Comment les astronautes d’Artemis seront protégés des tempêtes solaires

BOULDER — Les prochaines missions lunaires Artemis avec équipage, qui enverront les astronautes au-delà du cocon protecteur du champ magnétique terrestre, incitent à examiner les règles de vol et à perfectionner les compétences en matière de prévision météorologique spatiale.

L’atmosphère et le champ magnétique de notre planète nous protègent du flux constant de rayonnements et de particules chargées libérés par le Soleil. Mais les éruptions solaires, comme l’a récemment souligné la tempête géomagnétique extrêmement puissante du 10 mai qui a secoué la Terre via des éruptions solaires et des éjections de masse coronale, peuvent également constituer une menace pour les équipages en route vers la Lune.

Compte tenu des récentes et puissantes éruptions solaires, quel aurait été l’impact sur les opérations d’Artemis si une mission avec équipage avait été en cours ?

Éliminez le danger

« Heureusement, la plupart des vaisseaux spatiaux conçus pour l’exploration humaine – y compris ceux d’Artemis – sont conçus pour protéger nos astronautes de la plupart de ces risques de radiation », a déclaré Ian Cohen, scientifique en chef adjoint pour l’exploration spatiale au laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins. SpaceNews.

« Il existe également des protocoles à la NASA pour surveiller et réagir à de tels événements, ainsi que des zones spécialement conçues du vaisseau spatial où les astronautes peuvent s’abriter pour éviter le danger », a ajouté Cohen.

La plus grande menace potentielle serait si les astronautes se trouvaient à l’extérieur du vaisseau spatial et effectuaient une activité extravéhiculaire, soit dans l’espace, soit à la surface de la lune, a déclaré Cohen.

« Dans ce scénario, la NASA surveillerait l’événement et modifierait potentiellement les plans de la mission, annulant éventuellement l’événement. [extravehicular activity] — pour protéger les astronautes. Ainsi, même si les radiations constituent un danger potentiel lors d’événements extrêmes, la NASA surveille activement la situation et a mis en place des procédures pour assurer la sécurité de nos astronautes », a déclaré Cohen.

Prévoir, avertir, alerter

Le Centre de prévision météorologique spatiale (SWPC) de la National Oceanic and Atmospheric Administration travaille avec des spécialistes des rayonnements spatiaux de la NASA pour renforcer le soutien météorologique spatial aux expéditions humaines vers la Lune.

Fin 2025, la mission Artemis 2 de la NASA sera le premier séjour en équipage à proximité de la Lune. Cette sortie de 10 jours sera le premier voyage humain depuis la fin des vols lunaires de l’ère Apollo en décembre 1972.

« Nous sommes bien préparés pour cette prochaine mission Artemis, afin de faire le meilleur travail de prévision, d’avertissement et d’alerte des astronautes » lorsque des événements solaires pourraient constituer un problème de santé humaine, a déclaré Shawn Dahl, coordinateur des services du SWPC.

Dahl a dit EspaceActualités que la boîte à outils de prévision actuelle offre de meilleures capacités de modélisation, des données d’engins spatiaux de meilleure qualité pour évaluer les types et les niveaux de particules produites par le Soleil, ainsi qu’une meilleure technologie informatique et de communication pour détecter et avertir des événements inquiétants.

Dahl a déclaré que ces capacités peuvent donner une meilleure idée du moment où il faut donner le feu vert aux astronautes d’Artemis.

Recherché : plus de fidélité

Les agences spatiales travaillent dur pour fournir les meilleurs modèles de météo solaire, a expliqué Hazel Bain, responsable scientifique de l’Institut coopératif de recherche en sciences environnementales de l’Université du Colorado au Space Weather Prediction Center.

« Il existe un certain nombre de modèles de prévision des protons énergétiques solaires dans le domaine de la recherche » qui sont en cours d’évaluation par la NASA et le SWPC, a déclaré Bain, avec l’idée de déplacer les meilleures modélisations « du domaine de la recherche au domaine des opérations ».

« À bien des égards, ce que nous essayons de prévoir pour les nouvelles missions Artemis, et en attendant Mars, est très similaire à ce que nous essayions de faire pour l’ère Apollo », a déclaré Bain. « Revenir sur la Lune nous met à nouveau au défi de comprendre à quel point nous connaissons bien ce sujet de prévision et comment nous pouvons améliorer nos prévisions. »

Des données plus détaillées sont nécessaires, a ajouté Bain, sur le moment où un événement prendra fin et quel sera le pic de flux.

