Comment les appareils de cuisine SmartThings et sur mesure mis à jour de Samsung peuvent vous aider à chaque étape du processus de cuisson – Samsung Global Newsroom

Les appareils électroménagers font partie intégrante de notre vie quotidienne depuis des décennies, mais les meilleurs appareils évoluent avec nos modes de vie et s’adaptent à nos besoins changeants. Avec sa gamme de cuisines sur mesure, Samsung Electronics stimule la tendance croissante de la connectivité au sein de la maison afin d’offrir aux clients une commodité plus personnalisée et une assistance intelligente que jamais. — surtout quand il s’agit de cuisiner, de préparer les repas et d’autres tâches ménagères.

Les appareils de cuisine sur mesure, y compris le four Bespoke AI ™ et Bespoke 4 Door Flex ™ avec Family Hub ™ + avec le dernier SmartThings Cooking présenté au CES 2023, sont de parfaits exemples de la façon dont les services intuitifs basés sur l’IA peuvent apporter un tout nouveau niveau de personnalisation, commodité et, surtout, personnalisation de vos expériences d’appareils électroménagers afin de répondre à vos besoins quotidiens.

Dans le monde occupé d’aujourd’hui, un peu d’aide supplémentaire dans nos routines quotidiennes peut contribuer grandement à favoriser des modes de vie plus sains, plus heureux et plus productifs. Poursuivez votre lecture et découvrez comment les appareils et services intelligents de Samsung sont là pour vous aider à chaque étape de la cuisine.

Family Hub™+ sur le Bespoke 4 Door Flex™ vous aide à prendre entièrement en charge votre cuisine

Le nouveau réfrigérateur Bespoke 4 Door Flex™ with Family Hub™+ est bien plus qu’un puissant appareil électroménager polyvalent. Lorsqu’il s’agit de cuisiner, c’est votre chef de cuisine, qui vous aide à prendre le contrôle complet de votre cuisine, à effectuer plusieurs tâches sur une gamme de fonctions liées à la cuisine et à en faire plus à partir d’un seul écran grâce à son nouvel écran de 32 pouces.

Grâce à son tableau de bord intuitif sur cet écran plus grand, vous pouvez suivre l’ensemble du processus de préparation des repas en un coup d’œil, surveiller et recevoir des mises à jour sur les appareils connectés d’un simple geste et configurer rapidement vos appareils électroménagers intelligents au-delà de la cuisine grâce à SmartThings.

Pendant votre temps libre pour cuisiner, vous pouvez choisir parmi des centaines d’émissions à regarder sur plus de 190 chaînes Samsung TV Plus gratuites.1, et grâce à la nouvelle fonctionnalité d’image dans l’image (PIP), vous pouvez continuer à diffuser des émissions dans une fenêtre séparée pendant que vous examinez des recettes, réglez vos appareils ou vérifiez l’évolution de votre repas. Vous pouvez également profiter de l’occasion pour suivre et faire le plein d’articles de garde-manger avec l’application Amazon Your Essentials, qui vous permet de commander des produits de base en un seul clic.

La cuisine SmartThings vous permet de rester en bonne santé à votre façon en un clin d’œil

SmartThings Cooking est l’assistant automatisé de rêve de tout chef à domicile. Qu’il s’agisse de vous aider à trouver des recettes adaptées aux ingrédients dont vous disposez, de régler automatiquement vos appareils connectés sur les bonnes instructions de cuisson et de vous aider à suivre facilement votre liste de courses, tirer le meilleur parti des aliments dans votre réfrigérateur n’a jamais été aussi simple.

SmartThings Cooking peut également servir de nutritionniste personnel en se synchronisant avec Samsung Health et en exploitant votre indice de masse corporelle (IMC) et vos données d’activité quotidienne pour fournir des suggestions de repas personnalisées pour vous aider à atteindre vos objectifs de santé. Quels que soient vos besoins alimentaires, ces recettes personnalisées sont adaptées à vos goûts ainsi qu’à vos informations de santé pour que vous ne sachiez jamais quoi préparer ensuite.

De plus, grâce à sa fonctionnalité Cooking Community, SmartThings Cooking vous permet également de trouver et d’essayer facilement des milliers de recettes différentes du monde entier. Grâce à Cooking Community, vous pouvez également partager vos propres plats préférés avec d’autres passionnés de cuisine pour une expérience véritablement connectée. Découvrez de nouvelles inspirations d’autres gourmands, parcourez de nouvelles idées passionnantes pour un rendez-vous amoureux ou même trouvez des conseils sur la façon de perfectionner des recettes familiales éprouvées pour votre prochaine grande réunion.

Une IA intelligente sur mesureMT Four capable de s’adapter et de conseiller

Vos appareils doivent non seulement être en mesure de répondre à votre alimentation, mais ils doivent également être en mesure d’améliorer vos expériences culinaires en vous aidant activement dans le processus de cuisson. En conséquence, Samsung présente sa mise à jour Bespoke AIMT Four pour vous aider à rendre vos expériences de cuisine connectée encore plus faciles.

Le four Bespoke AI™ est livré avec une gamme de fonctionnalités améliorées pour vous aider à préparer vos repas. En plus de la fonction Full Steam, votre four AI™ offre également des options Air Fry et Sous Vide pour étendre et améliorer la façon dont vous préparez les aliments. De plus, la caméra de four mise à jour utilise une technologie de reconnaissance des aliments intelligente et orientée image pour optimiser les paramètres de cuisson du four tout en chronométrant et en surveillant votre plat pendant la cuisson, vous fournissant même des notifications de brûlure afin que vous n’ayez pas à vous soucier de trop cuire votre plat principal. assiette.

Lorsque vous êtes prêt à commencer à cuisiner, votre assistant de cuisine Samsung fournit des instructions de cuisson faciles à suivre et se synchronise automatiquement avec vos appareils connectés tels que le four Bespoke AI™ pour recommander des paramètres de cuisson optimisés en reconnaissant près de 106 plats différents et ingrédients (80 plats et ingrédients pour les modèles US). De plus, grâce à ses caméras intérieures améliorées, les utilisateurs peuvent facilement surveiller et contrôler à distance ce qui se passe à l’intérieur de leur four à l’aide de SmartThings.

Que vous essayiez de cuisiner le steak parfait, de faire cuire un gâteau central ou simplement de faire frire des légumes à la température idéale, Samsung Cooking et les fonctionnalités intelligentes de vos appareils Samsung connectés peuvent éliminer le stress de toute activité culinaire.

Les derniers appareils de cuisine de Samsung offrent des expériences encore plus transparentes, connectées et personnalisées pour les cuisiniers de tous types, capacités et tailles de ménage, quel que soit le menu. Des extérieurs personnalisables aux fonctionnalités pratiques et connectées, les appareils sur mesure de Samsung sont conçus pour répondre aux besoins du décor et du style de vie personnalisés de chaque client.

Restez à l’écoute de Samsung Newsroom pour plus de mises à jour avant le CES 2023.

1 Le nombre de canaux peut varier dans le temps.