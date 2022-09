Comment les affaires du TIFF affectent quand le reste du Canada peut voir les films

Au milieu des premières de films à guichets fermés et des tapis rouges étoilés, il y avait une autre facette du Festival international du film de Toronto qui se déroulait dans des endroits comme le Soho Metropolitan Hotel sur la rue Wellington.

“Chaque chambre d’hôtel a un agent de vente différent”, a déclaré Laurie May, coprésidente d’Elevation Pictures et membre du conseil d’administration du TIFF.

Dans les coulisses, les distributeurs et les studios ont rencontré les vendeurs et les cinéastes. Ces rencontres, ainsi que le buzz du festival peuvent déterminer quand, comment et parfois si un film peut un jour être vu par un public plus large.

Alors que les films de studio de haut niveau comme Les Fablemans, La Femme Roi, et Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés devraient tous avoir des sorties assez conventionnelles dans les semaines et les mois à venir, qu’adviendra-t-il de certains des plus de 200 autres films de la programmation du TIFF maintenant que le festival est terminé ?

Certains films ne trouveront peut-être jamais un public plus large, mais d’autres ont trouvé des offres pour atterrir sur grand écran – bien que dans de nombreux cas, où, quand et pour combien de temps soient encore en suspens.

Huddles et réunions à l’hôtel

Il n’y a pas que les cinéphiles dans le public du TIFF. Même lors de projections ouvertes au public, les offres pourraient s’infiltrer.

“Les distributeurs iront à une projection publique du film”, a déclaré Geoff MacNaughton, directeur principal de l’industrie et de la programmation théâtrale au TIFF. “[They] quitteront cette projection, tous se retrouveront dans leurs petits groupes et discuteront de si c’est quelque chose qu’ils veulent vraiment enchérir et poursuivre.”

Certains films sont projetés exclusivement pour les acheteurs et les professionnels de l’industrie, comme Porte Sourisun thriller canadien sur un auteur de bandes dessinées travaillant dans une boîte de nuit qui enquête sur les disparitions de plusieurs jeunes femmes.

Le thriller canadien Door Mouse a sélectionné des acheteurs potentiels et des professionnels de l’industrie dans le cadre du programme Industry Selects du TIFF. (Groupe de films Highland)

“Ce genre de projections, [they’re] amusant parce que cela garantit simplement que tout le monde prête attention », a déclaré Todd Olsson, président de Highland Film Group, qui vend Porte Souris.

Paysage changeant

MacNaughton dit que dans le passé, il y avait plus de films achevés à la recherche d’acheteurs au festival.

“Maintenant, je pense que ce que l’industrie fait de plus en plus, c’est acheter du contenu qui est à un stade précoce d’achèvement, un peu comme un package de projet ou une étape de script”, a-t-il déclaré.

En plus des films à l’écran, le TIFF offre à l’industrie l’occasion de se rencontrer et de négocier des accords pour des projets qui n’ont pas encore été réalisés. Un exemple de ce phénomène au festival de cette année est Argent stupide, May a dit, un film encore à tourner sur la saga boursière GameStop qui mettra en vedette Seth Rogen, Paul Dano et Pete Davidson.

Laurie May est cofondatrice et coprésidente d’Elevation Pictures. (Photos d’élévation)

Selon May, l’investisseur et partenaire d’Elevation, Black Bear Pictures, prévoyait d’être au Soho pour vendre les droits internationaux du film à divers distributeurs.

Elle compare le financement de films indépendants à la construction d’un condominium.

“Vous vendez 60% du condo, puis vous allez à la banque et empruntez les 40% restants en sachant que c’est un petit écart que vous devez couvrir”, a-t-elle déclaré.

REGARDER | La femme roi a été présenté en première au TIFF et est maintenant à l’affiche partout au Canada : The Woman King a séduit au TIFF, maintenant ouvert partout au Canada The Woman King met en vedette Viola Davis dans le rôle de Nanisca, un général militaire de l’Agojie – le célèbre groupe de guerriers entièrement féminin chargé de protéger le royaume du Dahomey en Afrique de l’Ouest au XIXe siècle.

Défis Cancon

Il peut être difficile pour les films canadiens au TIFF de convaincre les distributeurs qu’ils sont commercialement dignes d’être présentés à un public canadien plus large.

Selon un avril rapport Selon la Motion Picture Association – Canada, les films canadiens ne représentaient que 2,6 % des revenus des salles sur le marché canadien de langue anglaise l’an dernier.

“Malgré le grand nombre de productions canadiennes qui existent, le public des salles afflue toujours vers les films hollywoodiens”, a déclaré Tom Alexander, directeur de la distribution en salles pour Mongrel Media.

La réalisatrice Ashley McKenzie réalise des films dans leur île natale du Cap-Breton, en utilisant souvent des acteurs et des membres d’équipe débutants qui vivent dans la communauté. Elle pense que cette approche locale peut rendre plus difficile l’appel aux distributeurs.

McKenzie était au TIFF avec Reines de la dynastie Qing, un drame sur une adolescente neurodiverse dans une petite ville isolée qui a été jugée inapte à vivre seule après une tentative de suicide.

