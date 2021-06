Comment les agriculteurs emprisonnent le CO2 dans le sol grâce à l’agriculture régénérative

Au cours des cinq dernières années, l’agriculteur Trey Hill a planté des cultures de couverture toute l’année et s’est abstenu de labourer le sol.

Les plantes qui recouvrent ses champs tout au long de l’année contribuent à attirer le dioxyde de carbone et à le verrouiller dans le sol. Hill ne retourne pas son sol chaque automne après une récolte, ce qui empêche le dioxyde de carbone piégé de s’échapper dans l’atmosphère.

Hill, qui possède Fermes Harbourview dans le Maryland, a déclaré que ses rendements étaient comparables à ceux qu’il aurait obtenus grâce à l’agriculture conventionnelle. Mais, depuis qu’il a commencé à cultiver de manière régénérative, il a remarqué que son sol est beaucoup plus sain et ses cultures beaucoup plus résistantes aux ravageurs et aux conditions météorologiques extrêmes telles que les inondations et les sécheresses.

En plus de vendre sa récolte de blé et de soja, Hill génère également des revenus en vendant des crédits par le biais de Nori, une petite place de marché du carbone basée à Seattle.

Dernièrement, il y a eu une explosion de marchés privés tels que Nori et Indigo Ag. Ici, les entreprises et les particuliers désireux de compenser leur propre empreinte carbone peuvent acheter des crédits carbone auprès d’agriculteurs qui ont séquestré du CO2.

L’administration du président Joe Biden a également affecté 30 milliards de dollars pour aider à payer les agriculteurs pour mettre en œuvre des pratiques durables et capturer le carbone dans leur sol. McKinsey estime que le marché des crédits carbone pourrait valoir plus de 50 milliards de dollars en 2030.

Mais l’agriculture régénérative est encore pratiquée sur une très petite quantité de terres agricoles américaines. Et les marchés du carbone doivent encore prouver qu’ils peuvent être une incitation efficace pour inciter davantage d’agriculteurs à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement.

