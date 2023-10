LAKE FOREST – Debout devant son casier au Halas Hall cette semaine, on a demandé au porteur de ballon des Bears D’Onta Foreman s’il en avait assez de devoir faire ses preuves.

Des blessures ont fait dérailler le début de la carrière de Foreman, et depuis lors, le joueur de 27 ans a dû faire ses preuves lors de deux passages avec les Titans en 2020 et 2021, avec les Panthers la saison dernière, et maintenant avec les Bears en 2023.

Foreman ne put s’empêcher de sourire à cette question.

« C’est vraiment ce que je ressens, honnêtement, mais c’est un business », a-t-il déclaré. «J’ai côtoyé beaucoup de très bons porteurs de ballon, beaucoup de bonne compétition. Donc je n’enlève rien à ces gars-là, ils me poussent chaque jour à continuer à exceller et à m’améliorer.

Foreman a marqué trois touchés la semaine dernière et totalisé 120 verges en mêlée. Cela survient après que Foreman ait passé plusieurs semaines sur le banc, inactif les jours de match. Ce n’est que lorsque le demi offensif Khalil Herbert s’est blessé à la cheville à Washington le 5 octobre que Foreman a eu une réelle chance de jouer.

Les Bears ont également recruté le porteur de ballon Darrynton Evans pour servir de remplaçant à Foreman au cours des deux dernières semaines. Evans, qui a joué pour les Bears l’année dernière, a été retiré de l’équipe d’entraînement de Miami plus tôt ce mois-ci. Ayant joué avec Foreman au Tennessee, Evans n’est pas surpris par son gros match de la semaine dernière.

“C’est assez normal”, a déclaré Evans. « Il a fait ça. Je le regarde comme : il l’a fait au Tennessee. Il l’a fait en Caroline. Ce n’est qu’un bilan. »

Evans a couru 48 verges en 14 courses la semaine dernière en tant qu’arrière n°2.

Cette semaine, les Bears accueillent le porteur de ballon recrue Roschon Johnson après avoir raté deux semaines en raison d’une commotion cérébrale. Johnson a déclaré qu’il était à 100% et qu’il ne détenait aucune désignation de blessure avant le match.

Personne ne peut deviner à quoi ressemblera la répartition des touches dimanche contre les Chargers de Los Angeles, mais une chose est sûre : le style de course de Foreman est emblématique de ce que veulent être les Bears.

“Quand vous nous regardez jouer, et peu importe la position, lorsque nous frappons un adversaire, nous voulons que l’adversaire recule”, a déclaré l’entraîneur des demis David Walker. «C’est à tous les postes. C’est ce que nous voulons être. Vous devriez pouvoir sentir notre jeu à toutes les positions. Pas seulement voir.

“Tout le monde dans le stade pouvait le sentir dimanche après-midi.”

Foreman a probablement fait assez pour gagner le rôle principal de porteur de ballon, du moins pendant qu’Herbert reste absent. Lors de son dernier match complet avant la commotion cérébrale, Johnson a joué 22 % des clichés offensifs derrière Herbert. Ce n’était pas exactement un champ arrière divisé.

Johnson apporte quelques éléments intangibles en tant que bloqueur de passes et, comme Foreman, il court fort. Pourtant, la production de Foreman est indéniable. Selon les statistiques de la prochaine génération de la NFLForeman a couru 32 verges au sol au-dessus des attentes la semaine dernière, ce qui le place au deuxième rang parmi les porteurs de ballon de la semaine 7. Il était parmi les arrières les plus efficaces de tout le football la semaine dernière.

“Je pense vraiment que mon physique apporte de l’énergie à l’équipe”, a déclaré Foreman. “Je pense qu’ils se nourrissent en quelque sorte de cette énergie lorsque je sors et fais ce que je fais.”

Je pense vraiment que ma physicalité apporte de l’énergie à l’équipe. Je pense qu’ils se nourrissent en quelque sorte de cette énergie lorsque je sors et fais ce que je fais. — D’Onta Foreman, porteur de ballon des Bears

La plus grande question pourrait être de savoir ce qui se passera lorsque Herbert reviendra finalement. En passant sur la réserve des blessés, Herbert doit rater au moins deux matchs supplémentaires avant de pouvoir revenir. Herbert et Foreman ressemblent tous deux à des porteurs de ballon très compétents.

Avec la façon dont Foreman a joué, il semble très peu probable que les Bears recommencent à le désigner inactif les jours de match. La façon dont ils répartissent les touches entre eux pourrait être délicate. Cela pourrait également limiter les clichés pour Johnson et Evans.

Mais les Bears n’ont pas encore à s’inquiéter de cela.

“Il faut juste le prendre un jour et une semaine à la fois et s’inquiéter, vraiment, maintenant”, a déclaré Evans. « Concentrez-vous sur ce que je peux faire. Allez-y, jouez du mieux que je peux, sortez mon meilleur film, aidez l’équipe à gagner et puis tout le reste, cela ne dépend pas de moi.