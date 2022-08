Comment les applications météo pourraient prédire votre risque de COVID

Toutes les 12 heures, les applications météo exécutent une analyse. La première étape capture l’état atmosphérique juste à présent – des éléments tels que la température, l’humidité et la vitesse du vent, tels que mesurés par des sources telles que les stations météorologiques et les satellites. Ces informations sont mélangées avec les prévisions de 12 heures plus tôt, puis connectées à un modèle atmosphérique. Un algorithme prédit les conditions dans 12 heures, l’application météo se met à jour et une demi-journée plus tard, le cycle se répète.

Imaginez une application qui utilise une méthode similaire, sauf qu’elle connecte les données COVID à un modèle de suivi des maladies, traçant le chemin du risque, à l’exposition, à l’infection et enfin à la guérison, à l’hospitalisation ou au décès. Les données incluraient les éléments évidents – résultats des tests rapides et des tests antigéniques, symptômes autodéclarés – ainsi que les plus inattendus, comme les données des smartphones et la quantité de virus dans les eaux usées locales, qui deviennent rapidement un outil précieux pour prédire les épidémies de COVID .

“La clé est que cela est spécifique aux individus”, explique Schneider. L’application ne se contentera pas de prédire le pourcentage de personnes infectées dans votre ville ; il évaluerait plutôt ton risque unique d’avoir le virus, basé sur les données que votre appareil compatible Bluetooth capte.