Comment les athlètes autochtones se réapproprient la crosse

BIRMINGHAM, Ala. – La voix de Brendan Bomberry devenait de plus en plus forte, ses mots se déversant de plus en plus vite alors qu’il lançait un discours d’encouragement blasphématoire sur ses coéquipiers.

L’équipe masculine de crosse Haudenosaunee Nationals, une équipe qui représente les six nations de la Confédération Haudenosaunee – les Cayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga, Seneca et Tuscarora – se préparait à jouer un match dénué de sens plus tôt ce mois-ci lors des Jeux mondiaux, une compétition olympique -événement de style, après avoir été éliminé de la course aux médailles.

Bomberry, 27 ans, était là pour rappeler aux joueurs que, pour eux, chaque match et chaque minute passée dans un uniforme Haudenosaunee avait une signification profonde.