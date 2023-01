Comment les animaux du Nouvel An chinois sont-ils choisis et quelle est l’histoire derrière le zodiaque chinois ? – Le soleil

Le nouvel an CHINOIS a un certain nombre d’animaux différents qui représentent l’année, et on dit que cela est en corrélation avec les traits de personnalité des gens lorsqu’ils sont nés dans une année d’une créature particulière.

Ceci est connu comme le zodiaque chinois, qui se répète dans un cycle de 12 ans. C’est ce que nous savons.

Le zodiaque chinois associe un animal à une année particulière

Quel est l’animal du zodiaque chinois de cette année ?

2023 est l’année du lapin.

Les lapins sont connus pour avoir de la chance et on dit qu’ils sont doux, talentueux et amicaux.

qui comprend également le boeuf, le rat, le tigre, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon.

L’année dernière était l’année du tigre et 2024 sera l’année du dragon.

Quel animal de l’astrologie chinoise suis-je ?

Le zodiaque chinois – ou shengxiao, qui signifie “né ressemblant” – est arrangé selon un cycle répétitif de 12 ans.

Quel animal de l’astrologie chinoise suis-je ? Rat : 2008, 1996, 1984, 1972, 1960

: 2008, 1996, 1984, 1972, 1960 Bœuf : 2033, 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

: 2033, 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961 Tigre : 2010, 1998, 1986, 1974, 1962

: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962 Lapin : 2011, 1999, 1987, 1975, 1963

: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963 Dragon : 2012, 2000, 1988, 1976, 1964

: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964 Serpent : 2013, 2001, 1989, 1977, 1965

: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965 Cheval : 2014, 2002, 1990, 1978, 1966

: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966 Chèvre : 2015, 2003, 1991, 1979, 1967

: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967 Singe : 2016, 2004, 1992, 1980, 1968

: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968 Coq : 2017, 2005, 1993, 1981, 1969

: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969 Chien : 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958

: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958 Cochon: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959

L’animal change au début du nouvel an chinois, et traditionnellement ces animaux étaient utilisés pour dater les années.

Cependant, le Nouvel An chinois est une célébration mobile, dictée par le cycle lunaire, qui peut tomber à tout moment entre le 21 janvier et le 20 février.

Comment sont choisis les animaux du Nouvel An chinois ?

Le choix des animaux est important – le bœuf, le cheval, la chèvre, le coq, le cochon et le chien sont six des principaux animaux domestiques élevés par les Chinois, tandis que le rat, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent et le singe sont tous aimés des Chinois. .

Les animaux ont été séparés en deux catégories – yin et yang – selon qu’ils ont un nombre pair ou impair de griffes, d’orteils ou de sabots.

Ils ont ensuite été disposés en une séquence alternée de yin et de yang.

C’est un fait peu connu que les animaux du zodiaque peuvent également être utilisés pour indiquer l’heure. Voici comment fonctionne l’horloge chinoise :

L’horloge chinoise Rat : 23h-01h

: 23h-01h Bœuf : 1h-3h

: 1h-3h Tigre : 3h-5h

: 3h-5h Lapin : 5h-7h

: 5h-7h Dragon : 7h-9h

: 7h-9h Serpent : 9h-11h

: 9h-11h Cheval : 11h-13h

: 11h-13h Chèvre : 13h-15h

: 13h-15h Singe : 15h-17h

: 15h-17h Coq : 17h-19h

: 17h-19h Chien : 19h-21h

: 19h-21h Cochon: 21h-23h

Quelle est l’histoire du zodiaque chinois ?

La légende raconte que, dans les temps anciens, l’Empereur de Jade a ordonné que les animaux fassent partie du calendrier et que les 12 premiers arrivés soient sélectionnés.

A l’époque, le chat et le rat étaient de bons amis. Lorsqu’ils apprirent la nouvelle, le chat dit au rat : « Nous devrions arriver tôt pour nous inscrire, mais je me lève généralement tard.

Le rat a promis de réveiller son copain pour qu’ils puissent y aller ensemble mais, parce qu’il était tellement excité, il a oublié et est parti seul.

Sur le chemin, le rat a heurté le tigre, le bœuf, le cheval et d’autres animaux – qui étaient tous beaucoup plus rapides que lui.

Il a élaboré un plan et a convaincu le bœuf de le porter sur son dos – à condition que le rat chante tout au long du voyage.

Le bœuf est arrivé le premier, mais le rat s’est faufilé devant lui et est devenu le premier animal chanceux.

Au moment où le chat est arrivé, la sélection était terminée – c’est pourquoi le chat déteste le rat et essaiera toujours de le chasser et de le tuer.

Le cochon était le douzième à arriver parce qu’il avait trop dormi.