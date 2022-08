Comment les «agents de la chaleur» prévoient d’aider les villes à survivre à des étés toujours plus chauds

Commentez cette histoire Commentaire

Le monde se souviendra de l’été 2022 dans l’hémisphère nord comme d’une saison de chaleur brutale qui a vu les rivières s’assécher, les incendies de forêt faire rage et les agriculteurs lutter pour sauver leurs récoltes. Les températures ont battu des records en Grande-Bretagne, Espagne et Portugalet en Asie de l’Est. Des milliers de personnes en Europe sont mortes de la chaleur et des incendies alimentés par la chaleur ont brûlé plus d’un million d’acres de terres à travers le continent. Aux États-Unis, les températures ont grimpé jusqu’à 113 degrés au Texas en juillet. La sécheresse au Mexique a entraîné le rationnement et le vol de l’eau. En Chine, qui connaît sa pire vague de chaleur depuis six décennies, les autorités ont fermé des usines.

Les politiciens et les décideurs s’inquiètent de ce que les conditions météorologiques de plus en plus extrêmes signifieront pour la santé des communautés. Pour faire face au problème, certaines villes ont nommé des « agents de chaleur » ou des fonctionnaires similaires pour aider à s’adapter à la nouvelle réalité.

Le changement climatique continuera d’intensifier les vagues de chaleur et les sécheresses. La chaleur est connue comme le tueur silencieux : sans les repères visuels d’autres événements météorologiques extrêmes, tels que les inondations et les ouragans, il peut être difficile de reconnaître le danger pour la santé avant qu’il ne soit trop tard.

Ce que la chaleur extrême fait au corps humain

La chaleur peut être particulièrement mortelle dans les villes. Les toits sombres absorbent la chaleur et réchauffent les bâtiments qu’ils recouvrent. Le verre des fenêtres des immeubles de bureaux reflète la lumière du soleil sur les rues en contrebas, où les rues et les trottoirs durs et secs cuisent au soleil. Les routes étroites et les grands immeubles bloquent les vents rafraîchissants.

Tout cela contribue à la effet d’îlot de chaleur urbain, dans lequel les zones urbaines densément construites avec une verdure limitée deviennent littéralement des points chauds. Dans ces «îles», les températures diurnes sont d’environ 1 à 7 degrés Fahrenheit supérieures à celles des zones périphériques, et les températures nocturnes de 2 à 5 degrés supérieures, selon l’Agence américaine de protection de l’environnement.

“Nous n’avons tout simplement pas construit pour ces températures”, a déclaré Kathy Baughman McLeod, directrice du centre de résilience de la Fondation Adrienne Arsht-Rockefeller du Conseil de l’Atlantique, qui a lancé un projet il y a trois ans pour encourager les gouvernements municipaux ou régionaux à désigner des responsables du chauffage, habilités pour proposer des solutions innovantes et locales. L’initiative a commencé dans le comté de Miami-Dade, où Jane Gilbert a été nommée l’année dernière au premier poste de ce type au monde. Des villes comme Athènes et Santiago ont emboîté le pas.

Nous avons construit une fausse métropole pour montrer comment la chaleur extrême pouvait détruire les villes

En dehors de ce projet, des responsables axés sur le climat dans d’autres villes mènent des travaux similaires pour construire des métropoles plus fraîches et plus résilientes.

Voici comment quatre villes du monde tentent de combattre la chaleur.

Architecture antique à Athènes

L’été à Athènes a été doux par rapport à l’année dernière, lorsqu’une vague de chaleur record a entraîné des températures à trois chiffres et de la fumée de feu de forêt. Mais la capitale grecque a tout de même eu l’occasion de tester un nouveau système d’alerte précoce pour les canicules.

La chaleur extrême, qui est “totalement invisible” et “pernicieuse”, est le principal problème que le changement climatique a causé à Athènes, a déclaré Eleni Myrivili, qui a été nommée l’année dernière la première responsable de la chaleur de la ville. (Elle est récemment devenue Global Chief Heat Officer d’ONU Habitat.)

En collaboration avec le Arsht-Rock Center, Myrivili a réalisé que « cela changerait la donne si nous commencions à catégoriser les vagues de chaleur ».

La ville a travaillé avec une équipe de météorologues pour développer un modèle capable de prévoir les vagues de chaleur en fonction des conditions météorologiques passées. À l’aide de ces données, Athènes a créé un système qui répartit les vagues de chaleur en quatre catégories en fonction de leur risque pour la santé humaine.

Lorsque les températures ont propulsé la ville dans la catégorie 1 cet été – le deuxième niveau le plus bas, mais toujours dangereux – les autorités municipales ont envoyé des messages d’avertissement sur les réseaux sociaux et directement aux téléphones des résidents, ainsi qu’aux employés des organisations qui travaillent avec les communautés vulnérables. . Les employés de la ville ont mis en place une ligne d’assistance téléphonique pour les résidents qui demandent de l’aide.

