La frénésie GameStop de fin janvier a forcé Wall Street à prêter attention aux investisseurs particuliers comme jamais auparavant.

La communauté r / WallStreetBets s’est empilée dans les actions et les options du détaillant de jeux vidéo, déclenchant une courte compression et laissant les vendeurs à découvert avec d’énormes pertes.

Par la suite, Wall Street et les organes de presse se sont plongés dans le subreddit pour comprendre comment cela s’était passé. Le mélange unique de WallStreetBets d’autodérision, de camaraderie et d’humour ironique capturé et identifié avec le public américain.

« De la façon dont ils se définissent, ils mettent en place » c’est qui nous sommes « et cela peut attirer les gens », a déclaré Ryan Milner, professeur de communication au Collège de Charleston. « Il y a vraiment un pouvoir dans le collectivisme qui se passe sur WallStreetBets. »

Voici une explication sur les raisons pour lesquelles ces actions collectives sont de plus en plus courantes, le rôle que jouent les mèmes dans ces situations et la suite de l’investissement dans le commerce de détail.