votre abonnement.



Gardez le cap

Ce n’est probablement pas ce que vous vous attendez à lire après la défaite des Bills. Après tout, nous devons trouver une seule personne à blâmer, n’est-ce pas ? Et c’est l’hyperbole qui attire le plus l’attention. « Devraient-ils renvoyer Sean McDermott ? » Pourquoi Josh Allen n’a-t-il pas effectué le lancer en dessous avant le panier manqué ??”

Ouais, je ne parle de rien de tout ça. Ce sont tous des préjugés rétrospectifs classiques. Les Bills ont-ils joué un match parfait contre les Chiefs ? Absolument pas. La défense a accordé 7,7 verges par jeu, et l’offensive des Chiefs n’a atteint la troisième place que cinq fois tout au long du match. Le plan de match de Buffalo était inhabituellement intense et très rapide, basé dans les airs.

Et tout cela a conduit Buffalo à tenter un panier de 44 verges pour égaliser le match à moins de deux minutes de la fin. Le coup de pied a manqué. Parfois, cela arrive. Processus plutôt que résultats. Toujours. Même si les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous.

Sur Allen, rien dans son jeu n’est essentiellement conservateur. Il ne s’installe jamais. Et Buffalo devrait être reconnaissant d’avoir un quart-arrière gladiateur qui garde le pied sur l’accélérateur tout le match. Cette mentalité est raisonnablement difficile à trouver chez le quart-arrière de la NFL d’aujourd’hui.

Ce n’est pas une «mentalité de perdant» de souligner le record de Buffalo de 48-18 en saison régulière depuis le début de 2020. Bien sûr, les Bills ont une fiche de 5-4 en séries éliminatoires sur cette séquence avec trois défaites contre Kansas City, mais tout est relatif. Cinq victoires en séries éliminatoires au cours des quatre dernières années constituent le troisième plus grand nombre de victoires de la ligue, derrière les Buccaneers et, oui, les Chiefs.

C’est dans la nature humaine d’essayer de donner un sens parfait à chaque scénario, de trouver une raison tangible et exacte pour laquelle quelque chose s’est produit. Mais dans le football, il y a tellement de chance et de hasard — blessures, rebonds, passes, pénalités, appels manqués, météo, etc. — qu’il est fou de suggérer la déconstruction de quelque chose d’aussi stable que les Bills au cours des quatre ou cinq dernières années. saisons.

Maintenant, cela n’insinue pas que Buffalo ne devrait faire aucun changement et se contenter de 30 matchs au-dessus de ,500 en saison régulière au cours des quatre dernières années et accepter sa défaite annuelle en séries éliminatoires en ronde de division. Bien sûr, je ne veux pas dire ça. Mais des changements massifs au sommet de l’organisation ou au sommet de la liste ne sont pas nécessaires.

Ils sont le quart-arrière, le directeur général et l’entraîneur-chef, et ce trio est plus vital que toute autre chose dans la NFL.