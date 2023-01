Comment les Bills et les autres équipes de la NFL rendront hommage à Damar Hamlin lors de la semaine 18

Dans les jours qui ont suivi l’effondrement de Damar Hamlin et son arrêt cardiaque lors du Monday Night Football, il a reçu une vague de soutien du monde du sport.

Vendredi, les Bills ont annoncé que Hamlin avait parlé avec sa famille, son équipe de soins et ses coéquipiers des Bills après avoir retiré son tube respiratoire, et il “continue de progresser remarquablement dans son rétablissement”. La NFL reprend le jeu samedi pour la première fois depuis l’incident avec les Chiefs-Raiders à 16h30 HE et les Titans-Jaguars à 20h15 HE.

Voici un aperçu de la façon dont les équipes de la NFL prévoient de rendre hommage à la sécurité de Buffalo ce week-end.

Billets de Buffalo

Les Bills accueilleront les New England Patriots au Highmark Stadium dimanche. Les joueurs porteront des t-shirts Nike royaux affichant “Love for Damar 3” pour les échauffements d’avant-match et des patchs de maillot “3” pendant le match.

De plus, le personnel commercial de Bills portera des épinglettes « 3 », et le « 3 » dans chaque numéro de ligne de 30 mètres sur le terrain sera indiqué en bleu Bills.

On portera un patch spécial “3” dimanche pour notre gars @HamlinIsland. Il y aura un certain nombre d’hommages pour Damar Hamlin à travers la NFL au cours de la semaine 18 : https://t.co/YhD5s9k2jx pic.twitter.com/SlIviqGriI – Buffalo Bills (@BuffaloBills) 6 janvier 2023

Autour de la NFL

La NFL a également annoncé “une série d’activations” à l’appui de Hamlin que les 32 équipes auront la possibilité d’utiliser au cours de la semaine 18.

La ligue a distribué une annonce publique que les équipes sont encouragées à lire avant l’hymne national. L’annonce, qui sera accompagnée d’un graphique de tableau de bord de Hamlin, dit:

«Tout au long de cette semaine, toute la famille de la NFL a prié pour Damar Hamlin des Buffalo Bills alors qu’il poursuit son rétablissement, et nous remercions les premiers intervenants et les professionnels de la santé impliqués dans ses soins. Le (nom du club) vous demande de nous rejoindre dans un moment de soutien et d’amour pour Damar, et de l’encourager, lui et sa famille, alors qu’ils poursuivent leur combat.

Toutes les équipes peuvent également décrire le “3” dans chaque numéro de ligne de 30 mètres en Bills rouge ou bleu, et pendant les échauffements, tous les joueurs de la ligue auront la possibilité de porter des t-shirts Nike noirs affichant “Love for Damar 3. ”

(Photo : Timothy T. Ludwig / Getty Images)