Facebook, TikTok et Instagram veulent que vous achetiez pendant que vous faites défiler.

Mon premier moment «TikTok m’a fait acheter» est arrivé six mois après le début de la pandémie. C’était une paire de pantalons en plumes noirs à taille haute d’Aritzia dont les femmes élégantes et maigres sur ma page For You ne cessaient de délirer. Le style s’appelait le Wilfred Melina. Avant Covid, je savais exactement ce que j’aurais fait avant de m’engager dans le pantalon: dirigez-vous vers le magasin Aritzia le plus proche de SoHo et essayez des paires de différentes tailles. Mais coincé à la maison, acheter le pantalon sur une impulsion était ma seule option. En sortant de l’application TikTok, en me connectant au site Aritzia et en collant les informations de ma carte de crédit, je n’ai eu que quelques instants pour m’attarder sur mon besoin de nouveaux pantalons.

Malheureusement, les plateformes de médias sociaux veulent éradiquer ces cinq précieuses minutes de délibération. La pandémie a déjà bouleversé nos habitudes d’achat habituelles, accélérant l’effondrement triste mais inévitable des détaillants traditionnels. Cela peut prendre plus d’un an d’achats en ligne pour anéantir pleinement notre désir d’essayer des choses avant d’acheter, mais les réseaux sociaux et les sites de commerce électronique misent déjà sur cela. Près des trois quarts des achats de vêtements ont été effectués en ligne en février. L’avenir du shopping est très clairement sur Internet. La prochaine frontière consiste en un «commerce social» entièrement intégré – dans lequel les applications de médias sociaux deviennent notre destination de magasinage officielle – et des achats vidéo en direct.

Pour l’acheteur moyen, la distinction entre le commerce social et le commerce électronique est presque sans importance. Le processus est le même, après tout. Vous voyez quelque chose que vous aimez sur TikTok, Instagram ou YouTube, et vous l’achetez en ligne (généralement via un lien d’affiliation ou le site direct de la marque). Aux fins de cette histoire, la ligne de démarcation est importante. Lorsque vous vous rendez sur un site spécifique comme Amazon, Target ou Aritzia pour acheter des produits, cela est considéré comme du commerce électronique. Avec le commerce social, le processus d’achat est terminé sans jamais quitter l’application de médias sociaux. Plus de temps dans l’application, comme vous pouvez l’imaginer, est mieux pour cette entreprise.

La bonne nouvelle pour les applications sociales est que le commerce social se développe par millions et a le potentiel de rivaliser avec le commerce électronique traditionnel. Selon un rapport d’Insider Intelligence, le nombre d’acheteurs du commerce social a augmenté de 25% de 2019 à 2020, passant de près de 64 millions à 80 millions de consommateurs qui achètent des articles via des applications comme Instagram, Facebook et Pinterest. Les plates-formes se sont également penchées sur cette stratégie pendant la pandémie: la plupart signalent un investissement plus important dans les achats, bien que le calendrier de déploiement de ces fonctionnalités soit encore incertain. TikTok, par exemple, a dévoilé une page publique en février consacrée à sa prochaine fonction d’achat, Seller University, et s’est associé à Shopify pour donner aux vendeurs plus d’opportunités d’atteindre les utilisateurs. Snap a récemment acquis Fit Analytics, une entreprise qui aide les gens à choisir la bonne taille de vêtements lorsqu’ils achètent en ligne. Et en février, YouTube a annoncé son intention d’étendre les outils de commerce électronique, ce qui permet aux téléspectateurs d’acheter directement auprès des créateurs.

Mais pour les utilisateurs, le changement peut sembler progressif. «Les changements majeurs sur les applications vont rarement se produire du jour au lendemain», a déclaré Vic Matta, professeur agrégé au département d’analyse et de systèmes d’information de l’Université de l’Ohio. «Les utilisateurs n’aiment pas les changements importants et brusques, car cela pourrait les amener à cesser d’utiliser l’application. La clé est de petits ajustements, c’est pourquoi il semble que les plates-formes mettent du temps à publier une nouvelle fonction. »

Les mises à jour sont souvent trop minutieuses pour que les utilisateurs y prêtent attention. Un bouton «acheter» ne change pas la fonction principale d’une application comme Instagram ou Pinterest. Pourtant, la pandémie a été une fenêtre dans laquelle nos habitudes d’achat sont devenues plus malléables: la quarantaine – et un ralentissement économique – n’a pas contrecarré la tendance des Américains à la surconsommation, et les plateformes de médias sociaux n’ont fait que faciliter cette envie. En ligne, nous existons dans un état de shopping ambiant; soit en cherchant activement à acheter quelque chose, soit en se faisant dire par des publicités ciblées ou des influenceurs.

