Comment les banques communautaires peuvent utiliser la technologie pour rester pertinentes

Transcription:

Penny Crosman (00:03) :

Bienvenue sur le podcast du banquier américain. Je m’appelle Penny Crosman. Les banques communautaires ont parfois l’impression qu’elles n’ont pas le budget et le personnel nécessaires pour rivaliser avec les grandes banques et les fintechs dans des domaines tels que les services bancaires mobiles et en ligne, les assistants virtuels et, plus récemment, l’IA générative. Mais ils peuvent et doivent prendre certaines mesures pour rester pertinents sur le plan technologique. Jim Perry, stratège principal chez Market Insights, travaille avec de nombreuses petites banques et il est avec nous aujourd’hui pour partager certaines de ses réflexions sur ce sujet. Salut Jim. Accueillir.

Jim Perry (00:33) :

Salut Penny. Merci de m’avoir.

Penny Crosman (00:35) :

Merci d’être venu. Où vivez-vous et travaillez-vous ces jours-ci ?

Jim Perry (00:38) :

Oh mince. Comme je l’ai peut-être mentionné la dernière fois que je vous ai vu, je pense que c’était mangé, n’est-ce pas ?

Penny Crosman (00:44) :

Oui oui.

Jim Perry (00:45) :

Notre entreprise a débuté à Chicago il y a environ 30 ans et, même si notre siège social a depuis déménagé à Seattle, je suis resté dans le Midwest et j’appelle désormais Kalamazoo, dans le Michigan, ma maison. Et c’est intéressant, Jim MaRous a dit l’autre jour : Kalamazoo, pourquoi as-tu choisi Kalamazoo ? Parce que ce n’est pas la plateforme de voyage la plus simple. Et j’ai dû rire parce que, bien sûr, mon travail m’emmène toujours partout aux États-Unis, travaillant avec de nombreuses institutions communautaires, comme vous l’avez mentionné, sur des marchés à la fois grands et très, très petits.

Penny Crosman (01:20) :

Et vous avez dit que beaucoup de maisons de votre ville avaient été conçues par Frank Lloyd Wright ?

Jim Perry (01:27) :

Oui. La communauté entière a été conçue par Wright il y a environ 75 ans. Et donc d’un côté, c’est merveilleux de faire partie de ce genre de communauté et de ce genre d’environnement. J’ai souvent besoin d’une solution en ville, cependant,

Penny Crosman (01:49) :

Bien

Jim Perry (01:50) :

Il faut revenir au cœur de la ville.

Penny Crosman (01:53) :

Cela semble charmant. Nous pouvons venir nous rendre visite à New York à tout moment.

Jim Perry (01:57) :

Ah, excellent.

Penny Crosman (01:58) :

Donc, de votre point de vue, est-il important que les petites banques essaient de suivre le rythme des technologies avancées telles que l’IA générative, ou est-il acceptable qu’elles soient à la traîne et suivent les plus grandes banques et les fintechs plus expertes en technologie lorsqu’elles introduisent de nouvelles technologies ? technologie?

Jim Perry (02:18) :

C’est une excellente question, et je pense que je dois dire que cela dépend probablement de la façon dont nous définissons le suivi, car je ne pense pas que les petites banques doivent nécessairement s’inquiéter du déploiement de certaines technologies comme l’IA générative par exemple, dans les six prochains mois, voire l’année ou les deux prochaines années, car même les plus grandes banques, comme vous le savez, sont encore en train de déterminer les bons cas d’utilisation internes et externes. Mais je pense que beaucoup de petites banques ont tendance à rejeter d’emblée ce type de technologies, pensant qu’elles seront toujours hors de portée. Et alors que je me rendais récemment chez un client dans le centre de l’Ohio, j’ai eu la chance d’assister à votre sommet sur l’IA bancaire numérique, qui, soit dit en passant, était une très excellente conversation. J’espère que beaucoup de petites banques vous ont écouté parce qu’elles en ont vraiment besoin.

(03:19)

Mais en écoutant, j’ai été frappé par l’existence d’une fracture numérique qui se creuse très rapidement entre les banques qui déploient ces technologies, qu’elles automatisent les systèmes ou améliorent l’expérience client ou autre. Et ceux qui ne le sont pas, et malheureusement, cet écart se creuse chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Ainsi, même s’il est acceptable de suivre ces petites banques, elles ne peuvent pas arrêter de faire le travail de base qu’elles doivent faire, mais encore une fois, étant dans cette partie du Michigan, il y a beaucoup d’agriculteurs dans les environs et, comme les agriculteurs, préparent leurs champs pour les semis, les banquiers doivent continuer à cultiver leurs organisations pour les progrès technologiques.

Penny Crosman (04:07) :

Pouvez-vous penser à un exemple que vous avez vu de fracture numérique entre Hertz et les banques communautaires ?

Jim Perry (04:16) :

Il me semble que, eh bien, je ne peux pas penser à un exemple spécifique par tête, mais le plus souvent, je pense que les banques communautaires finissent par manquer beaucoup d’informations, même sur leurs clients actuels, parce qu’elles n’ont pas leurs données. systèmes en place, ils n’ont pas leurs analyses en place et il leur manque des informations très importantes qui devraient leur indiquer de nouvelles façons de communiquer marketing avec leurs clients, en mettant le type d’informations devant eux dans un manière contextuelle qui leur permettra de leur présenter la bonne offre au bon moment. À titre d’exemple, j’ai une relation avec une institution communautaire qui représente actuellement environ cinq ou six milliards d’actifs. Et je viens de terminer un prêt automobile avec eux cet été. On pourrait penser que quelques semaines ou mois après l’achèvement de ce prêt particulier, ils m’auraient contacté pour me dire : est-il temps d’acheter une nouvelle voiture ? Voulez-vous vous pré-qualifier pour un prêt, et cetera, et cetera. Je n’ai rien entendu, absolument rien, ce qui m’a quelque peu étonné car on a tendance à s’attendre, je pense que les clients des petites institutions s’attendent à ce qu’ils connaissent mieux leurs clients que certaines des grandes banques.

