Comment les bactéries s’organisent-elles ?

Dans une étude récente, des scientifiques du département de physique de la matière vivante du MPI-DS ont développé un modèle décrivant les voies de communication dans les populations bactériennes. Les bactéries présentent un modèle organisationnel global en détectant la concentration de produits chimiques dans leur environnement et en adaptant leur mouvement.

La structure n’est visible qu’à un niveau supérieur

« Nous avons modélisé l’interaction non réciproque entre deux espèces bactériennes », explique le premier auteur Yu Duan. « Cela signifie que l’espèce A poursuit l’espèce B, alors que B vise à se repousser de A », poursuit-il. Les chercheurs ont découvert que cette simple interaction de type « chasser et éviter » est suffisante pour former un modèle structurel. Le type de motif résultant dépend de la force de l’interaction. Ceci complète une étude précédente, où un modèle a été proposé qui incluait également les interactions intra-espèces des bactéries afin de former un modèle.

Vous voulez plus d’actualités ? S’abonner à Réseaux technologiques‘ newsletter quotidienne, fournissant chaque jour les dernières nouvelles scientifiques directement dans votre boîte de réception. Abonnez-vous GRATUITEMENT

Dans ce nouveau modèle, qui inclut également l’effet de la motilité bactérienne, ni l’adhésion ni l’alignement ne sont nécessaires pour former des superstructures complexes englobant des millions d’individus. « Même si la dynamique des populations bactériennes montre un ordre global, ce n’est pas le cas au niveau bactérien individuel. En particulier, une seule bactérie semble se déplacer de manière désordonnée, la structure n’étant visible qu’à un niveau supérieur, ce qui est très fascinant », résume Benoît Mahault, chef d’équipe au département Physique de la matière vivante au MPI-DS.

Un modèle général de comportement collectif

Le modèle permet également de considérer plus de deux espèces, augmentant ainsi le nombre d’interactions possibles et de modèles émergents. Notamment, elle ne se limite pas non plus aux bactéries mais peut s’appliquer à une variété de comportements collectifs. Il s’agit notamment de micronageurs contrôlés par la lumière, d’insectes sociaux, de groupes d’animaux et d’essaims robotisés. L’étude fournit donc un aperçu général des mécanismes responsables de la formation de structures à grande échelle dans des réseaux comportant de nombreux composants.

Référence: Duan Y, Agudo-Canalejo J, Golestanian R, Mahault B. Formation de modèles dynamiques sans auto-attraction dans la matière active à détection de quorum : l’interaction entre non-réciprocité et motilité. Rév. Physique Lett. 2023;131(14):148301. est ce que je: 10.1103/PhysRevLett.131.148301

Cet article a été republié à partir du suivant matériaux. Remarque : le matériel peut avoir été modifié en termes de longueur et de contenu. Pour plus d’informations, veuillez contacter la source citée.