Comment les banlieues s’intègrent dans la victoire décisive de JB Pritzker – et quelle est la prochaine étape (président?) – Shaw Local

Avec la State House et le Sénat fermement sous contrôle démocrate et un second mandat de gouverneur bloqué, le gouverneur JB Pritzker vise-t-il plus haut ?

“Il n’y a pas de plan pour faire autre chose que d’être gouverneur pendant les quatre prochaines années”, a déclaré le démocrate de Chicago mercredi alors même que les discussions se multiplient sur une course présidentielle. “Je vous promets que je prévois d’être le gouverneur pour les quatre prochaines années.”

Pritzker a remporté environ 54% de l’État et a arrosé l’État républicain conservateur rival, le sénateur Darren Bailey de Xenia, qui a recueilli 43,3% aux élections de mardi, selon des résultats non officiels. Un facteur majeur de la victoire a été plus d’un million de votes en provenance des banlieues, ce qui représente près de 49% du total de Pritzker, les bulletins de vote étant toujours comptés.

En comparaison, les votes pour Pritzker dans les comtés de banlieue de Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry et Will en 2018 étaient d’environ 44 %.

Des millions ont été dépensés pendant la campagne par l’héritier du Hyatt Hotel Pritzker et des milliardaires républicains tels que le propriétaire du fonds spéculatif Ken Griffin.

Lors d’un briefing à Chicago, Pritzker a noté que “que vous votiez pour moi ou non, je sers tous les habitants de l’Illinois”.

Mais interrogé sur le trafic d’argent, il a répondu: “Je ne vais pas simplement m’asseoir et me faire tabasser par eux.”

Le Parti républicain est « un parti dirigé par Donald Trump. Mon adversaire était un disciple de Donald Trump. Ce sont des valeurs que l’Illinois n’apprécie pas et avec lesquelles il n’est pas d’accord », a déclaré Pritzker.

Griffin avait financé le républicain modéré et maire d’Aurora Richard Irvin lors de la primaire du 28 juin, mais le conservateur Bailey a conquis le cœur des électeurs de base au milieu des publicités liées à Pritzker qualifiant Irvin de «trop extrême».

“Darren Bailey était l’adversaire trié sur le volet de JB Pritzker avec un prix de 35 millions de dollars qu’il a payé lors de la primaire républicaine dans laquelle il s’est mêlé”, a déclaré le républicain palatin Aaron Del Mar, qui s’est présenté comme lieutenant-gouverneur à la primaire avec Gary Rabine. “Cette course s’est terminée en juin.”

Fermier de Xenia, Bailey s’est concentré sur le crime, qualifiant Chicago de «trou de l’enfer» et a maintenu sa position contre l’avortement dans tous les cas, sauf pour sauver la vie de la mère.

Cela s’est retourné contre l’État bleu de l’Illinois et la région métropolitaine, ont déclaré des experts.

“Je pense que le choix du gouverneur était assez simple pour les banlieusards”, a déclaré le maire de Naperville et partisan d’Irvin, Steve Chirico. «Le gouverneur avait une stratégie de campagne solide et a eu la sagesse d’investir dans l’adversaire le plus faible – le plus à droite et le plus vulnérable – de la primaire républicaine. Cet investissement précoce a certainement porté ses fruits car il a fait de son élection générale un effort assez facile pour lui-même.

Les Illinois ont élu des gouverneurs républicains ces dernières années, mais ils ont été des modérés comme Bruce Rauner. Pritzker a battu Rauner par une plus grande marge que Bailey, 54,5% contre 38,8%, mais le taux de participation était plus élevé il y a quatre ans.

La prochaine fois, “les républicains de l’Illinois devaient diriger un banlieusard sympathique pour le poste de gouverneur”, a déclaré l’ancien candidat au poste de gouverneur du GOP et le sénateur d’État Kirk Dillard de Hinsdale.

Bien que certains républicains pensaient que la gestion par Pritkzer du COVID-19, qui comprenait des mandats de masque opposés par Bailey, serait une faiblesse, un certain nombre d’électeurs ont salué les politiques pandémiques du gouverneur lors d’un échantillonnage informel mardi à Lombard.

“A travers tout ce que nous avons traversé ces dernières années, il a fait un excellent travail”, a déclaré Nancy Sachtjen devant le bureau de vote de la bibliothèque Helen Plum.

