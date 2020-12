L’impasse entre le Centre et les agriculteurs protestataires au sujet des trois lois de réforme agricole – Loi sur le commerce des produits agricoles et le commerce (promotion et facilitation), Accord des agriculteurs (autonomisation et protection) sur l’assurance des prix et les services agricoles, et les produits de base essentiels ( Amendement) Act – dure depuis plus d’un mois maintenant, sans accord en vue. Le gouvernement a assuré à plusieurs reprises aux agriculteurs que les réformes s’avéreraient bénéfiques pour eux. Cependant, les agriculteurs craignent que les nouvelles factures n’érodent le système existant de MSP (prix de soutien minimum), rendent les mandis contrôlés par le gouvernement (APMC) redondants et, plus important encore, permettront aux acteurs privés d’entrer sur le marché, ce qui diminuera leurs pouvoirs de négociation. .

Dans de telles circonstances, pour sortir de l’impasse, le gouvernement devra réfléchir à des «solutions créatives», a suggéré Gauri Sarin, un entrepreneur social, et le directeur fondateur de Bhumijaa, une plateforme pour l’agripreneur biologique. Dans une interview accordée à News18, Sarin a déclaré: « … les solutions devront être plus créatives, toucher plus d’agriculteurs, différencier les agriculteurs les plus pauvres et les plus riches, et faire du MSP un outil de changement réel. La corporatisation du secteur agricole est Une épée à double tranchant. L’investissement dans les chaînes du froid pour la diversité agricole est tout aussi essentiel. Le gouvernement doit trouver un équilibre entre la nécessité de soutenir la localisation et l’échelle pour rendre l’agro-secteur à la fois compétitif et rémunérateur pour les agriculteurs tout en maintenant le consommateur central. «

Sarin a ajouté que le fait que des acteurs privés entrent sur le marché ne signifie pas toujours que cela affectera tous les agriculteurs de manière négative. «Il existe des exemples où les acteurs privés ont également aidé. Dans le Bihar et l’Odisha, les agriculteurs ont réussi à organiser les acheteurs pour eux et ont créé avec succès un système basé sur la demande», a-t-elle déclaré.

Faisant remarquer qu’avant même les projets de loi sur la réforme agricole, il y avait des agriculteurs qui dirigeaient des entreprises prospères en dehors du cadre du mandi et du système MSP, Sarin a déclaré: «Si vous me demandez du point de vue de l’agriculture biologique, alors je dirais que la plupart des les acteurs n’utilisent pas du tout le système existant. Ils ne profitent pas du MSP et ne vendent pas en mandis. Ils ont toujours utilisé leurs réseaux privés… de nombreux agriculteurs bio vendent directement. Ainsi, les agriculteurs bio ont déjà montré la voie pour rompre avec le système mandi. «

Cependant, elle a averti que dans une économie libre, les grands acteurs privés détiendraient probablement la monnaie d’échange. Par conséquent, la responsabilité incombe au gouvernement de prendre soin des «agriculteurs les plus pauvres» et d’égaliser les règles du jeu.

« … un modèle d’économie libre affectera toujours négativement certaines personnes, et mon opinion personnelle est que les vrais agriculteurs – qui ont moins de terres et pas beaucoup d’autres moyens de gagner leur vie en dehors de l’agriculture – auront besoin du gouvernement pour prendre prendre soin d’eux car ils seront confrontés à la pauvreté. Ils doivent être mis à l’échelle », a-t-elle déclaré.

« À ce stade, les agriculteurs ne savent pas ce que l’avenir leur réserve. Différents types de paramètres concurrentiels sont susceptibles de se présenter. Les agriculteurs ne sont ni qualifiés pour gérer ce type de concurrence ni capables de négocier. Par conséquent, pour tout changement dans le secteur agricole pour travailler, les agriculteurs doivent faire partie du processus de changement – de l’éducation à la liaison. » elle a ajouté.