Au cours de l’année dernière, des plateformes comme Facebook ont ​​pu élargir leurs offres d’achat en développant des outils pour les petites entreprises. Le changement le plus notable s’est peut-être produit avec Instagram l’automne dernier. Pour la première fois depuis des années, la disposition de l’écran d’accueil de l’application a été radicalement réorientée pour mettre l’accent sur Reels (son alternative à TikTok) et Shops. La mise à jour a brièvement suscité l’indignation, mais la plupart des utilisateurs se sont finalement habitués à l’interface. Même si une petite minorité a résisté à ces changements, cela n’avait pas d’importance pour une majorité d’utilisateurs qui étaient accro à l’application. Les plateformes de médias sociaux continueront de donner la priorité au profit, et ces décisions de conception auront potentiellement une influence à long terme sur le comportement des acheteurs, en particulier pour les membres de la génération Z.

«Le comportement des consommateurs change lentement», a déclaré Abigail Holtz, fondatrice de The Lobby, un marché de critiques vidéo pour les marques de mode destinées directement aux consommateurs. «Si vous pensez à ce à quoi ressemblaient les médias sociaux il y a cinq ans, la vidéo n’était pas une grande chose. Votre flux était en grande partie statique. Maintenant, avec la croissance de TikTok, nous avons vu des plates-formes pousser de la même manière ce format et récompenser les créateurs pour la création de contenu vidéo. »

Facebook et Instagram ont également intégré des fonctions d’achat en direct pour permettre aux créateurs et aux marques de vendre plus facilement des articles pendant les streams. L’algorithme Instagram stimulerait les créateurs qui publient activement plusieurs fois par semaine, à travers des fonctionnalités telles que Stories, Reels, IGTV et Instagram Live. «Il y a une sorte de motivation descendante pour reprendre cette technologie vidéo», a déclaré Holtz. Ce niveau d’engagement peut être insoutenable pour la plupart des petites entreprises et des créateurs, mais la norme renforce ce que les utilisateurs voient et interagissent sur l’application – et, en fin de compte, comment ils achètent. Ici, les vendeurs peuvent se connecter aux acheteurs là où ils se trouvent déjà, transformant le défilement en magasinage. Mais dans d’autres parties de l’espace de commerce électronique, les entreprises tentent de créer une destination de magasinage ciblée.

Le Lobby associe des éléments vidéo sociaux aux achats en ligne par navigateur; son objectif était d’améliorer l’expérience d’achat en ligne grâce à la curation et aux avis d’influenceurs personnalisés, le tout sans jamais quitter le site. Le site s’associe à des créateurs avant-gardistes, qui se filment en train de décrire et d’essayer des vêtements de différentes marques. «En fin de compte, vous n’achetez quelque chose que si vous aimez le produit», m’a dit Holtz. «C’est pourquoi nous nous concentrons autant sur les marques et leurs produits. Nous considérons le shopping vidéo, les influenceurs et la diffusion en direct comme des fonctionnalités qu’une plate-forme peut fournir, mais les gens ne sont poussés à acheter quelque chose que s’ils l’aiment vraiment. «

Le concept du Lobby d’un marché intermédiaire est attrayant pour ceux qui aiment réfléchir à leurs achats, mais les plates-formes et les sites de commerce électronique comme Amazon s’efforcent d’éliminer ce processus de réflexion – pour transformer les gens en acheteurs impulsifs. «Lorsqu’Amazon a créé le bouton d’achat en un clic, il a planté les graines pour rendre les achats en direct possibles et populaires», a déclaré Matta. «Il est dans l’intérêt d’Amazon de soutenir les achats impulsifs. La facilité d’utilisation de la plate-forme doit être si simple que les consommateurs n’ont même pas le temps de réfléchir. »

Cependant, les paiements sur Instagram et Facebook sont toujours «maladroits et décousus», a ajouté Matta, car le processus de paiement n’est pas encore entièrement rationalisé. En conséquence, les vendeurs envoient les utilisateurs hors de l’application vers un navigateur pour effectuer leur paiement, ce qui va à l’encontre des intérêts d’une plate-forme pour garder les gens dans l’application tout en achetant. Par exemple, j’ai quitté l’application TikTok pour acheter mon pantalon sur le site mobile d’Aritzia. Cette action amène les acheteurs à voir Instagram ou TikTok davantage comme des endroits pour découvrir de nouvelles marques et tendances, plutôt que comme des marchés sur lesquels faire leurs achats.