La climatisation grecque limite la détermination du pays test à soutenir l’Ukraine

Un projet distinct se tourne vers le passé ancien pour tenter de créer un avenir plus frais. Construit vers 140 après JC, l’aqueduc d’Hadrien, du nom de l’empereur romain qui l’a commandé, a transporté de l’eau à travers un tunnel de 12 miles sous Athènes pendant près de 2 000 ans. L’aqueduc était autrefois une source d’eau potable, mais les déchets ont rendu l’eau inutilisable au cours des dernières décennies, entraînant le déversement de grandes quantités d’eau dans la mer.

Maintenant, les responsables ont un plan pour utiliser l’eau pour irriguer un nouveau couloir de végétation à travers la ville. De nouveaux espaces verts, qui comprennent également des mini « parcs de poche », contribueront à faire baisser les températures en fournissant de l’ombre et de l’humidité.

Abris thermiques à Barcelone

Les espaces verts sont au cœur des efforts de Barcelone pour assurer la sécurité des personnes en cas de chaleur extrême. C’est un besoin de plus en plus pressant dans la ville animée du nord-est de l’Espagne, selon Eloi Badia, adjoint au maire pour les questions climatiques.

Les personnes âgées, les bébés et les personnes souffrant de problèmes respiratoires sont particulièrement vulnérables aux températures élevées, a déclaré Badia. En 2020, la ville a commencé à créer un réseau d’abris pour soulager la chaleur. Les cartes répertorient les quelque 200 points à travers la ville, dont certains sont des centres intérieurs avec climatisation et personnel formé pour fournir des conseils sur les effets sur la santé.

Les parcs et jardins avec des fontaines d’eau et beaucoup d’ombre sont également sur la liste. Leur nombre continue de croître à mesure que les autorités ajoutent près de 100 acres d’espaces verts à la ville tous les quatre ans.

Marchés couverts à Freetown

En Sierra Leone, le changement climatique, y compris l’augmentation de la chaleur, contribue à une urbanisation rapide. Une grande partie de la population dépend de l’agriculture de subsistance et, avec la détérioration des conditions agricoles, de nombreuses personnes déménagent vers les villes.

Mais cette migration entraîne la déforestation et aggrave le problème de la chaleur, selon Eugenia Kargbo, responsable de la chaleur à Freetown, la capitale du pays d’Afrique de l’Ouest.

« Vous voyez l’impact — c’est vraiment, vraiment visible. Le seul défi que nous avons est qu’il n’y a pas beaucoup d’importance accordée à la situation », a-t-elle déclaré.

La chaleur n’a pas le même impact sur les résidents, et une grande partie du travail de Kargbo se concentre sur la protection des plus vulnérables. Trente-cinq pour cent des 1,2 million d’habitants de Freetown vivent dans des établissements informels mal équipé pour les hautes températures. Dans les zones nouvellement urbanisées, de nombreuses femmes se livrent au commerce informel, vendant des légumes et des fruits sur l’un des 42 marchés de Freetown. Plus d’une douzaine de ces marchés sont en plein air, où les femmes se tiennent au soleil toute la journée et « subissent d’immenses pertes » car leurs produits frais périssent sous la chaleur.

Kargbo travaille avec le Arsht-Rock Center pour ajouter une couverture ombragée à ces marchés, dans le cadre d’un projet lancé vendredi. Environ 11 000 femmes – acheteurs et vendeurs – en bénéficieront, a-t-elle déclaré.

“Le modèle utilise un simple matériau résistant à la chaleur pour fournir de l’ombre, mais intègre également l’installation de lumière solaire”, a déclaré Kargbo.

Forêts urbaines, toits verts à Santiago

Avec plus de 8 millions d’habitants, la région de la capitale chilienne abrite 40 % de la population du pays. “Tout ce qui se passe ici a un impact sur beaucoup de gens”, a déclaré Cristina Huidobro, la première responsable de la chaleur de la région métropolitaine, qui planifie la saison à venir alors que l’hiver tire à sa fin.

La ville, aux prises avec la sécheresse depuis plus d’une décennie, est parsemée d’îlots de chaleur urbains, dont beaucoup se trouvent dans des zones à faible revenu.

Les communautés les plus pauvres sont également “plus vulnérables à la chaleur et à tous ses impacts”, a déclaré Huidobro. “C’est pourquoi nous nous efforçons de résoudre ce problème avec un programme massif de forêts d’arbres l’année prochaine.”

En plus du programme de forêt urbaine de 2 millions de dollars, la région de Santiago déploie un projet pilote de toits verts. Les toits verts, qui consistent en une couche de végétation plantée sur un toit plat ou presque plat, absorbent moins de chaleur que les surfaces de toiture sombres traditionnelles et fournissent une isolation qui réduit la quantité de chaleur qui s’infiltre dans le bâtiment.

Première étape à Santiago : 10 700 pieds carrés de toiture verte à installer au-dessus d’un hôpital.