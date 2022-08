Comment les Albanais qui affluent au Royaume-Uni dans des dériveurs se retrouvent dans les griffes de gangs de la drogue alors que les rois conduisent des Maseratis

Des MILLIERS d’Albanais affluent vers le Royaume-Uni dans des canots pneumatiques – pour finir entre les griffes de gangs de la drogue, ont averti de hauts responsables.

Le Sun s’est rendu dimanche dans la capitale du pays, Tirana, après qu’un rapport militaire divulgué a révélé que quatre migrants sur dix traversant illégalement la Manche sont désormais originaires de la nation des Balkans.

Saimir Boshnjaku a déclaré: "Les gens qui gagnent de l'argent avec la drogue reviennent ici en conduisant des Maseratis et des Mercedes et ils achètent une grande villa dans le village"

Les hauts responsables de la police de la ville affirment que la plupart de ceux qui partent le font pour des raisons financières – les seigneurs du crime rentrant chez eux dans des voitures de luxe.

Nous avons vu des véhicules haut de gamme avec des plaques d’immatriculation britanniques circuler.

Interrogé sur l’exode vers la Grande-Bretagne, Saimir Boshnjaku, le directeur de la police de l’immigration, a déclaré: «Certaines personnes doivent partir parce qu’elles sont prises dans des querelles de sang, ou qu’elles se sont brouillées avec des gangs criminels et qu’elles craignent pour leur vie. Mais la plupart sont des migrants économiques.

« Les gens qui gagnent de l’argent avec la drogue reviennent ici en conduisant des Maserati et des Mercedes et ils achètent une grande villa dans le village. Les jeunes voient ça et ça leur donne envie de faire pareil.

Jusqu’à un sur cinq a quitté la nation d’Europe de l’Est dans certaines régions après avoir été attiré par des promesses de vastes richesses au Royaume-Uni.

L’ambassadeur d’Albanie au Royaume-Uni, Qirjako Qirko, estime qu’il y a 150 000 de ses compatriotes en Grande-Bretagne.

Cela signifierait que le nombre a plus que triplé depuis 2019, lorsque l’Office des statistiques nationales a calculé qu’il y en avait 47 000 ici.

Mais le coût de la contrebande vers la Grande-Bretagne peut atteindre 30 000 £.

Les jeunes Albanais qui font le voyage vers le Royaume-Uni peuvent se retrouver endettés auprès de gangs qui les forcent ensuite à livrer de la cocaïne ou à travailler dans des usines de cannabis dans des maisons de villes britanniques.

Des sources gouvernementales ici admettent qu’un cycle toxique a été créé où les plus pauvres sont attirés dans le vice tandis que les patrons du crime font des profits sans précédent.

Certains se retrouvent même dans les prisons britanniques, et notre enquête a révélé que les expulsions devraient doubler cette année alors que les autorités tentent de réprimer l’exode.

Et The Sun on Sunday peut révéler que le ministère de l’Intérieur a dépensé 1 million de livres sterling pour un nouveau poste de police à l’aéroport international de Rinas à Tirana cette année pour aider à traiter les rapatriés.

En 2021, 497 Albanais ont été expulsés du Royaume-Uni.

Pourtant, au cours des six premiers mois de cette année, 443 ont été renvoyés, ce qui signifie que le chiffre de l’année dernière devrait avoir doublé d’ici décembre.

Le patron de l’immigration, Saimir, a déclaré: «Je sais que l’immigration illégale est une grande préoccupation et je peux vous assurer que nous faisons de notre mieux pour y mettre un terme.

“Lorsqu’un ressortissant albanais est expulsé par le gouvernement britannique, nous l’interrogeons et vérifions s’il est recherché pour des accusations. S’ils le sont, nous les envoyons en prison.

« Ceux qui ont migré illégalement se voient interdire de voyager les empêchant de quitter le pays.

“Traiter autant de personnes n’est pas facile pour nous, nous sommes donc très reconnaissants au gouvernement britannique pour ce nouveau poste de police.”

