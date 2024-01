Comment les attaques des Houthis en mer Rouge ont bouleversé le transport maritime mondial

Remarque : Pour montrer les trajectoires changeantes des navires qui traversent régulièrement la mer Rouge, 3 461 cargos enregistrés aux entrées de la mer Rouge au cours des trois derniers mois sont présentés. Les routes maritimes avant les attaques montrent les positions des navires du 1er novembre 2023 au 15 novembre, et les positions du 1er janvier 2024 au 15 janvier sont affichées après les attaques. Source : Spire Global

Il s’agit d’un détour extraordinaire : des centaines de navires évitent le canal de Suez et parcourent 4 000 milles supplémentaires autour de l’Afrique, brûlant du carburant, gonflant les coûts et ajoutant 10 jours de voyage ou plus dans chaque direction.

Ils évitent l’une des routes maritimes les plus importantes du monde, la mer Rouge, où depuis des mois la milice Houthi, soutenue par l’Iran, attaque des navires avec des drones et des missiles depuis des positions au Yémen.

Les Houthis ont déclaré qu’ils cherchaient à perturber les liaisons maritimes avec Israël pour forcer Israël à mettre fin à sa campagne militaire à Gaza. Mais les navires connectés à plus d’une douzaine de pays ont été ciblés, et un porte-parole des Houthis a déclaré cette semaine qu’ils considéraient « tous les navires américains et britanniques » comme des cibles ennemies.

La tourmente a été généralisée. Environ 150 navires ont emprunté le canal de Suez, situé à l’extrémité nord-ouest de la mer Rouge, au cours des deux premières semaines de janvier. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 400 enregistrés à la même époque l’année dernière, selon Marine Traffic, une plateforme de données maritimes. Ces détours et les attaques des Houthis ont persisté malgré les frappes aériennes des États-Unis et de leurs alliés contre les Houthis.

Remarque : Les attaques impliquant des navires commerciaux sont des attaques dans lesquelles au moins un navire commercial est frappé ou ciblé, généralement avec des drones ou des missiles. Données au 20 janvier. Source : Commandement central des États-Unis

Les compagnies maritimes ont triplé les prix qu’elles facturent pour transporter un conteneur d’Asie vers l’Europe, en partie pour couvrir le coût supplémentaire de la navigation autour de l’Afrique. Les armateurs qui utilisent encore la mer Rouge, principalement les armateurs de pétroliers, sont confrontés à une hausse des primes d’assurance.

Les tarifs des conteneurs n’ont pas encore augmenté autant que lors de la pandémie de coronavirus. Mais des détaillants comme Ikea ont prévenu qu’éviter le canal de Suez pourrait retarder l’arrivée des marchandises dans les magasins. Certaines usines automobiles européennes ont dû suspendre brièvement leurs activités en attendant des pièces en provenance d’Asie.

Cela pourrait aggraver l’inflation. JPMorgan Chase a estimé jeudi que les prix à la consommation mondiaux des biens augmenteraient de 0,7 % supplémentaires au premier semestre de cette année si les perturbations des transports se poursuivaient.

Voici à quoi ressemblait le détournement de la mer Rouge pour un seul navire, le Maersk Hong Kong. Le porte-conteneurs battant pavillon de Singapour est parti de Singapour vers la Slovénie le 15 novembre. Il a atteint Port-Saïd en Égypte seulement 12 jours plus tard, après avoir traversé la mer Rouge et le canal de Suez.

Sur le chemin du retour vers Singapour, il est de nouveau arrivé à Port-Saïd le 17 décembre. Mais alors que les Houthis ont intensifié leurs attaques, il a ensuite fait demi-tour et a voyagé à travers l’Afrique, pour ne revenir à Singapour que ce vendredi, après un mois complet de navigation.

Remarque : Les données vont du 1er novembre 2023 au 19 janvier 2024. Source : Spire Global

La mer Rouge et le canal de Suez sont devenus de plus en plus importants au cours des deux dernières années, non seulement pour les navires transportant des marchandises entre l’Asie et l’Europe, mais aussi pour les cargaisons de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Les pays européens ont tenté de cesser d’acheter du carburant à la Russie après son invasion de l’Ukraine en 2022. La Russie a donc fortement augmenté le pétrole qu’elle expédie via le canal de Suez, en grande partie vers l’Inde, tandis que l’Europe a intensifié ses achats de gaz naturel au Moyen-Orient, également via le canal de Suez. le canal de Suez. Environ 12 pour cent du pétrole transporté dans le monde par les pétroliers transitent par la mer Rouge, et presque autant du gaz naturel liquéfié mondial, selon l’Energy Information Administration des États-Unis.

Source : Banque mondiale Remarque : Les cartes de densité du trafic maritime sont basées sur les positions des navires signalées entre janvier 2015 et février 2021, traitées par le système de surveillance du commerce maritime mondial du Fonds monétaire international.

Les Houthis ont déclaré qu’ils cherchaient à perturber les liaisons maritimes avec Israël pour tenter de forcer Israël à mettre fin à sa campagne à Gaza. Mais les navires connectés à plus d’une douzaine de pays ont été ciblés, beaucoup d’entre eux ne voyageant pas vers ou depuis les ports israéliens.

Bien qu’aucun décès ni blessé n’ait été confirmé suite à ces attaques, certains navires ont été endommagés. Un transporteur de voitures, le Galaxy Leader, a été détourné en novembre et emmené au Yémen. Son équipage de 25 membres, composé pour la plupart de Philippins, y a été arrêté.

La marine américaine a abattu de nombreux drones et missiles avant qu’ils n’atteignent leurs cibles, évitant ainsi de graves dommages aux navires commerciaux. Mais il est coûteux pour l’Amérique et ses alliés d’intercepter des drones et des missiles bon marché équipés d’avions de combat avancés et d’autres matériels militaires.

La position de la Chine, puissance maritime, reste une question majeure en mer Rouge. Pékin a évité de critiquer les Houthis et n’a pas participé à des actions militaires contre eux. Les attaques des Houthis ont retardé la hausse annuelle des exportations chinoises avant que ses usines ne soient fermées le mois prochain pour le Nouvel An lunaire.