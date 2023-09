Comment les amis despotes Poutine et Kim se comparent, de la taille de leur arsenal nucléaire à leur fortune personnelle, alors que les deux hommes forment un nouvel axe du mal

Des armes PUISSANTES, des navires de guerre intimidants et d’énormes richesses privées ne sont que quelques-uns des points communs entre les dirigeants de la Russie et de la Corée du Nord.

Vladimir Poutine et Kim Jong-Un, qui doivent se rencontrer aujourd’hui en Russie, pourraient en être aux premiers stades de la formation d’un nouvel « Axe du Mal ».

Vlad et Kim, qui doivent se rencontrer aujourd’hui en Russie, pourraient en être aux premiers stades de la formation d’un nouvel « Axe du Mal ». Crédit : AP

Un expert a déclaré au Sun que si les amis despotes se réunissaient à Vladivostok aujourd’hui, cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour l’Occident. Crédit : AP

Leur puissance nucléaire combinée, leurs arsenaux d’armes et leur richesse pourraient être très destructrices. Crédit : AP

Entre eux, les pays disposent d’une terrifiante collection de super-armes Crédit : AFP

Et un expert a déclaré au Sun que si les copains despotes se réunissaient à Vladivostok aujourd’hui, cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour l’Occident.

Avec une fortune personnelle combinée estimée à plus de 163 milliards de livres sterling, des millions de soldats, des milliers d’avions, de navires de guerre et de chars ainsi que leurs ressources nucléaires combinées, cette alliance pourrait être véritablement dangereuse.

L’expert en relations internationales Sergueï Radchenko a déclaré hier au Sun : « La question en jeu est de savoir si la Corée du Nord envoie des armes à la Russie.

« Si tel était le cas, il s’agirait d’une évolution relativement importante, avec des implications pour la guerre en Ukraine. »

Il a admis que même si la Russie devra réfléchir à l’impact d’une telle décision sur ses relations avec la Corée du Sud et la Chine, la politique étrangère de Poutine est devenue plus radicale et cette possibilité ne peut être exclue.

Arsenaux d’armes

Le Russe Mad Vlad dispose d’une collection de super-armes terrifiantes ainsi que de près de 6 000 ogives nucléaires.

Il avait également affirmé avoir lancé avec succès un missile « RS-28 Satan 2 », capable de tirer jusqu’à 12 ogives nucléaires à la fois.

Le SC-X-9 Skyfall, un missile de croisière à arme nucléaire doté d’une portée « illimitée », vient renforcer encore la réserve de super-armes de la Russie.

L’une des super-armes les plus effrayantes de Vlad, capable de provoquer une catastrophe, est le drone sous-marin nucléaire Poséidon.

Le terrifiant sous-marin peut provoquer des raz de marée et des « tsunamis radioactifs » en lâchant une arme nucléaire sur le fond marin.

Mais le plus dangereux est peut-être la puissante fusée nucléaire Armageddon, baptisée Satan-2.

Le système de missiles intercontinentaux « imparable » pourrait « couler le Royaume-Uni d’un seul coup » et a la taille d’une tour de 14 étages.

La Russie possède également 12 500 chars, près de 4 000 roquettes MLRS et plus de 1,3 million de soldats.

L’arme la plus redoutable de Kim-Jong Un est probablement le missile balistique intercontinental Hwasong-18, lancé plus tôt cette année.

La Corée du Nord a déjà lancé certains de ses missiles les plus puissants lors d’« exercices » pour « envoyer un message clair aux ennemis ».

Faisant partie du vaste arsenal nucléaire de Kim, la Corée du Nord possède également 30 ogives nucléaires et près de 3 000 roquettes MLRS.

En outre, le pays compte près de 6 500 chars et plus de 1,2 million de soldats.

Patrimoine privé

Kim Jong-un à bord de son jet privé – l’un de ses nombreux véhicules de luxe extrêmement chers

Même le train que Kim aurait pris pour la Russie était rempli d’alcool vintage et de strip-teaseuses. Crédit : AP : Associated Press

L’une des propriétés extravagantes de Kim à Pyongyang, la capitale nord-coréenne Crédit : Getty – Contributeur

Le train de Kim est rempli de « grandes et belles vierges » de sa « Pleasure Brigade » Crédit : Reuters

Le despote communiste Kim Jong-un a dépensé une grande partie de ses milliards imbibés de sang en produits de luxe extrêmes ainsi qu’en armes au fil des années, tandis que ses citoyens nord-coréens vivent dans le dénuement et la peur.

Sa valeur est estimée à au moins 5 milliards de dollars (3,6 milliards de livres sterling) et aime faire des folies comme la plupart des milliardaires – avec des flottes de véhicules de luxe, un portefeuille immobilier tentaculaire et les meilleurs délices culinaires que l’argent puisse importer illégalement.

