Dans le documentaire, d’abondantes images d’archives – une cavalcade de modes flashy des années 1960 aux fioritures des années 1980 – fusionnent autour des interviews de 2019 avec le dernier membre survivant des Bee Gees, Barry Gibb, qui est grisonnant et réfléchi mais en aucun cas à la retraite. Le documentaire le montre en tant que tête d’affiche au festival de Glastonbury 2017, et il a un album prévu pour 2021, « Champs verts, » qui revisite le catalogue des Bee Gees avec des musiciens country. Le documentaire présente également les collaborateurs du studio des Bee Gees et, habilement, des membres d’autres groupes de frères et sœurs: Oasis et les Jonas Brothers.

Découverte, embrassée, dissoute, réunie, ignorée, réinventée, saluée, méprisée, déguisée, reconnue – la longue carrière des Bee Gees a été remplie d’improbables hauts et bas. La plupart des groupes ont la chance d’obtenir une séquence de 10 succès. Les Bee Gees – les frères Barry, Robin et Maurice Gibb – ont eu au moins deux ballades de chagrin d’amour à la fin des années 1960 et réapparaissent au milieu des années 1970 comme le visage pop multiplatinum du disco.

Les Bee Gees étaient des auteurs-compositeurs prolifiques et souvent magistraux, et ils ont chanté une harmonie en trois parties comme seuls les frères et sœurs le peuvent. Beaucoup de leurs chansons sont attribuées aux trois frères. «La seule façon dont je peux décrire comment nous y travaillons est de devenir un seul esprit», dit Maurice Gibb dans un clip d’une interview de 1999.

Ils ont commencé à se produire ensemble avant d’être adolescents, à la fin des années 1950, en se tournant vers des groupes vocaux R&B comme les Mills Brothers puis, comme d’innombrables autres, vers les Beatles. Et comme les Beatles, ils se sont imprégnés de toutes sortes de musique: rock, country, gospel, pop vintage.

Mais presque depuis le début de leur carrière d’enregistrement, les Bee Gees avaient clairement quelque chose qui leur était propre. Barry et Robin Gibb, qui ont échangé des voix principales, ont chacun apporté un drame tremblant à leurs mélodies, un mélange saisissant d’empressement et d’hésitation. À une époque de chanteurs impétueux, ils pouvaient sembler douloureusement timides mais tout simplement incapables de se retenir.

De 1967 à 1970, les Bee Gees ont sorti une série de ballades à succès, dont «Massachusetts». « Aimer quelqu’un, » «Je dois vous envoyer un message», «J’ai commencé une blague» et «Des mots». Avec des paroles mélancoliques, des voix délicatement mélangées et des productions soignées, souvent teintées de baroque, leurs chansons offraient un désir et un réconfort dans des temps psychédéliquement turbulents. Autour des tubes, leurs albums – notamment «Odessa» – flottaient des concepts musicaux et poétiques plus larges et des productions plus excentriques.

En 1969, les égos ont débordé. Robin a quitté les Bee Gees pour tenter une carrière solo, et lui et Barry se sont tirés dessus via des interviews pendant plus d’un an alors que Maurice jouait un intermédiaire. Ils se sont regroupés – en partie pour soutenir leur manager, Robert Stigwood, alors qu’il créait sa propre entreprise – et ont créé plus de succès: «Lonely Days» et «Comment pouvez-vous réparer un cœur brisé».