Sarin, qui a formé des agriculteurs biologiques et des femmes agripreneurs via sa plateforme Bhumijaa, a déclaré qu’un autre aspect crucial du secteur agricole qui appelle une attention urgente est la nécessité de reconnaître et de renforcer le rôle que les femmes y jouent, que ce soit en tant qu’agriculteurs, les transformateurs d’aliments ou les gardiens de bétail. Une poussée vers les femmes dans l’agri-entreprenariat donnera non seulement une impulsion au secteur, mais améliorera également les moyens de subsistance ruraux et créera de nombreuses micro-entreprises.

Sarin a affirmé qu’il était temps que l’Inde se fixe comme objectif de devenir biologique pour le bien de son environnement et la santé collective de la population. « Si l’Inde prévoit que dans les 15 prochaines années, elle deviendra biologique et / ou naturelle, cela nous aidera non seulement à atténuer le changement climatique et à introduire la diversité alimentaire, mais aussi à aider le pays en termes de richesse », a-t-elle expliqué.

Elle a prescrit que l’Inde a besoin de forêts vivrières et qu’au moins 10 pour cent des agriculteurs de chaque État devraient commencer à créer des forêts vivrières dès maintenant. Les forêts vivrières permettent une agriculture multicouche dans laquelle les arbres fruitiers (qui donnent des fruits année après année) et d’autres couches de légumes, de céréales et de légumineuses peuvent se produire simultanément. «Si nous commençons à créer des forêts vivrières dans notre écosystème, alors nous créerons automatiquement un puits de carbone de très haute qualité, qui aura un impact considérable en termes d’atténuation du changement climatique», a déclaré Sarin.

«Chaque État devrait prévoir que certains districts deviennent biologiques et des endroits comme l’Uttarakhand et l’Himachal, qui ont déjà une propension aux méthodes biologiques, devraient les adopter sans réserve. L’Andhra Pradesh, le Karnataka et Telangana ont fait un travail fabuleux en matière d’agriculture biologique, Il en va de même pour le Madhya Pradesh et le Rajasthan. Haryana suivra probablement bientôt. Au Pendjab, il y a la mission Kheti Virasat, mais elle est encore dans un état très naissant. Le genre de changements que l’Andhra Pradesh a apporté est inspirant car un état de cette taille peut transformer, tout comme les autres », a-t-elle ajouté.

Alors que les terres agricoles en Inde sont immenses (plus de 60%), les fermes biologiques n’en constituent même pas une infime partie. « La masse terrestre agricole est énorme en Inde et si nous commençons l’agriculture biologique, la régénération de cette masse terrestre agricole en biomasse, avec de riches microbes, et le maintien de l’humidité du sol, cela fera une différence substantielle pour l’environnement. Malheureusement, cela ne touche pas les gens. dans les centres urbains qui prennent des décisions, tout simplement parce que dans les centres urbains, il n’y a pas de masse continentale à parler », a souligné Sarin.

Outre l’environnement, une autre raison pour laquelle les gens ont commencé à choisir des aliments biologiques est à cause des problèmes de santé. Dans les secteurs urbains, de nombreuses personnes, qui ont été confrontées à des maladies mortelles, sont passées à l’alimentation biologique. Alors que la faim était autrefois un problème majeur pour l’Inde, avec un système de PDS avancé et une économie basée sur le rendement, nous avons pu surmonter cette préoccupation. Cependant, la malnutrition sévit toujours dans notre pays, et Sarin affirme que l’une des principales raisons en est le fait que les aliments sont cultivés à l’aide de produits chimiques et qu’ils manquent donc de valeur nutritionnelle. «Le problème de la nutrition, en fait, est également élevé dans les centres urbains, car les gens sont habitués à manger de la nourriture transformée et de la malbouffe. Nous devrons passer d’une économie basée sur le rendement à une économie basée sur la nutrition, si nous voulons éradiquer malnutrition avec succès », a souligné Sarin, qui a également lancé une plate-forme appelée Vivre sans médecine, qui aide les gens à faire des choix alimentaires sains.