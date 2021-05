Comment les billets Knicks coûtent 30000 $ de Bitcoin à un fan

Les Knicks de New York sont de retour en séries éliminatoires pour la première fois en huit ans, avec l’équipe fait déjà la une des journaux pour les prix exorbitants que les fans sont prêts à payer pour regarder leur équipe jouer au basketball en séries éliminatoires.

Mais même les billets les plus chers pour l’ouverture de la série Knicks-Hawks de ce week-end sont pâles par rapport à la paire de sièges de troisième rangée qu’Alex Taub a accepté d’acheter à un ami la veille de Noël 2013. À l’époque, 550 $ était en dessous de la valeur nominale, et le les billets étaient considérés comme une affaire. Mais il y avait un gros hic: Taub avait demandé s’il pouvait payer avec Bitcoin.

Lorsque Taub a acheté ses billets avec 0,7688 bitcoin, un jeton valait environ 730 $. Dès samedi matin, un bitcoin valait 38219 $, ce qui rend la valeur de ces billets légèrement inférieure à 30 000 $.

Taub, aujourd’hui PDG de start-up de réseautage social en amont, dit qu’à l’époque, obtenir des billets pour le jour de Noël et ne pas avoir à dépenser d’argent lui donnait l’impression d’entrer dans le Madison Square Garden gratuitement. En plus de cela, en tant qu’employé de la société de commerce électronique Dwolla, Taub était tôt dans le bitcoin et en avait acheté quand il ne valait que 4 $ par jeton.

Ce n’est que des années plus tard qu’il s’est rendu compte à quel point il avait fait un commerce déséquilibré. En 2017, Taub a tweeté que les billets «semblaient pouvoir devenir le billet le plus cher de tous les temps» lorsqu’il s’est rendu compte qu’ils valaient 5 000 $.

La transaction n’a fait qu’empirer avec l’âge. Au prix record du bitcoin de 64829 $ plus tôt cette année, le bitcoin Taub échangé contre les sièges valait 49840 $.

Et pour ajouter l’insulte à la blessure, les Knicks ont perdu le match du jour de Noël 123-94, Kevin Durant perdant 29 points et Russell Westbrook ajoutant 10 passes.

«Ils ont été époustouflés», dit Taub, ajoutant que ses Knickerbockers bien-aimés «portaient leurs maillots les plus laids».

En parlant de ça maintenant, Taub ne peut s’empêcher de rire. Même si cela ne le dérangerait pas d’avoir le bitcoin supplémentaire dans son portefeuille, il ne regrette pas d’avoir fait le commerce.

« Avec le recul, ce serait clairement bien d’avoir de l’argent », a-t-il déclaré à CNBC Make It. « Mais en même temps, si vous commencez à insister sur ce truc, vous allez être immobilisé, vous allez être gelé et ne pas pouvoir fonctionner. »

Et tandis que Taub vit maintenant à Miami et envisage de se rendre à Atlanta pour attraper les Knicks la semaine prochaine, il a eu une réponse directe lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait de payer à nouveau avec crypto.

«Cela n’arrive pas», dit-il. « Je n’utiliserai plus de monnaie spéculative pour acheter à nouveau des billets pour les Knicks. »