Bain et Dahl du SWPC soulignent tous deux le lancement prévu le 25 juin du GOES-U de la NOAA. Il s’agit du quatrième et dernier satellite de la série de satellites géostationnaires avancés de la NOAA et il est équipé d’un instrument de météorologie spatiale supplémentaire, le Compact Coronagraph du Naval Research Laboratory. Il imagera la couronne solaire et sera utilisé pour observer les éjections de masse coronale (CME).

L’année prochaine, ont poursuivi Bain et Dahl, la NOAA prévoit de lancer son vaisseau spatial Space Weather Follow On Lagrange 1 (SWFO-L1). Une fois en service sur son orbite L1, il offrira une vue continue et dégagée de la couronne solaire, sans interférence de la Terre. SWFO-L1 dispose également d’un coronographe compact pour repérer les éjections de masse coronale émanant du Soleil.

Sécurité de l’équipage

La capacité de mieux évaluer les agitations sur le Soleil est proche, c’est pourquoi les planificateurs de la mission Orion commencent désormais à travailler sur un plan de sécurité de l’équipage en cas d’augmentation dangereuse de l’action solaire.

Steve Johnson, ingénieur de recherche au Space Radiation Analysis Group (SRAG) du Johnson Space Center de la NASA, a donné un aperçu du vaisseau spatial Orion à quatre places et de son diamètre intérieur de 10 pieds lors d’un atelier de météo spatiale organisé en avril à Boulder, Colorado, organisé par l’University Corporation for Atmospheric Research et co-parrainé en partie par SWPC et la Division héliophysique de la NASA.

Les règles de vol concernant les événements solaires n’en sont qu’à un stade préliminaire, a-t-il déclaré, et de nombreux travaux sont en cours. Pour la surveillance des radiations, Orion transporte des détecteurs, des alarmes d’avertissement et d’avertissement, avec des membres d’équipage équipés de dosimètres actifs, a déclaré Johnson.

Bien qu’Orion soit relativement hautement protégé, Johnson a déclaré qu’en cas d’événement solaire inquiétant, le projet de règles de vol d’Artemis obligerait les astronautes à établir un abri utilisant deux baies de rangement centrales vidées de leur contenu. Cela créerait une région de dose plus faible dans les limites de la capsule. Le stockage des baies centrales, a-t-il déclaré, serait déplacé vers un « point chaud » connu au sein d’Orion, pour aider à réduire le débit de dose autour du vaisseau spatial.

Pendant ce temps, l’équipe étudie actuellement les procédures qui peuvent être suivies par les membres de l’équipage effectuant le marche sur la lune si un épisode énergétique de protons solaires se produit.

Une personne qui démarre sur le terrain lunaire dispose de huit heures de consommables vitaux, a déclaré Johnson, donc revenir au refuge d’un atterrisseur lunaire dans un délai d’une à quatre heures est une considération. Mais tout cela reste un travail en avant, a-t-il déclaré, avec des règles de vol censées être en place pour que les premiers astronautes d’Artemis se pavanent sur la lune, ce qui devrait maintenant se produire en septembre 2026.

Solutions d’ingénierie, capacités d’observation et de prévision

Tonya Ladwig, vice-présidente de l’exploration spatiale humaine et responsable du programme Orion pour Lockheed Martin Space, constructeur du vaisseau spatial, a participé à la réunion sur la météorologie spatiale.

Ladwig a noté que les dommages causés aux cellules et aux tissus humains par des particules chargées peuvent avoir des effets à court et à long terme sur la santé. Mais elle a souligné la valeur des solutions d’ingénierie ainsi que des capacités d’observation et de prévision de la météo spatiale de la NOAA et de la NASA, tout en mettant en avant la conception d’Orion pour se protéger contre les protons de haute énergie, les rayons cosmiques galactiques et les particules secondaires.

En outre, Ladwig a noté que l’électronique d’Orion sera également protégée des intempéries solaires, car le vaisseau spatial comporte des redondances intégrées de son électronique résistante aux radiations combinées à une détection et une récupération des pannes pour atténuer le risque de perte de mission.

Les stratégies visant à atténuer les risques pour les engins spatiaux et les humains doivent être co-développées et mises en œuvre par des spécialistes du gouvernement et de l’industrie, a conseillé Ladwig.

