Comment les aliments fermentés peuvent altérer votre microbiome et améliorer votre santé

Des niveaux plus élevés de diversité du microbiome intestinal sont généralement considérés comme une bonne chose. Des études l’ont lié à des taux plus faibles d’obésité, de diabète de type 2, de maladies métaboliques et d’autres maladies. Les personnes qui vivent dans les pays industrialisés ont tendance à avoir moins de diversité microbienne dans leurs intestins que celles qui vivent dans des sociétés plus traditionnelles et non industrialisées. Certains scientifiques pensent que des facteurs de style de vie moderne comme les régimes riches en aliments transformés, le stress chronique et l’inactivité physique peuvent supprimer la croissance de microbes intestinaux potentiellement bénéfiques. D’autres soutiennent que la corrélation entre divers microbiomes et une bonne santé est exagérée, et que les faibles niveaux de diversité des microbiomes généralement observés chez les personnes vivant dans les pays développés peuvent être convenablement adaptés au monde moderne.

Un sujet sur lequel il y a généralement peu de désaccord entre les experts en nutrition est les avantages d’un régime riche en fibres. Dans de vastes études, les personnes qui consomment plus de fruits, de légumes, de noix et d’autres aliments riches en fibres ont tendance à avoir des taux de mortalité plus faibles et moins de maladies chroniques. Les fibres sont considérées comme bonnes pour la santé intestinale : les microbes dans l’intestin se nourrissent de fibres et les utilisent pour produire des sous-produits bénéfiques comme les acides gras à chaîne courte, qui peuvent réduire l’inflammation. Certaines études suggèrent également que manger beaucoup de fibres favorise un microbiome diversifié.

Les chercheurs de Stanford s’attendaient à ce que la consommation d’un régime riche en fibres ait un impact important sur la composition du microbiome. Au lieu de cela, le groupe riche en fibres avait tendance à montrer peu de changements dans sa diversité microbienne. Mais quand les scientifiques ont regardé de plus près, ils ont découvert quelque chose de frappant. Les personnes qui ont commencé avec des niveaux plus élevés de diversité microbienne ont eu des réductions de l’inflammation avec le régime riche en fibres, tandis que celles qui avaient le moins de diversité microbienne ont eu une légère augmentation de l’inflammation lorsqu’elles ont mangé plus de fibres.

Les chercheurs ont déclaré qu’ils soupçonnaient que les personnes à faible diversité de microbiomes n’avaient peut-être pas les bons microbes pour digérer toutes les fibres qu’elles consommaient. Une découverte à l’appui : le groupe riche en fibres avait de façon inattendue de grandes quantités de glucides dans leurs selles qui n’avaient pas été dégradées par leurs microbes intestinaux. Une possibilité est que leurs tripes aient eu besoin de plus de temps pour s’adapter au régime riche en fibres. Mais en fin de compte, cette découverte pourrait expliquer pourquoi certaines personnes souffrent de ballonnements et d’autres problèmes gastro-intestinaux inconfortables lorsqu’elles mangent beaucoup de fibres, a déclaré Christopher Gardner, un autre auteur de l’étude.

“Peut-être que les défis que certaines personnes ont avec les fibres sont que leurs microbiomes n’y sont pas préparés”, a déclaré le Dr Gardner, directeur des études sur la nutrition au Stanford Prevention Research Center.

Une question à laquelle les chercheurs espèrent répondre à l’avenir est de savoir ce qui se passerait si les gens mangeaient simultanément plus d’aliments fermentés et plus de fibres. Est-ce que cela augmenterait la variété de microbes dans leurs intestins et améliorerait leur capacité à digérer plus de fibres ? Les deux auraient-ils un effet synergique sur l’inflammation ?