Comment les acteurs de House of the Dragon ont-ils appris le haut valyrien de GoT Universe?

House of the Dragon signifie un drame élevé et il est élevé avec l’utilisation du langage haut valyrien. L’univers de Game of Thrones a tout ce langage construit pour son utilisation et l’apprendre pour leurs rôles n’est pas une mince affaire pour les acteurs. Certaines des phrases les plus emblématiques de la culture pop de l’univers Game of Thrones sont en haut valyrien. Vous reconnaîtrez peut-être le célèbre ‘Valar Morghulis’, qui signifie ‘tous les hommes doivent mourir’, ‘Valar Dohaeris’ qui signifie ‘tous les hommes doivent servir’, ou ‘Dracarys’ qui signifie Dragonfire et a été utilisé par Laena dans House of the Dragon’s first saison.

Mais comment les acteurs ont-ils appris le haut valyrien ? Est-il possible pour eux de le comprendre ou les crédits sont-ils dus à l’apprentissage par cœur ? Milly Alcock, qui joue la version plus jeune de Rhaenyra Targaryen dans House of the Dragon (l’ancienne Rhaenyra est jouée par Emma D’Arcy), l’a expliqué aux téléspectateurs dans un podcast Game of Thrones. Elle a dit qu’elle apprendrait d’abord la scène en anglais, puis l’imprimerait sur une feuille. Les lignes seraient fixées phonétiquement et dans un enregistrement audio. Elle l’apprendrait alors au point que cela deviendrait une mémoire musculaire.

Dans une autre interview, elle a en outre expliqué qu’il ne s’agissait pas seulement d’apprendre par cœur, mais qu’elle savait également ce qui se passait dans la scène et ce qu’elle disait en haut valyrien car elle l’avait également appris en anglais. «Je l’analyserais et le décomposerais. Ensuite, je l’apprenais phonétiquement, puis j’apprenais à le dire, et j’écoutais un enregistrement vocal pour pouvoir simplement penser à la scène et le dire », a-t-elle déclaré.

Les dimanches de Game of Thrones (lundi, dans le cas de l’Inde) sont revenus en force lorsque la préquelle de Game of Thrones House of the Dragon a décollé. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) est décédée aux mains de Jon Snow (Kit Harrington) il y a trois ans lorsque nous les avons vus pour la dernière fois, provoquant la consternation des légions de fans de la série. La préquelle se déroule à Westeros environ 200 ans avant les événements de Game of Thrones.

