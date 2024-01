Comment les alliés et adversaires des États-Unis réagissent à la possibilité de son retour

Dans la décennie qui a précédé la grande crise financière de 2008, le président de la Réserve fédérale, Alan Greenspan, est devenu un demi-dieu à Washington. Comme l’a si bien dit le sénateur américain John McCain, républicain de l’Arizona : « Qu’il soit vivant ou mort, cela n’a pas d’importance. S’il est mort, soutenez-le et mettez-lui des lunettes noires.

Durant les deux décennies de présidence de Greenspan, de 1987 à 2006, la Fed a joué un rôle central dans une période de croissance accélérée de l’économie américaine. L’une des sources de la renommée de Greenspan était ce que les marchés financiers appelaient le « put de la Fed ». (Un « put » est un contrat qui donne au propriétaire le droit de vendre un actif à un prix fixe jusqu’à une date fixe.) Durant le mandat de Greenspan, les investisseurs en sont venus à croire que, aussi risqués soient-ils, les nouveaux produits créés par les ingénieurs financiers, si quelque chose Si la crise a mal tourné, le système a pu compter sur la Fed de Greenspan pour venir à la rescousse et fixer un plancher en dessous duquel les actions ne pourraient pas chuter. Le pari s’est avéré payant : lorsque les titres adossés à des créances hypothécaires et les produits dérivés de Wall Street ont conduit à l’effondrement de Lehman Brothers, déclenchant la crise financière de 2008 qui a déclenché la Grande Récession, le Trésor américain et la Fed sont intervenus pour empêcher l’économie de sombrer dans une seconde crise. Grande Dépression.

Cette dynamique mérite d’être rappelée si l’on considère l’effet que l’élection présidentielle américaine de 2024 a déjà sur les décisions des pays du monde entier. Les dirigeants commencent désormais à prendre conscience du fait que d’ici un an, l’ancien président américain Donald Trump pourrait effectivement revenir à la Maison Blanche. En conséquence, certains gouvernements étrangers prennent de plus en plus en compte dans leurs relations avec les États-Unis ce que l’on pourrait appeler le « Trump put » : retarder leurs choix dans l’espoir d’être en mesure de négocier de meilleurs accords avec Washington dans un an parce que Trump établira effectivement un plancher sur la façon dont les choses peuvent se détériorer pour eux. D’autres, en revanche, commencent à rechercher ce que l’on pourrait appeler une « couverture Trump » – en analysant la manière dont son retour les laisserait probablement avec de pires options et en se préparant en conséquence.

LE FANTÔME DES PRÉSIDENCES PASSÉES

Les calculs du président russe Vladimir Poutine dans sa guerre contre l’Ukraine fournissent un exemple frappant de la position de Trump. Ces derniers mois, alors qu’une impasse est apparue sur le terrain, les spéculations se sont multipliées sur la volonté de Poutine de mettre fin à la guerre. Mais à la suite de la proposition de Trump, il est bien plus probable que la guerre fasse encore rage à la même époque l’année prochaine. Malgré l’intérêt de certains Ukrainiens pour un cessez-le-feu prolongé, voire un armistice, pour mettre fin aux massacres avant qu’un nouvel hiver sombre ne fasse des ravages, Poutine sait que Trump a promis de mettre fin à la guerre « en un jour ». Selon les mots de Trump : « Je dirais [Ukrainian President Volodymyr] Zelensky, pas plus [aid]. Vous devez conclure un accord. Face à la forte probabilité que dans un an, Trump propose des conditions bien plus avantageuses pour la Russie que celles que le président américain Joe Biden ou Zelensky accepteraient aujourd’hui, Poutine attendra.

Les alliés de l’Ukraine en Europe, en revanche, doivent envisager une couverture Trump. Alors que la guerre approche de la fin de sa deuxième année, les images quotidiennes de destructions et de morts causées par les frappes aériennes et les obus d’artillerie russes ont bouleversé les illusions européennes de vivre dans un monde dans lequel la guerre est devenue obsolète. Comme on pouvait s’y attendre, cela a conduit à un regain d’enthousiasme pour l’alliance de l’OTAN et son pilier : l’engagement des États-Unis à prendre la défense de tout allié attaqué. Mais alors que les rapports de sondages montrant que Trump bat Biden commencent à faire leur chemin, la peur grandit. Les Allemands, en particulier, se souviennent des conclusions tirées par l’ancienne chancelière Angela Merkel de ses douloureuses rencontres avec Trump. Comme elle l’a décrit : « Nous devons lutter seuls pour notre avenir. »

Trump n’est pas le seul dirigeant américain à se demander pourquoi une communauté européenne qui compte trois fois la population de la Russie et un PIB plus de neuf fois celui-ci doit continuer à dépendre de Washington pour sa défense. Dans une interview souvent citée avec L’Atlantique chef Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef, en 2016, le président américain Barack Obama a lacéré les Européens (et d’autres) pour avoir été des « passagers clandestins ». Mais Trump est allé plus loin. Selon John Bolton, qui était alors conseiller à la sécurité nationale de Trump, Trump a déclaré : « Je m’en fous de l’OTAN » lors d’une réunion en 2019 au cours de laquelle il a sérieusement parlé de se retirer complètement de l’alliance. Les menaces de Trump étaient en partie un stratagème de négociation visant à forcer les États européens à respecter leur engagement de consacrer 2 % de leur PIB à leur propre défense – mais seulement en partie. Après deux ans passés à tenter de persuader Trump de l’importance des alliances américaines, le secrétaire à la Défense James Mattis a conclu que ses divergences avec le président étaient si profondes qu’il ne pouvait plus servir, une position qu’il a expliquée franchement dans sa lettre de démission de 2018. . Aujourd’hui, le site Internet de la campagne Trump appelle à « réévaluer fondamentalement le but et la mission de l’OTAN ». Lorsqu’ils réfléchissent au nombre de chars ou d’obus d’artillerie à envoyer en Ukraine, certains Européens s’arrêtent maintenant pour se demander s’ils pourraient avoir besoin de ces armes pour leur propre défense si Trump était élu en novembre.

