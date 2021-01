La première reconnaissance de ce changement est attendue mercredi, la Maison Blanche demandant aux agences de renseignement de produire une estimation du renseignement national sur la sécurité climatique et demandant au secrétaire à la Défense de faire une analyse des risques climatiques des installations et des installations du Pentagone.

«La lutte contre le changement climatique peut, et sera, un pilier central de la politique étrangère de l’administration Biden», a déclaré Meghan O’Sullivan, qui a été conseiller adjoint à la sécurité nationale sous le président George W. Bush et dirige maintenant le projet de géopolitique de l’énergie à l’école Harvard Kennedy. « Cela signifie insuffler la question du climat et de l’environnement dans nos politiques commerciales, nos programmes d’aide étrangère, nos discussions bilatérales et même notre état de préparation militaire. »

M. Kerry, membre principal du Conseil de sécurité nationale du président Biden, est chargé de diriger ce changement. Voici quatre grandes choses à surveiller dans les semaines et les mois à venir.

Les États-Unis peuvent-ils résoudre leur propre problème climatique?

Le premier jour de son mandat, M. Biden a entamé le processus de réintégration de l’Accord de Paris. Vient maintenant le plus dur: les États-Unis, qui sont responsables de la plus grande partie des gaz à effet de serre qui ont réchauffé la planète depuis l’ère industrielle, doivent fixer des objectifs spécifiques pour réduire leurs propres émissions d’ici 2030 – et politiques pour les atteindre.

Greenpeace a demandé une réduction de 70% des émissions par rapport aux niveaux de 2010, tandis que le World Resources Institute et d’autres défenseurs américains ont fait pression pour environ 50%.

Cela met M. Kerry dans une position délicate. Des objectifs plus ambitieux lui donneraient plus de poids sur d’autres pays avant les prochaines négociations mondiales sur le climat, prévues en novembre à Glasgow. Mais fixer des objectifs de réduction des émissions nationales ne sera pas si simple politiquement, surtout avec un Sénat divisé.