Les entreprises australiennes réclament le droit d’interdire les travailleurs s’ils refusent de se faire vacciner contre le COVID-19 alors que les médecins mettent en garde contre la précipitation du déploiement pour éviter de nouvelles épidémies qui ont entraîné davantage de restrictions aux frontières.

Le médecin-chef par intérim, Paul Kelly, a révélé mercredi que l’Australie aurait probablement deux vaccins à distribuer en mars, suscitant un débat sur la manière de procéder et sur qui devrait être vacciné en premier.

Le dirigeant travailliste Anthony Albanese a imploré Scott Morrison d’accorder l’accès aux Australiens en janvier, date à laquelle les vaccinations devraient être approuvées par les autorités.

Et tandis que les syndicats ont exhorté le gouvernement à vacciner les travailleurs de première ligne avant la communauté au sens large, les petites entreprises exigent la capacité légale de licencier des employés sans salaire s’ils ne reçoivent pas le coup.

Le directeur général du Council of Small Business Organizations Australie, Peter Strong, a déclaré que les patrons et les employés seraient vulnérables si les collègues refusaient la vaccination.

«Si vous avez quatre employés et que l’un d’eux ne se fait pas vacciner et que les trois autres disent:« Je ne travaille pas avec cette personne », que faites-vous? M. Strong a déclaré à l’Australien.

«Cela laisse les employeurs entre un rocher et un endroit difficile. C’est le dilemme que nous avons. L’autre dilemme est qu’il y a beaucoup de petits entrepreneurs. Certains d’entre eux pourraient refuser le vaccin. Où va le travailleur?

«C’est un problème dont nous devons également parler. Nous devons avoir une loi en noir et blanc ici, donc si quelqu’un refuse le vaccin, nous pouvons le suspendre.

Les petites entreprises disent que le gouvernement devrait mettre en œuvre les directives émises par la US Equal Employment Opportunity Commission, qui permet aux employeurs d’exiger que leurs travailleurs soient vaccinés ou de les empêcher de travailler s’ils refusent.

Le ministre des Relations industrielles, Christian Porter, a déclaré que le gouvernement évalue toujours les obligations des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne le vaccin, mais fera des annonces pertinentes au fur et à mesure que les décisions seront prises.

Alors que les industries luttant au milieu de la pandémie se disputent l’accès, M. Albanese fait pression pour que le gouvernement fédéral obtienne plus de doses de vaccin afin que le pays puisse vacciner les résidents plus rapidement.

L’Australie aura probablement deux vaccins à déployer en mars, les travailleurs de la santé de première ligne devant être prioritaires, suivis des plus de 70 ans et de la tranche d’âge des 65-69 ans.

Il a demandé pourquoi les responsables attendraient jusqu’en mars pour commencer à administrer des vaccins s’ils avaient reçu le feu vert du personnel de santé des mois plus tôt.

Le chef de l’opposition a déclaré que la logique derrière l’attente d’une date fixe après l’approbation est insensée après que les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Europe aient accéléré leurs vaccins.

Mais Jodie McVernon, directrice de l’épidémiologie à l’Institut Peter Doherty pour l’infection et l’immunité de Melbourne, a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de mettre en œuvre le vaccin avant le calendrier.

« Je ne pense pas que nous devions appuyer sur le bouton d’urgence rouge pour le moment », a déclaré le professeur McVernon à The Australian.

«Nous ne sommes pas dans le même univers que les pays qui ont fait cela. Il faudrait qu’il y ait un point de basculement important pour que le Commonwealth et le régulateur décident que nous sommes à une étape d’utilisation d’urgence.

«Je suis très encouragé par la confiance du gouvernement NSW dans son système et sa réponse mesurée et proportionnelle à ce qui s’est passé sur les plages du nord.

Le professeur Kelly a déclaré que trois vaccins ont été ou seront bientôt approuvés dans d’autres pays et que l’Australie a accès à deux d’entre eux.

Les trois jabs ont été réalisés par Pfizer, AstraZeneca et Moderna et l’Australie a conclu des accords pour obtenir un total de 68,3 millions de doses, mais aucune de Moderna.

Les vaccins, qui nécessitent tous deux injections à trois semaines d’intervalle, devraient être approuvés par les régulateurs australiens à la fin de janvier et mis en place en mars.

Le secrétaire adjoint de l’ACTU, Liam O’Brien, a déclaré que les travailleurs essentiels, y compris les agents de santé, la quarantaine dans les hôtels, les soins aux personnes âgées et les travailleurs de la vente au détail, ont supporté le poids de la crise et devraient être vaccinés en premier car ils sont les plus à risque.

Le professeur Kelly a déclaré que tous ceux qui en veulent un devraient pouvoir obtenir un coup avant la fin de l’année prochaine, mais il y aura une file d’attente avec les personnes âgées et les agents de santé prioritaires.

Il a averti que les vaccins réduisent les symptômes mais n’arrêtent pas la transmission, ce qui signifie que les voyageurs internationaux resteront probablement en lock-out même s’ils ont reçu une injection.

Les travailleurs de la santé de première ligne seront prioritaires, suivis des plus de 70 ans et de la tranche d’âge des 65 à 69 ans. Le reste du pays sera divisé en tranches d’âge de cinq ans.

Cela signifie que les Australiens dans la vingtaine qui espèrent voyager à l’étranger devront probablement attendre la fin de l’année prochaine pour se faire vacciner, selon News Corp.

Qantas a annoncé le mois dernier que les passagers doivent montrer la preuve qu’ils ont été vaccinés avant d’être autorisés à voler à l’étranger.

Il n’y aura probablement aucun enfant de moins de 18 ans qui recevra le vaccin en 2021, car les sociétés pharmaceutiques ne recherchent pas l’approbation chez les jeunes Australiens, car ils sont moins à risque.

L’ordre exact de vaccination pour certains groupes d’âge ne sera révélé par le gouvernement fédéral que fin janvier.

La Nouvelle-Galles du Sud a signalé sept nouveaux cas de coronavirus acquis localement le jour de Noël après que près de 70000 personnes aient été testées pour la maladie jeudi.

Quatre sont liés au cluster Avalon, deux cas sont des contacts familiaux d’un cas précédent, dont la source d’infection est toujours sous enquête, et un autre cas est en cours d’enquête.

La dernière épidémie de NSW se situe désormais à 118 cas au total, dont 108 sont associés au cluster Avalon.