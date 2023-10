Comment les banques et les clients utilisent l’IA pour gérer leur argent

À mesure que l’intelligence artificielle continue d’évoluer, ses utilisations et applications se développent encore plus. De nombreuses personnes utilisent déjà des outils tels que ChatGPT d’OpenAI, Bard de Google ou Bing Chat pour les aider à rédiger des e-mails, à rechercher de nouveaux sujets et à réfléchir à des noms d’entreprise.

Même si les outils d’IA sont excellents pour les tâches administratives, la technologie sous-jacente va bien plus loin. Un bon exemple est la façon dont les systèmes de caméras assistés par l’IA ont été utilisés pour lutter contre les incendies de forêt au Canada.

Les outils d’IA révolutionnent également le système financier en fournissant des informations approfondies et des recommandations dynamiques. Ci-dessous, je décrirai certains des principaux impacts de l’IA sur nos finances quotidiennes.

APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE ET FINANCE

Avant les outils d’IA sophistiqués d’aujourd’hui, le secteur financier s’appuyait sur des algorithmes complexes pour traiter les informations et formuler des recommandations. Ces algorithmes ont été utilisés dans un certain nombre de situations, telles que :

approuver les demandes de prêt ;

acquisitions d’entreprises; et

projeter les bénéfices des investissements.

Ces premiers algorithmes financiers étaient fondés sur des règles et fonctionnaient selon des critères spécifiques et prédéterminés. Par exemple, si la cote de crédit, les revenus et la dette d’un individu se situaient dans un certain seuil, un prêt pourrait lui être accordé.

Bien qu’utiles, le problème était que ces algorithmes étaient statiques et fonctionnaient principalement dans des scénarios en noir et blanc.

Les outils financiers d’IA modernes d’aujourd’hui sont très éloignés des algorithmes traditionnels. Au lieu de s’appuyer sur un ensemble fixe de règles, les systèmes d’IA sont capables d’apprendre à partir de grandes quantités de données, ce qui leur permet d’affiner leurs stratégies au fil du temps.

L’apprentissage automatique permet à ces outils d’analyser les modèles de comportement des utilisateurs, les tendances du marché et de nombreuses autres variables, leur permettant ainsi de formuler des recommandations plus dynamiques et personnalisées.

L’un des exemples les plus frappants est celui de NOMI AI de RBC. L’IA de la banque fournit non seulement des informations précieuses aux prêteurs et aux conseillers financiers, mais fournit également des outils utiles aux clients, notamment :

sauvegarde automatisée ;

calcul budgétaire; et

connaissances financières personnelles.

BMO utilise également l’IA dans certains de ses outils de placement pour aider à fournir des conseils à certains de ses clients.

COMMENT L’IA EST UTILISÉE DANS LE MONDE FINANCIER

La transition des algorithmes conventionnels et des mathématiques manuelles à l’ancienne vers des outils basés sur l’IA permet une planification financière plus intuitive et adaptative. Cela permet aux consommateurs, aux prêteurs, aux entreprises et aux investisseurs de prendre des décisions plus éclairées et d’automatiser des processus qui nécessitaient autrefois une saisie manuelle.

Voici quelques façons remarquables dont l’IA est utilisée dans le monde financier.



Outils de budgétisation de l’IA

En analysant les modèles de dépenses, les outils de budgétisation de l’IA peuvent aider les consommateurs à catégoriser leurs dépenses, à identifier les comportements financiers et à proposer des conseils pour réduire les dépenses et optimiser l’épargne.

Ces outils s’adaptent au comportement de chaque utilisateur et peuvent interroger les utilisateurs sur leurs objectifs financiers, offrant ainsi des informations pour les aider à les atteindre. Les utilisateurs peuvent également définir des rappels automatiques pour s’assurer qu’ils ne manquent pas de paiements de factures ou ne dépassent pas leur budget.



Investissement assisté par l’IA

Au lieu de s’appuyer uniquement sur le jugement humain, les outils d’investissement assistés par l’IA sont capables d’analyser de grandes quantités de données financières à grande vitesse pour identifier les tendances du marché, évaluer les risques et faire des prédictions.

Communément appelées « robots-conseillers », ces plateformes exploitent l’apprentissage automatique et effectuent des analyses de marché détaillées qui tentent de prendre des décisions d’investissement qui évoluent aussi rapidement que le marché.

Des comparaisons récentes intéressantes ont également montré que ChatGPT pourrait faire un meilleur travail de sélection d’actions que les gestionnaires de fonds d’investissement professionnels.



IA et gestion d’entreprise

La gestion d’entreprise implique souvent de nombreuses tâches administratives complexes, qui peuvent être simplifiées à l’aide d’un logiciel de gestion d’entreprise basé sur l’IA. Voici quelques bons exemples de la façon dont l’IA peut être utilisée pour aider dans le monde des affaires :

Gestion des stocks : l’IA peut suivre les stocks, créer des algorithmes pour prédire l’épuisement des stocks et passer des commandes automatisées pour garantir qu’une entreprise soit rarement en rupture de stock.

Prévention des pertes : les systèmes de surveillance assistés par l’IA peuvent analyser la vidéo en temps réel pour identifier les activités suspectes, permettant ainsi aux entreprises de prévenir le vol.

Budgétisation et dépenses : les outils d’IA peuvent aider les entreprises à suivre leurs dépenses, leurs bénéfices, leurs pertes, leur masse salariale et bien plus encore, en offrant des informations que l’entreprise peut utiliser pour devenir plus efficace.

Outils pour les employés : les employés d’une organisation peuvent utiliser des outils assistés par l’IA pour accélérer leur processus de travail, augmentant ainsi leur efficacité et leur rendement. Un bon exemple en est le monde du codage, où les programmeurs peuvent utiliser des outils d’IA pour écrire et tester de gros blocs de code, ce qui leur permet de faire en quelques minutes ce qui aurait auparavant pris des heures.



Sécurité assistée par l’IA et prévention de la fraude

Les modèles d’IA peuvent être entraînés pour identifier et alerter les consommateurs et les entreprises des risques de sécurité et des tentatives de fraude potentielles afin de pouvoir les prévenir.

Par exemple, la Banque du Canada a testé l’efficacité des systèmes d’IA pour prévenir la fraude au sein de son système de paiement de grande valeur.

L’IA REMPLACERA-T-ELLE LES CONSEILLERS FINANCIERS ?

La réalité est que les outils financiers assistés par l’IA ont encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir remplacer complètement un conseiller financier.

Même si les systèmes d’IA sont constamment améliorés, la technologie en est encore à ses balbutiements. Vous remarquerez des erreurs périodiques si vous passez suffisamment de temps à jouer avec des modèles de langage d’IA comme ChatGPT. Parfois, les erreurs sont simples (une date ou un nom inexact) ; d’autres fois, les erreurs sont purement fallacieuses.

Erreurs mises à part, les outils d’IA peuvent être incroyablement utiles. Qu’il s’agisse de vous aider à établir un budget ou d’analyser vos habitudes de dépenses, la gestion de vos finances personnelles n’a jamais été aussi simple. Cependant, revérifier ses recommandations pour en vérifier l’exactitude est toujours une bonne idée.