Les dirigeants prennent conscience du fait que Trump pourrait revenir à la Maison Blanche.

Les attentes découlant de la position de Trump se sont également manifestées lors du sommet sur le changement climatique COP28 récemment conclu à Dubaï. Historiquement, les accords de la COP sur ce que les gouvernements feront pour relever le défi climatique ont été longs sur les aspirations et peu sur les résultats. Mais la COP28 est allée encore plus loin dans le fantasme en annonçant ce qu’elle a appelé un accord historique pour « s’éloigner des combustibles fossiles ».

En réalité, les signataires font exactement le contraire. Les principaux producteurs et consommateurs de pétrole, de gaz et de charbon augmentent actuellement – ​​et non réduisent – ​​leur utilisation de combustibles fossiles. De plus, ils investissent pour continuer à le faire aussi loin que l’on puisse voir. Le plus grand producteur mondial de pétrole, les États-Unis, a augmenté sa production chaque année au cours de la dernière décennie et a établi un nouveau record de production en 2023. Le troisième émetteur de gaz à effet de serre, l’Inde, célèbre sa propre croissance économique supérieure, tirée par par un programme énergétique national dont la pièce maîtresse est le charbon. Ce combustible fossile représente les trois quarts de la production d’énergie primaire de l’Inde. La Chine est le premier producteur d’énergie renouvelable « verte » et de charbon polluant « noir ». Ainsi, même si la Chine a installé plus de panneaux solaires en 2023 que les États-Unis au cours des cinq dernières décennies, elle construit également actuellement six fois plus de nouvelles centrales au charbon que le reste du monde réuni.

Ainsi, bien que la COP28 ait vu de nombreux engagements concernant des objectifs pour 2030 et au-delà, les tentatives visant à amener les gouvernements à prendre aujourd’hui des mesures coûteuses et irréversibles se sont heurtées à une résistance. Les dirigeants savent que si Trump revient et poursuit sa promesse électorale de « forer, bébé, forer », de telles actions seront inutiles. Comme le disait une mauvaise blague qui a fait le tour des bars lors de la COP28 : « Quel est le plan tacite de la COP28 pour s’éloigner des combustibles fossiles ? Pour les brûler le plus rapidement possible.

UN MONDE DÉSORDRÉ

Un deuxième mandat de Trump promet un nouvel ordre commercial mondial – ou un nouvel ordre commercial. Dès son premier jour au pouvoir en 2017, Trump s’est retiré de l’accord commercial du Partenariat transpacifique. Les semaines qui suivirent virent la fin des discussions pour créer un équivalent européen ainsi que d’autres accords de libre-échange. Utilisant l’autorité unilatérale que l’article 301 du Trade Act de 1974 confère au pouvoir exécutif, Trump a imposé des droits de douane de 25 % sur 300 milliards de dollars d’importations chinoises – des droits de douane que Biden a largement maintenus en place. Comme l’explique le négociateur commercial de l’administration Trump, Robert Lighthizer, que la campagne Trump a identifié comme son principal conseiller sur ces questions, dans son livre récemment publié : Aucun commerce n’est gratuitun deuxième mandat de Trump serait bien plus audacieux.

Dans la campagne actuelle, Trump se fait appeler « Tariff Man ». Il promet d’imposer des droits de douane universels de dix pour cent sur les importations en provenance de tous les pays et de s’aligner sur les pays qui imposent des droits de douane plus élevés sur les produits américains, promettant « œil pour œil, tarif pour tarif ». L’accord de coopération avec les pays de l’Asie-Pacifique négocié par l’administration Biden – le Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité – sera, selon Trump, « mort dès le premier jour ». Pour Lighthizer, la Chine est « l’adversaire mortel » qui sera la cible centrale des mesures commerciales protectionnistes américaines. En commençant par la révocation du statut de « relations commerciales normales et permanentes » accordé à la Chine en 2000 avant son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce, l’objectif de Trump sera « d’éliminer la dépendance à l’égard de la Chine dans tous les domaines critiques », notamment l’électronique, l’acier et les produits pharmaceutiques.

Le commerce étant l’un des principaux moteurs de la croissance économique mondiale, la plupart des dirigeants trouvent presque inconcevable la possibilité que les initiatives américaines puissent faire échouer l’ordre commercial fondé sur des règles. Mais certains de leurs conseillers envisagent désormais un avenir dans lequel les États-Unis pourraient mieux réussir à se dissocier de l’ordre commercial mondial qu’à forcer les autres pays à se dissocier de la Chine.

La libéralisation du commerce a été un pilier d’un processus plus vaste de mondialisation qui a également permis une plus libre circulation des personnes à travers le monde. Trump a annoncé que le premier jour de sa nouvelle administration, son premier acte serait de « fermer la frontière ». Actuellement, chaque jour, plus de 10 000 ressortissants étrangers entrent aux États-Unis en provenance du Mexique. Malgré tous les efforts de l’administration Biden, le Congrès a refusé d’autoriser une aide économique supplémentaire à Israël et à l’Ukraine sans changements majeurs qui ralentiraient considérablement cette migration massive en provenance d’Amérique centrale et d’ailleurs. Pendant la campagne électorale, Trump fait de l’échec de Biden à sécuriser les frontières américaines un problème majeur. Il a annoncé son…