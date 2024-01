Comment les attaques des Houthis contre des navires en mer Rouge menacent l’économie israélienne

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

En quelques mois seulement, les Houthis du Yémen ont pris une part démesurée dans le transport maritime mondial et ont commencé à menacer l’économie de leur cible déclarée, Israël. Même si Israël, qui dépend davantage de la Méditerranée que de la mer Rouge, a fait preuve de résilience, les experts préviennent que les attaques constituent déjà une menace pour l’économie israélienne et pourraient avoir des conséquences encore plus lourdes si elles persistent face aux frappes aériennes menées par les États-Unis. .

Le port d’Eilat, la porte d’entrée d’Israël sur la mer Rouge, a connu une baisse de 85 pour cent de son activité maritime, selon son directeur général dit Reuters le mois dernier. Sans changement, « nous devrons malheureusement probablement mettre des travailleurs au chômage technique », a-t-il déclaré. dit le Jeruslaem Post.

Les attaques des Houthis commencent à remodeler les flux maritimes

Le lancement de missiles sur des navires commerciaux en mer Rouge, un point d’étranglement sur l’une des principales routes maritimes du monde, s’avère être un moyen sûr d’attirer l’ire des États-Unis et de leurs alliés : près d’un cinquième du fret à destination des États-Unis La côte est traverse généralement la mer Rouge, en route vers le canal de Suez, selon Moody’s, et les géants mondiaux du transport maritime ont commencé à envoyer des navires sur de longues distances autour de l’Afrique.

Les Houthis ont soutenu que depuis qu’ils ont commencé à lancer des frappes, en solidarité avec les Palestiniens sous les bombardements israéliens dans la bande de Gaza, leur objectif principal n’était pas de bouleverser le commerce mondial, mais de faire pression sur Israël pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza.

Mohammed Abdulsalam, porte-parole des Houthis du Yémen, a déclaré à Reuters Vendredi, les attaques dans la mer Rouge resteraient concentrées sur le blocus d’Israël et les représailles aux frappes aériennes américaines et britanniques. Les attaques, a-t-il dit, « représentent une pression sur Israël uniquement », et non « sur aucun pays du monde ».

Qui sont les Houthis et pourquoi attaquent-ils les navires en mer Rouge ?

Alors que la majeure partie du commerce maritime israélien passe par Haïfa et d’autres ports de la Méditerranée – soumis à des retards plus importants dans le transport maritime mondial causés par la crise de la mer Rouge, mais pas nécessairement plus que d’autres ports ailleurs – Eilat est un point d’entrée clé pour certaines importations en provenance d’Asie de l’Est. , y compris les véhicules électriques en provenance de Chine, qui représentent la plupart de ceux vendus en Israël. La diminution de la capacité des vendeurs à constituer des stocks, à mesure que moins de voitures arrivent, pourrait contribuer à la hausse des prix, The Times of Israël signalé.

Quant aux navires qui transitent par le canal de Suez vers les ports israéliens les plus fréquentés de la Méditerranée, de nombreux grands transporteurs ont interrompu le trafic dans ou hors du corridor, malgré une coalition mondiale cherchant à assurer un passage sûr aux navires, ainsi que les attaques menées par les États-Unis contre les Houthis au Yémen. Le géant danois du transport maritime Maersk dit ce mois-ci, elle a détourné tous ses navires vers le sud – tout autour de l’Afrique – « dans un avenir prévisible ».

L’industrie du transport maritime a réagi à l’accent mis par les Houthis sur le transport maritime vers Israël. Evergreen, le géant taïwanais du transport maritime, a déclaré le mois dernier qu’il « cesserait immédiatement d’accepter des marchandises israéliennes » « pour la sécurité des marchandises, des navires et de l’équipage ». Maersk a introduit le mois dernier un surtaxe sur les expéditions vers Israël pour aider à couvrir la hausse des coûts d’assurance. En fin de compte, les consommateurs pourraient faire les frais de la hausse des prix de l’assurance.

Analyse : ce que les Houthis du Yémen gagnent grâce à leurs frappes en mer Rouge

Même de petits changements dans la chaîne d’approvisionnement peuvent poser des défis majeurs pour l’approvisionnement en fournitures médicales au milieu d’un « nombre sans précédent » de victimes de guerre, a déclaré Moshe Cohen, directeur général de Yad Sarah, le plus grand prêteur non gouvernemental de fournitures médicales en Israël. Les retards causés par les frappes des Houthis pourraient « entraîner un retard potentiellement mortel dans l’approvisionnement en fournitures essentielles », a-t-il déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

L’économie israélienne est confrontée à des obstacles plus vastes alors qu’elle fait face aux conséquences de la guerre à Gaza, qui a tué au moins 24 927 personnes à Gaza et a commencé après l’attaque du 7 octobre par le Hamas, qui a tué environ 1 200 Israéliens. Des milliers de travailleurs ont été appelés au combat.

Les attaques des Houthis perturbent le commerce alors que les navires sont contraints de contourner l’Afrique sur de longues distances

La Banque d’Israël dit ce mois-ci, ses prévisions concernant les exportations israéliennes en 2024 étaient en baisse de 1 pour cent par rapport à ses prévisions de novembre, lorsque les attaques des Houthis se sont accélérées. Ce chiffre exclut les diamants et les start-ups et inclut des services tels que le tourisme, qui a décliné en raison du conflit. Les importations civiles devraient chuter de 4 pour cent l’année prochaine, soit une baisse de 5 pour cent par rapport aux attentes de novembre, selon la banque centrale. Les importations en provenance d’Asie, qui transitent généralement par l’embouchure sud de la mer Rouge, où les Houthis attaquent les navires, seront probablement les plus durement touchées. La Chine est le plus grand exportateur vers Israël, représentant plus de 14 % des importations israéliennes en 2021, selon l’Observatoire de la complexité économique, qui des pistes données économiques.

Comment la guerre d’Israël à Gaza est devenue une crise complexe qui s’étend au Moyen-Orient

Les impacts économiques mondiaux des frappes en mer Rouge, plutôt que leurs effets spécifiques sur Israël, pourraient devenir la principale source de pression, contribuant à alimenter le sentiment parmi les alliés d’Israël que la région entière pourrait sombrer dans la violence. Tant que la guerre à Gaza se poursuit, les risques que la situation dans la mer Rouge se dégrade davantage et que des escarmouches régionales, comme à la frontière libanaise, se transforment en guerre « augmentent de façon exponentielle », a déclaré Dan Arenson, conseiller en risques géopolitiques chez JS Held, un cabinet de conseil en risques mondiaux. « Je pense que l’administration Biden comprend cela. »

L’augmentation des tarifs de transport maritime de la Chine vers l’Amérique du Nord devrait faire grimper les prix à la consommation, selon un rapport. rapport Mardi par Freightos, une société de cotation de fret. Si l’économie américaine est touchée par les attaques des Houthis, cela pourrait pousser le président Biden à faire pression sur Israël pour qu’il mette fin à sa guerre à Gaza, a déclaré Arenson. « La patience commence très clairement à s’épuiser », a-t-il déclaré. Les responsables de l’administration Biden, dont le secrétaire d’État Antony Blinken, ont adopté un ton plus dur ces dernières semaines avec Israël, dans un contexte d’inquiétude face au nombre croissant de morts parmi les civils et à la montée des tensions régionales.