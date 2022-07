Comment les attentes d’inflation aux États-Unis sont façonnées par les choix des consommateurs

Des gens comme M. Burnett, qui commence à croire que la flambée des prix aux États-Unis pourrait durer, sont la plus grande crainte de la Réserve fédérale. Si les consommateurs et les entreprises s’attendent à ce que l’inflation rapide soit une caractéristique permanente de l’économie américaine, ils pourraient commencer à modifier leur comportement de manière à ce que les prix continuent d’augmenter. Les consommateurs pourraient commencer à accepter des augmentations de prix sans magasiner, les travailleurs pourraient exiger des salaires plus élevés pour couvrir les coûts croissants et les entreprises pourraient augmenter les prix à la fois pour couvrir leurs factures de main-d’œuvre plus élevées et parce qu’elles pensent que les clients supporteront les prix plus élevés.

Les économistes reprochent souvent à ce type d’état d’esprit inflationniste en spirale d’avoir alimenté les hausses rapides des prix dans les années 1970 et 1980, un épisode douloureux au cours duquel l’inflation s’est avérée difficile à maîtriser. C’est pourquoi la Fed, qui est chargée de maintenir l’inflation sous contrôle, s’est concentrée sur une série de mesures des anticipations d’inflation, espérant qu’une psychologie des prix élevés ne s’installe pas.

La plupart des signes suggèrent que les gens croient encore que l’inflation s’estompera avec le temps. Mais interpréter les anticipations d’inflation relève plus de l’art que de la science : les économistes ne s’entendent pas sur les paramètres qui comptent, sur la manière de les mesurer et sur ce qui pourrait les faire changer. Et après plus d’un an de hausses rapides des prix, les responsables de la banque centrale craignent de plus en plus qu’il soit insensé de tenir pour acquise la stabilité des anticipations de prix. Les autorités ont rapidement augmenté les taux d’intérêt pour tenter de calmer l’économie et envoyer un signal au public qu’ils sont sérieux au sujet de la lutte contre les augmentations de prix plus bas.

“Il y a une horloge qui tourne ici, où l’inflation tourne maintenant depuis plus d’un an”, a récemment déclaré Jerome H. Powell, président de la Fed. “Ce serait une mauvaise gestion des risques que de supposer que ces anticipations d’inflation à long terme resteraient ancrées indéfiniment face à une inflation élevée persistante. Donc, nous ne le faisons pas.