Elle pense qu’une partie du défi est due au fait que les investisseurs hésitent à prendre des risques sur des films avec des acteurs inconnus de cinéastes émergents, mais elle pense également qu’il y a un obstacle géographique à la distribution dans une industrie qu’elle décrit comme centralisée autour des grands centres urbains, en particulier Toronto. .

Queens of the Qing Dynasty d’Ashley McKenzie a été tourné au Cap-Breton. McKenzie pense que la distribution peut s’avérer un défi particulièrement difficile pour les cinéastes qui travaillent dans de petites communautés avec des acteurs et des membres d’équipe locaux, souvent moins expérimentés. (Avec l’aimable autorisation de la FIN – AIFF)

“Je sais que beaucoup de cinéastes font des films dans leurs communautés comme moi”, a-t-elle déclaré. “J’espère que d’autres options seront peut-être disponibles… pour que certains de ces films soient vus et distribués.”

Avant le festival, McKenzie cherchait un distributeur pour Reines de la dynastie Qing et a conclu un accord avec la société de distribution torontoise MDFF, qui pourrait conduire à une sortie en salles fin 2022 ou début 2023. Elle a également un accord de licence de prévente avec CBC Films qui fournira éventuellement un point d’atterrissage pour le film.

Buzz (ou pas)

L’attention au TIFF peut affecter les calendriers de sortie des films, même si les distributeurs ont déjà les droits, a déclaré John Bain, responsable de la distribution chez levelFILM.

“Si vous obtenez un buzz particulièrement positif, cela signifie-t-il que nous devrions le diffuser alors qu’il pourrait attirer beaucoup d’attention?” il a dit.

L’inverse peut être vrai pour les films qui ne suscitent pas l’attention.

“Il faut beaucoup de temps pour qu’un accord de distribution soit conclu si un film n’obtient pas ce buzz critique du festival”, a déclaré MacNaughton.

Geoff Macnaughton est le directeur principal de l’industrie et de la programmation théâtrale au TIFF. (Georges Pimentel/TIFF)

Certains films du festival pourraient ne jamais être distribués, explique Alexander.

“Certes, beaucoup de films et de très bons films seront diffusés. Mais pour une raison quelconque, les sociétés de distribution peuvent tout simplement ne pas être en mesure de voir le potentiel d’audience.”

Trouver un public plus large

MacNaughton dit que le programme Film Circuit du TIFF apportera des films de festival à plus de 140 communautés, recommençant en septembre après une interruption de plusieurs années.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires communautaires à travers le Canada pour nous assurer que non seulement le public de Toronto voit ces films, mais que le public de tout le Canada les voit”, a-t-il déclaré.

Certains des films canadiens ont une distribution nationale prévue à l’avance, car cela peut être une condition courante pour débloquer un financement, bien que cela ne garantisse pas une large diffusion.

Mongrel Media distribue J’aime les films, à propos d’un adolescent grincheux travaillant dans un magasin vidéo au début des années 2000 en Ontario. Alexander dit que la société cherche à sortir ses films en salles chaque fois que possible.

“Nous constatons que le public revient dans les salles et nous continuons à jouer des films dans les salles quand nous le pouvons”, a-t-il déclaré.

Cependant, il a dit que ces sorties ont tendance à être limitées et concentrées sur les grands centres urbains, il peut donc être plus facile de voir certains de ces films dans les salles de Vancouver que Viking, Alta.

Exemples passés

L’émission de l’an dernier peut fournir une indication approximative du moment où les Canadiens pourront regarder certaines des sélections canadiennes du TIFF de cette année.

Scarboroughqui a remporté le prix Écrans canadiens 2022 de la meilleure image, a été distribué par levelFILM et est sorti en salles en février, avant de se rendre à Crave l’été dernier.

Raiders de la nuit, un film dystopique sur une mère essayant de sauver sa fille d’une institution gérée par l’État a été nommé l’un des dix meilleurs longs métrages canadiens du TIFF l’an dernier. Il est sorti dans plus de Il a également fait son chemin vers Crave plus tôt cette année et a ouvert dans 80 salles en octobre 2021, un total record pour un film autochtone.

REGARDER | Scarbarough a remporté le prix Écrans canadiens 2022 de la meilleure image :

Apprendre à nager, qui figurait sur la liste des dix meilleurs longs métrages canadiens du TIFF au festival de l’an dernier et qui est sorti en salles en mars dernier. Il a récemment été rendu disponible aux États-Unis sur Netflix et est disponible à la location ou à l’achat sur diverses plateformes de vidéo à la demande au Canada.

Bien qu’important, le festival du film n’est qu’une étape, et non la dernière, du long voyage qu’un film entreprend depuis sa création pour atteindre un public plus large.

“La moitié des films qui sortent sont bien faits. Et puis la moitié de cette moitié entre dans des festivals, puis un quart de cette moitié est distribuée, n’est-ce pas?” dit May.

“C’est une longue route … mais quand vous vous engagez sur cette voie et que cette route fonctionne bien, c’est une belle chose.”