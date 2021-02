Comment les astronautes d’Apollo 14 ont raté le cratère du cône en 1971. La NASA publie une vidéo

Imaginez aller visiter un endroit avec des caractéristiques géographiques spectaculaires comme les chutes du Niagara ou le Grand Canyon. Mais le truc, c’est que vous n’avez pas de carte ou d’équipement pour vous dire que vous êtes là, alors vous vous promenez dans un terrain plutôt peu impressionnant et rentrez chez vous. Quelque chose de similaire est arrivé aux astronautes d’Apollo 14 lors de leur marche sur la lune. Les marcheurs de la lune ont atterri sur la surface lunaire le 5 février 1971. Les astronautes Alan Shepard et Edgar Mitchell ont alors fait l’une des promenades les plus historiques de l’humanité. Mais de nouvelles données publiées par la NASA révèlent comment leur chemin a été égaré et qu’ils ont raté quelque chose d’incroyablement beau.

Le Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA est un vaisseau spatial robotique qui observe la lune depuis 2009. En l’utilisant, la marche d’un kilomètre parcouru par les astronautes en 1971 a été recréée récemment. La mission était de collecter des roches lunaires, de disperser quelques graines et de visiter le cratère Cone. Le dernier ne s’est jamais produit, mais s’ils regardent cette vidéo récemment publiée par la NASA, ils se rendront compte à quel point ils étaient proches de leur destination.

Ils ont atterri à 110 miles à l’est du site d’atterrissage d’Apollo 12 entre les cratères Doublet et Triplet; vers le haut du cratère Fra Mauro. Leur activité extra-véhiculaire (EVA) ou moonwalk était d’un mile de long et plus de quatre heures dans le temps.

Après avoir déployé les paquets lunaires, le duo était censé marcher jusqu’au Cone Crater. La vidéo marque clairement le chemin de départ et la façon dont ils ont progressé. Ils allaient dans le bon sens, traînant un transporteur à deux roues pour transporter leur équipement derrière eux.

Bien que leur destination ne soit qu’à 100 mètres, traverser sur la lune n’est peut-être pas votre promenade habituelle dans une expérience de marche. Il n’y a pas de repère, pas d’expérience et certainement pas de google maps pour aider les astronautes à prendre un virage à droite.

Ils allèrent de l’avant, suivant le chemin prévu comme daigné sur leur carte, mais ils n’atteignirent jamais Cone. Ils ont regardé autour, leur vue partiellement obscurcie dans l’environnement, mais ils n’ont jamais trouvé le cratère majestueux. Liés par le temps, ils ont dû mettre fin à leur EVA et revenir sains et saufs.

Maintenant, cette vidéo révèle qu’ils étaient en fait à un peu plus de 30 mètres du bord du cratère!

Même s’ils l’ont manqué, ils ont quand même créé l’histoire en ayant le plus long moonwalk en parcourant 9 000 pieds sur la Lune.