(06:04)

Et parce que c’est ainsi qu’ils se sont positionnés dans leurs communautés. Nous vous connaissons personnellement, mais malheureusement ils ne personnalisent pas leurs offres. Ils ne personnalisent pas leur communication, ils ne personnalisent pas leur expérience client d’une manière qui communique réellement cela d’une manière qui est importante de nos jours.

Penny Crosman (06:26) :

Et quels sont les éléments qui empêchent les banques communautaires de disposer de ce type d’analyse et de personnaliser des offres comme celle-là ? Quels sont certains de leurs plus grands défis technologiques ? Nous avons récemment réalisé une enquête, notre enquête sur la préparation à l’innovation, et dans toutes les banques, le concept de ressources limitées était la principale raison invoquée par les banques pour expliquer pourquoi il leur était difficile d’innover. Est-ce vrai parmi ces banques communautaires auxquelles vous pensez ? Ou y a-t-il d’autres choses qui les empêchent de réaliser ce genre de projets ?

Jim Perry (07:08) :

Penny, je pense que la plupart des banquiers que je connais se concentrent immédiatement sur cette question des ressources limitées, et cela concerne à la fois les ressources humaines et les ressources financières, et parce que c’est tout à fait valable. Ce sont ces choses-là qui nous viennent en tête. Ce sont les choses qui les pressent le plus souvent. Mais à bien des égards, je pense souvent qu’un défi plus important est en réalité culturel. Nous faisons pas mal de planification stratégique pour les banques communautaires et les coopératives de crédit, et je constate fréquemment cette tendance à vouloir faire des choix stratégiques ou tactiques en fonction de la façon dont les choses ont toujours été faites. Et c’est une forme de biais cognitif qui va toujours mettre un terme à l’innovation. Et donc, je pense, l’un des défis est vraiment lié à l’état d’esprit.

(07:57)

Même cette semaine, j’ai encore entendu un banquier me dire que nous ne pouvons pas rivaliser avec Chase ou Bank of America, et comme si cela leur donnait en quelque sorte la permission de faire ce qu’ils ont toujours fait et d’espérer que ce sera le cas. assez bien. Mais même si cela peut être vrai, cela ne devrait pas vraiment les empêcher de rester informés, de participer à des démonstrations avec des fintechs, d’ajuster leur culture, de suivre des formations internes pour aider leur culture à se préparer à un nouveau déploiement technologique. Et même, je veux dire, parfois je pense qu’il est facile pour un banquier de rester coincé dans la façon dont il comprend ses clients, parce que si vous n’analysez pas vraiment vos données clients, si vous n’exploitez pas vos données transactionnelles pour rechercher tendances ou comportements, choses de cette nature, il est parfois très facile de croire que vos clients fonctionnent toujours avec votre institution financière exactement de la même manière qu’ils le faisaient il y a cinq ou dix ans. Intellectuellement, vous comprenez peut-être que le comportement des consommateurs a changé, mais vous ne procédez pas nécessairement à des ajustements internes pour vous y adapter.

(09:24)

Ensuite, il y a un autre aspect du défi culturel qui, je pense, est lié au manque de rapidité et de portée dans la découverte et le déploiement de certaines de ces solutions. Je suppose que vous ne pouvez tout simplement pas prendre deux ans ou plus pour initier et réaliser certaines de ces améliorations, car encore une fois, si vous n’agissez pas rapidement, si vous ne concentrez pas vos choix stratégiques aussi complètement et n’établissez pas vos priorités de manière à que vous pouvez faire quelque chose en six à neuf mois au lieu d’un an ou deux, plus vous attendez, plus vous prendrez du retard. Et je pense que beaucoup de petites institutions, même celles qui ont mené des améliorations et des changements technologiques, les améliorations qu’elles ont apportées ont été très minimes. Ils ont été progressifs au lieu de réellement s’engager dans une initiative plus vaste ou majeure. Et puis, d’un autre côté, je pense qu’il y a des défis culturels, mais aussi des défis structurels, et cela concerne simplement la qualité de leurs données et l’absence de toute sorte d’analyse continue des données parce qu’ils n’ont pas les compétences professionnelles nécessaires. équipe à bord qui peut vraiment faire le travail d’analyse de données.

(10:56)

Par conséquent, ils vont finir par rater de nombreuses opportunités car il leur manque des indices dans leurs données clients.

Penny Crosman (11:03) :

Eh bien, il semble que, d’après ce que vous dites, ils pourraient faire beaucoup plus. Et cela concerne en partie des problèmes de mentalité psychologique et culturelle, ce qui est intéressant. Dans notre plus récente enquête sur l’état de préparation à l’innovation, nous avons constaté que les petites banques qui tentent d’innover se concentrent particulièrement sur l’expérience client. 60 % des banques disposant de moins de 5 milliards d’actifs ont déclaré que l’innovation en matière d’expérience client était leur principale priorité en matière d’innovation. La deuxième priorité était l’innovation des produits, 16 % d’entre eux ont déclaré que c’était leur priorité absolue. Voyez-vous cela sur le marché ? Et si oui, pourquoi l’expérience client est-elle si importante à l’heure actuelle pour les banques communautaires ?

Jim Perry (11h50) :

Wow, c’est un écart assez important, non ? 60% et 16. Mais ce que vous dites semble cohérent avec les choses que j’ai vues dans les conversations que j’ai eues avec…