Même le train que Kim aurait pris pour la Russie était rempli d’alcool vintage et de strip-teaseuses.

Il possèderait 17 palais répartis dans toute la Corée du Nord, dont un avec sa propre piste d’atterrissage de 500 mètres à Wonsan.

En plus de son luxueux yacht de 95 pieds, on peut le trouver en train de parcourir le pays à bord de l’Air Force Un, un avion de ligne russe de luxe IL-62 valant des millions.

Son harem secret de femmes est lui-même une autre source de folies stupéfiantes de Kim.

Rien qu’en 2016, il a dépensé 2,7 millions de livres sterling en lingerie fantaisie – y compris des corsets et des bretelles osés – importés de Chine.

Poutine est également connu pour son style de vie de milliardaire.

Certains ont suggéré que le tyran russe pourrait être l’un des hommes les plus riches du monde, avec une valeur nette pouvant atteindre 160 milliards de livres sterling.

Il serait propriétaire d’un palais d’un milliard de livres sterling au bord de la mer Noire, doté d’une piscine, d’un spa, de saunas, d’un bar, d’un théâtre, d’un cinéma, d’une cave à vin et d’un casino.

Le palais de Vlad comprend également une maison d’hôtes, sa propre station-service, un arboretum, un héliport et aurait même un pôle de strip-tease.

Poutine possèderait également un certain nombre de maisons de vacances autour de la mer Baltique et du lac Ladoga, dans le nord de la Russie, ainsi qu’un vaste domaine près de Moscou.

Il est également propriétaire d’un yacht de luxe de 32 mètres.

Les deux dirigeants ont accès à d’énormes richesses qu’ils dépensent dans de nombreux produits de luxe en dehors de leurs armes. Crédit : AP

Une vaste propriété près de la mer Noire qui appartiendrait à Poutine Crédit : Alexeï Navalny ; Youtube

Le dirigeant russe s’est rendu à la base aérienne de Hmeimim en Syrie en décembre de l’année dernière Crédit : EPA

Loisirs communs

Les deux tyrans semblent également s’éloigner de leurs règles de terreur pour se consacrer à leurs passe-temps.

Tous deux sont connus pour utiliser leur richesse considérable pour profiter de propriétés tentaculaires, de voyages extravagants, de femmes et de produits de luxe pendant leur temps libre.

Mais l’un de ces passe-temps se démarque légèrement des autres.

Mad Vlad, qui a occupé divers postes de président et de Premier ministre de Russie pendant près de 25 ans, a encore pris le temps de monter à cheval torse nu pendant son règne.

Kim a semblé recréer le coup publicitaire du tyran russe, alors qu’il montait à cheval dans une série de photographies bizarres.

Les clichés, qu’il avait publiés par l’agence de presse officielle nord-coréenne, montraient le leader trapu escaladant une montagne enneigée sur un cheval blanc.

Épouses et copines secrètes

Les deux dirigeants semblent également avoir gardé leurs relations assez cachées aux yeux du public.

On sait très peu de choses sur l’épouse de Kim Jong-Un, Ri Sol-ju.

Identifiée comme l’épouse de Kim en 2012, elle serait née entre 1985 et 1989, ce qui lui donne entre 35 et 40 ans.

On pense qu’ils ont trois enfants ensemble, bien que cela ne soit pas confirmé.

Poutine aurait également gardé son partenaire privé.

Le tyran a eu des relations amoureuses avec Alina Kabaeva à plusieurs reprises au fil des ans.

Née le 12 mai 1983 en Ouzbékistan, Kabaeva est une femme politique russe de 39 ans, responsable des médias et gymnaste rythmique à la retraite.

Les rumeurs d’une relation entre Poutine et Kabaeva remontent à plus d’une décennie, lorsqu’ils ont été liés pour la première fois en 2008.

Des responsables anonymes qui ont assisté aux soirées privées de Poutine affirment qu’ils n’ont jamais vu les deux hommes ensemble, mais pensent qu’ils entretiennent une relation, affirmant que seuls les officiers de haut rang des services de sécurité de Poutine sont tenus au courant.

En 2016, Kabaeva est apparue en public portant une bague à l’annulaire, qu’elle semblait tenter de cacher aux caméras.

Vlad a surpris le monde avec ses photos d’équitation à cru, que Kim a ensuite tenté de recréer. Crédit : AFP

Le régime nord-coréen a publié des photos de lui gravissant un sommet enneigé. Crédit : AP

Vlad a eu des relations amoureuses avec Alina Kabaeva à plusieurs reprises au fil des ans, bien que leur relation n’ait jamais été confirmée. Crédit : East2West