Comment les allocations de chômage ont changé après l’expiration des programmes de pandémie

Le marché du travail est solide et le chômage est faible. Mais les économistes craignent qu’une récession ne se profile – et 50% des employeurs s’attendent à réduire leurs effectifs au cours des six à 12 prochains mois, selon une récente enquête de PwC. Les travailleurs qui se tournent vers les allocations de chômage pour obtenir une aide financière trouveront un système considérablement modifié par rapport à celui sur lequel ils se sont appuyés plus tôt dans la pandémie de Covid-19. Cela est largement dû à l’expiration des politiques fédérales temporaires promulguées en mars 2020 et qui se sont prolongées jusqu’à la fête du Travail l’année dernière. Ces politiques ont augmenté le montant des allocations hebdomadaires, prolongé la durée de l’aide et élargi considérablement les catégories de travailleurs éligibles. “La grande différence [now] ce sont les programmes qui étaient disponibles pendant la pandémie [are no longer] disponibles », selon Steve Wandner, chercheur principal à la National Academy of Social Insurance.

Les demandes de chômage et le chômage sont faibles

Les travailleurs bénéficient d’un marché du travail dynamique depuis le début de 2021. Pendant cette période, le taux de licenciement est tombé à des niveaux historiquement bas, tandis que les offres d’emploi et les départs volontaires ont atteint des niveaux record et que la croissance des salaires a bondi. Le taux de chômage était de 3,5% en juillet – égalant début 2020 pour le taux le plus bas depuis 1969. Cependant, les demandes d’allocations de chômage, bien qu’autour des niveaux prépandémiques, ont légèrement augmenté depuis le printemps. De nombreuses entreprises ont annoncé des licenciements ces dernières semaines. La Réserve fédérale augmente également les coûts d’emprunt pour refroidir l’économie et maîtriser une inflation obstinément élevée. Soixante-treize pour cent des économistes interrogé récemment par la National Association for Business Economics ne sont pas convaincus que la Fed puisse atteindre cet objectif sans déclencher une récession. “Les réclamations n’ont pas encore beaucoup augmenté, mais nous entrons dans une période d’incertitude”, selon Andrew Stettner, chercheur principal et expert en chômage à la Century Foundation, un groupe de réflexion progressiste. Voici quelques-unes des principales différences que les travailleurs verront s’ils demandent des allocations de chômage.

Des montants de prestations inférieurs

L’assurance-chômage est un programme conjoint entre l’État et le gouvernement fédéral. Certains aspects, tels que le montant des prestations hebdomadaires, varient considérablement d’un État à l’autre. Les États versent des prestations jusqu’à un maximum hebdomadaire. Ce plafond est inférieur à 300 dollars par semaine en Alabama, en Arizona, en Floride, en Louisiane, au Mississippi et au Tennessee, tandis que l’aide peut atteindre plus de 600 dollars par semaine dans le New Jersey, le Dakota du Nord, l’Ohio, l’Oregon, le Rhode Island, l’Utah et l’État de Washington. En savoir plus sur les finances personnelles :

Comment lutter contre l’inflation avec les offres de la fête du Travail Le gouvernement fédéral a versé 600 $ de plus par semaine à tous les chômeurs pendant environ quatre mois en 2020; ce supplément est tombé à 300 $ par semaine pour les périodes de 2020 et 2021 avant de se terminer à l’échelle nationale en septembre. Cette allocation fédérale n’est plus disponible. Sans cela, l’Américain moyen a reçu 355 $ par semaine du système de chômage au premier trimestre de 2022, selon le Département du travail Les données. Ces avantages ont remplacé en moyenne environ 38 % des salaires avant la mise à pied.

Durée des prestations plus courte

Les États fixent également une durée maximale des prestations. En règle générale, les bénéficiaires peuvent percevoir l’assurance-chômage jusqu’à 26 semaines. Mais il y a des exceptions. Le Massachusetts et le Montana offrent plus – jusqu’à 30 semaines et 28 semaines, respectivement, selon au Centre sur les priorités budgétaires et politiques.

Dix États – Alabama, Arkansas, Géorgie, Floride, Idaho, Kansas, Michigan, Missouri, Caroline du Nord et Caroline du Sud – offrent moins, selon le Center. La durée maximale est de 12 semaines en Caroline du Nord et en Floride, le plafond le plus bas par rapport aux autres États. Tous les travailleurs ne seront pas admissibles au maximum de l’État respectif. Les États déterminent les durées en fonction de l’historique des gains d’un travailleur et d’autres données sur l’emploi. En comparaison, les bénéficiaires avaient droit à jusqu’à 75 semaines de prestations lorsque les programmes fédéraux étaient en place, soit environ trois fois plus longtemps que le plafond traditionnel de 26 semaines.

Admissibilité aux prestations réduite

Avant la pandémie, les travailleurs occupant des postes rémunérés étaient généralement les seuls à bénéficier de l’assurance-chômage, selon Wandner. Mais le Congrès a temporairement étendu les avantages à des millions d’autres: les travailleurs indépendants, les travailleurs à la demande, les entrepreneurs indépendants, les travailleurs à temps partiel, les étudiants et les travailleurs à bas salaire, par exemple, a déclaré Stettner. “Plus de personnes étaient éligibles aux prestations que jamais auparavant”, a-t-il déclaré. Cependant, ces groupes ne sont généralement pas admissibles aux prestations en vertu de la loi actuelle.

3 autres changements liés au chômage liés à la pandémie