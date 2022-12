Comment les bases de l’armée ont été nommées pour les confédérés vaincus

Robert E. Lee

(Fort Lee, Virginie)

Robert E. Lee était un propriétaire d’esclaves de Virginie et un colonel de l’armée américaine qui a fait défection vers la Confédération en avril 1861. Il deviendrait l’un des généraux les plus éminents de l’armée rebelle et fut finalement promu commandant de l’ensemble de la force confédérée. .

Diplômé deuxième de sa classe à West Point en 1829, Lee a servi trois décennies dans l’armée, selon le National Park Service. Il a dirigé la force américaine qui a écrasé la tentative de révolte des esclaves de John Brown à Harpers Ferry moins de deux ans avant le début de la guerre civile.

Lee était l’un des commandants les plus réussis de la guerre, battant de plus grandes armées de l’Union lors des batailles de Seven Days, Fredericksburg et Chancellorsville. Même après sa défaite à Gettysburg en juillet 1863, il put battre en retraite avec son armée, ce qui lui permit de continuer à se battre jusqu’à sa reddition en avril 1865.

Après la guerre, Lee a en partie cherché la réconciliation entre le Nord et le Sud, mais est parfois resté défiant pour son rôle dans la rébellion. Dans une interview avec un journaliste quelques jours après sa reddition en Virginie, Lee a décrit l’un des principaux principes de ce qui allait devenir le mouvement pro-confédéré Lost Cause : affirmer à tort que la guerre était un combat juste pour les droits des États, et non pour l’esclavage.