Les liens de l’Albanie avec la Grande-Bretagne sont évidents à Tirana, où l’on peut voir des voitures de luxe avec des plaques d’immatriculation britanniques rouler sur les avenues bordées d’arbres.

Des soi-disant « villas londoniennes » construites avec de l’argent gagné illégalement à l’étranger font également leur apparition dans des villes et des villages reculés auparavant ravagés par la pauvreté.

“Nous faisons de notre mieux pour y mettre un terme”

Les histoires des « garçons de Londres » ratissant des fortunes à l’étranger encouragent les autres à faire le même voyage dangereux.

Environ 2 milliards de livres sterling devraient être investis en Albanie grâce à des prêts accordés par UK Export Finance, dans le but d’améliorer les opportunités et de convaincre les jeunes qu’ils ont un avenir dans leur pays d’origine.

Mais le député de l’opposition Ervin Salianji, du Parti démocrate, craint que nos politiciens ne soient pris pour des imbéciles.

Il compare sa nation aux États narco d’Amérique latine, où la corruption est endémique et où les gangsters trafiquants de cocaïne règnent avec une poigne de fer.

Il a déclaré: «Ce n’est pas une surprise que tant de personnes déménagent au Royaume-Uni, car cela dure depuis longtemps. Ce qui est surprenant, c’est le peu que le gouvernement fait à ce sujet. La traite des êtres humains est un énorme problème pour l’Albanie.

“Parce que tant de gens partent, cela provoque une catastrophe économique.

« Il y a des villes et des villages entiers où vous ne trouverez personne de moins de 40 ans, car tous les jeunes sont partis.

« Un rapport de l’ONU a déclaré que la population de l’Albanie passera de 2,8 millions à un million au cours du siècle prochain et il est difficile d’imaginer l’impact que cela aura.

« Mais s’attaquer aux criminels ne semble pas être une priorité pour le gouvernement.

« Au lieu de cela, le Premier ministre, Edi Rama, propose une “amnistie fiscale” qui permettrait aux Albanais vivant à l’étranger de renvoyer jusqu’à deux millions d’euros sans poser de questions.

« Le gouvernement veut taxer cet argent à sept pour cent, mais il est évident qu’un tel système permettra aux criminels de nettoyer leur argent sale.

Plus de 1 500 Albanais sont actuellement emprisonnés en Angleterre et au Pays de Galles, ce qui en fait le pourcentage le plus élevé de ressortissants étrangers en détention, selon les statistiques du gouvernement britannique.

“Simplement soutenir les passeurs”

De nouveaux chiffres ont montré que sur les 2 863 migrants transportés par neuf gangs entre le 1er juin et le 12 juillet de cette année, 1 075 – soit 37,5 % – étaient albanais.

Près de trois fois plus de migrants arrivant sur les côtes britanniques en provenance de France viennent du paisible pays des Balkans – où il n’y a pas eu de guerre depuis plus de 25 ans – par rapport à n’importe où ailleurs.

L’année dernière, 3 000 bébés sont nés en Grande-Bretagne de mères albanaises, selon l’ONS, ce qui en fait la dixième nationalité de naissance la plus courante, contre la 41e il y a dix ans.

Le porte-parole du gouvernement albanais, Endri Fuga, a déclaré : « Pour l’Albanie, il est très regrettable d’avoir des députés qui sont si prêts à dénigrer leur propre pays à l’échelle internationale pour de petits gains politiques.

“Mais c’est la raison pour laquelle ils ne sont pas en mesure de gagner et ont passé les neuf dernières années dans l’opposition.

“En tant que gouvernement, nous avons travaillé en étroite collaboration avec toutes les institutions concernées au Royaume-Uni et les résultats ont toujours été meilleurs lorsqu’il y a eu une coopération véritable et sincère des deux côtés.”

Et les organisations caritatives de Calais hier soir ont insisté sur le fait qu’elles avaient “peu d’expérience” de travail avec les Albanais, suggérant que les chiffres pourraient être “une anomalie”.

