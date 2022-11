Comment les bénéficiaires de l’annulation de la dette étudiante prévoient dépenser

Vos habitudes de dépenses personnelles et la façon dont vous percevez la moralité de la dette ne sont l’affaire de personne d’autre que la vôtre. Mais si vous attendez de voir le solde de votre prêt étudiant diminuer, c’est une bonne idée de vérifier vos objectifs et vos désirs financiers avant que votre budget ne change afin de tirer le meilleur parti de tout argent supplémentaire.

En fait, 73 % des bénéficiaires prévus disent qu’ils s’attendent à dépenser leur remise de dette pour des articles non essentiels, notamment les voyages, les restaurants et les nouvelles technologies, selon une enquête récente de Intelligent.com .

Les bénéficiaires ne devraient pas considérer l’annulation de la dette comme une manne financière, mais plutôt comme un investissement dans leur avenir, déclare Jason Blumstein, analyste financier agréé (CFA) qui propose un coaching comportemental.

“Si vous le considérez comme une” aubaine “et que vous le dépensez pour des produits non essentiels, vous n’avancez pas”, a déclaré Blumstein à CNBC Make It. “Si vous considérez cela comme le paiement de mon futur moi au lieu de la dette du prêt étudiant, vous pouvez commencer à vous constituer un patrimoine.”

En plus de couvrir les besoins immédiats, il est important de maintenir un équilibre entre les dépenses non essentielles et la réalisation d’objectifs financiers à long terme, déclare Blumstein.

“Si nous ne vivons qu’à court terme ou si nous utilisons la totalité de l’annulation de la dette pour des dépenses non essentielles” amusantes “, notre moi à long terme devrait éventuellement être lésé”, déclare Blumstein.

Cependant, “si nous n’utilisons l’annulation de la dette que pour nos objectifs à long terme, notre moi à court terme pourrait se sentir accablé ou stressé en n’ayant aucun élément non essentiel” amusant “- ce qui pourrait alors conduire quelqu’un à abandonner son long- objectifs à long terme.”

Pour certains emprunteurs dont le solde est élevé, le changement des mensualités peut même ne pas être perceptible. Mais chaque petit geste compte. Au fur et à mesure que les intérêts reviennent, il est judicieux de suivre vos dépenses et de rester au courant de vos paiements minimums.

