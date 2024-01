Comment les années maigres de Nikki Haley l’ont conduite dans un fourré éthique

Mme Haley n’a pas rempli ni signé la demande, a déclaré un haut responsable aux journalistes, bien que la demande indiquait que son nom dactylographié constituait une signature.

M. Biediger a créé un poste de 110 000 $ par an pour Mme Haley en tant que collectrice de fonds pour la fondation de l’hôpital, une filiale de l’hôpital. À l’époque, elle était membre du puissant comité du travail, du commerce et de l’industrie de la Chambre et était également whip de la majorité.

Il a déclaré au comité d’éthique qu’il l’avait embauchée pour ses compétences en réseautage et sa personnalité et qu’il s’était appuyé sur les recommandations d’un cabinet de conseil pour fixer son salaire. Une enquête menée par l’Association des organisations à but non lucratif de l’État a révélé que son salaire était deux fois et demie plus élevé que la moyenne d’organisations similaires.

Le travail comportait des dilemmes éthiques inhérents. Il était interdit aux législateurs de servir de lobbyistes, mais Mme Haley portait désormais deux casquettes : celle de législatrice essayant d’aider l’hôpital à obtenir l’approbation de l’État pour ouvrir le centre de chirurgie cardiaque et celle d’employée rémunérée d’une filiale de l’hôpital.

Mme Haley a continué à travailler avec d’autres législateurs sur un plan visant à renforcer le soutien au centre de chirurgie cardiaque, selon des courriels. Elle s’est également entretenue avec un responsable du conseil d’État ayant le pouvoir de décision sur le centre et a communiqué avec les responsables de l’hôpital au sujet du projet proposé.