Clare Moseley, fondatrice de Care4Calais, a déclaré : « De la part de collègues du secteur caritatif qui ont des liens plus étroits avec l’Albanie, nous comprenons que le pays n’est peut-être pas en guerre, mais cela ne signifie pas que c’est un endroit sûr.

« Il existe de graves problèmes de violence, de coercition et de traite des êtres humains, y compris la traite des enfants, et des chiffres récents montrent un taux d’acceptation de 55 % pour les réfugiés albanais, de sorte que toute affirmation selon laquelle ils sont tous des migrants économiques peut être présomptive.

Elle a ajouté : « S’il y a eu un changement récent, c’est une preuve supplémentaire que les politiques de dissuasion du gouvernement n’ont aucun impact et ne font que renforcer les passeurs.

“La réalité est que le gouvernement a fermé toutes les voies officielles permettant aux réfugiés de demander l’asile au Royaume-Uni, conduisant les gens entre les mains de passeurs et offrant ce nombre record de traversées en petits bateaux.

« Si nous délivrons des visas pour un passage sûr, sur la base d’une sélection d’une demande d’asile viable, à d’autres réfugiés de la même manière que nous le faisons avec les Ukrainiens, cela briserait le modèle des passeurs et sauverait des vies.

“Cela ne vaut pas la peine de prendre des risques” Les ALBANAIS risquent un voyage périlleux dans l’espoir d’une vie meilleure au Royaume-Uni – mais il n’y a aucune garantie de richesse rapide. Le soudeur Klodjan Deda regrette maintenant d’avoir payé 3 500 £ à des passeurs qui l’ont emmené de France vers la côte anglaise dans un bateau pneumatique semi-rigide en avril de l’année dernière. Il a passé un an à Londres mais a constaté que les 170 £ qu’il gagnait chaque jour ne suffisaient pas à payer les factures. Il est retourné en Albanie en juin et gagne maintenant 20 £ par jour pour le même travail. Klodjan, 27 ans, a déclaré : « Si quelqu’un me demandait s’il devait déménager au Royaume-Uni, je dirais que cela n’en vaut pas la peine. “Seuls les gens qui y vont pour vendre de la drogue ou travailler dans les maisons de cannabis gagnent beaucoup d’argent. Si vous travaillez dur dans un travail ordinaire, vous gagnez juste assez pour survivre. « Londres est si chère que même si vous gagnez presque dix fois plus qu’ici, cela ne fait pas beaucoup de différence. “Je regrette vraiment d’avoir dépensé autant de mes économies pour me rendre en Grande-Bretagne. “Je voulais commencer une nouvelle vie là-bas et avoir plus de sécurité et un meilleur niveau de vie. « Mais le voyage était très dangereux et ma famille et le beau temps que nous avons ici me manquaient. “Je suis beaucoup plus heureux maintenant, même si tous mes amis sont encore à Londres.” Après son arrivée à Calais, Klodjan a pris contact avec un groupe de trafiquants d’êtres humains et a été embarqué sur un bateau avec 14 autres personnes en pleine nuit. Klodjan a ajouté : « Il faisait froid et nous avons été très mouillés pendant les 12 heures de traversée, mais nous avons eu de la chance qu’il n’y ait eu que du clapot au milieu de la Manche. “Pour le reste du voyage, tout s’est bien passé. La police n’a pas essayé de nous arrêter et nous n’avons pas vu beaucoup de gros bateaux. « La partie la plus effrayante a été lorsque nous sommes montés à bord du bateau, car nous craignions que les trafiquants ne nous jettent à la mer. « Je ne sais pas où nous avons atterri mais nous avons été récupérés par des officiels sur la plage. “Il est très courant de voyager en Angleterre maintenant, même si c’est dangereux, et je connais des gens qui ont presque perdu leurs jambes à cause de l’hypothermie.”

Certains jeunes Albanais trouvent un travail rentable dans le trafic de drogue Crédit : Getty