Ce n’est pas un problème pour Amazon, le marché par excellence des vendeurs en ligne. Mais à mesure que de plus en plus de plates-formes se tournent vers le commerce et soutiennent les petites entreprises, la domination d’Amazon dans l’espace pourrait diminuer. De plus, de nouvelles entreprises chercheront à aider les vendeurs à lancer, gérer et commercialiser leurs vitrines virtuelles sur Instagram ou TikTok. «Le succès dans le commerce électronique», comme l’explique Patrick Sisson dans un article de Vox sur Shopify, «se résume souvent à des frictions et à leur absence.»

Pour Amazon, la solution concurrentielle semble être dans Amazon Live, sa fonction d’achat en direct. La société a recruté des influenceurs et ouvert des candidatures pour le programme Amazon Influencer, qui permet aux participants de gagner un taux de commission de 1 à 10% sur les ventes Amazon Live. Le shopping en direct, bien qu’immensément populaire en Asie, n’a pas encore pleinement pris son envol aux États-Unis, mais certains le considèrent comme le Home Shopping Network ou QVC de la génération numérique.

«Le modèle commercial pour les achats en direct en Asie ressemble plus à QVC», a déclaré Danielle Li, la fondatrice de Popshop Live, un marché d’achat en direct. Les attitudes à l’égard du shopping en Asie, en particulier en Chine, sont également culturellement distinctes: les gens considèrent le shopping comme un passe-temps plutôt que comme un acte occasionnel d’indulgence personnelle. La technologie de copie d’Asie ne plaira donc pas aux consommateurs américains, a déclaré Li. «Au lieu de cela, nous nous concentrons davantage sur le divertissement et la communauté, et permettons aux téléspectateurs de créer un lien émotionnel avec le vendeur.»

Alors que des plateformes comme Facebook et Instagram (et bientôt TikTok) ont intégré des fonctionnalités d’achat en direct, Popshop est l’une des rares applications conçues spécifiquement pour ce support d’achat. Actuellement, la plupart des streamers de Popshop sont des détaillants physiques, car ils disposent d’un inventaire de produits suffisant pour accueillir un flux de plusieurs heures. Il était également urgent de travailler avec les détaillants, a déclaré Li, en particulier ceux qui ont dû fermer leurs magasins physiques en raison de Covid-19.

Selon Li, les achats en direct ne plaisent pas seulement à la génération Z, mais aussi aux acheteurs plus âgés qui ont grandi en regardant les chaînes d’achat à domicile. «On suppose qu’Internet polarise les gens de différents groupes d’âge, mais je pense que cela attire des gens de toutes sortes de milieux», a-t-elle déclaré. L’application prévoit éventuellement de travailler avec des influenceurs à une plus grande capacité, mais à son stade actuel, l’objectif actuel de l’équipe est d’aider les propriétaires de magasins et les marques. Pendant ce temps, Amazon a attiré des talents en fournissant une nouvelle source de revenus aux créateurs: elle a le potentiel d’être l’une de leurs activités les plus lucratives, a déclaré un YouTuber à Business Insider. En d’autres termes, au lieu de rencontrer les consommateurs là où ils se trouvent déjà – sur les applications sociales – Amazon espère attirer nos personnalités préférées et faire d’Amazon le premier endroit pour faire des achats sans réfléchir.

À eux seuls, cependant, la plupart des influenceurs n’ont pas encore intégré les achats en direct dans leurs flux de contenu. Cependant, le potentiel d’achat est déjà là grâce à des années de culture de transport sur YouTube et à la popularité de hashtags tels que #tiktokmademebuyit et #amazonfinds. Le pouvoir viral de TikTok a permis à certains produits et marques de recueillir des adeptes cultes, intentionnellement ou non. Après tout, il ne faut que 10 à 15 secondes pour présenter un produit à des millions de personnes et les convaincre de l’acheter; Ce n’est qu’une question de temps avant que l’achat d’un article ne devienne aussi simple que de glisser sur une histoire Instagram.

«Le commerce social et les achats en direct sont similaires en ce sens qu’ils tirent parti de l’achat instantané», a déclaré Matta, professeur dans l’État de l’Ohio. «Les gens qui sont prêts à le faire sont plus jeunes, généralement des millénaires ou des membres de la génération Z. La technologie pour cela est là, mais elle n’a tout simplement pas encore été adoptée par tous les segments de la population.»

Contrairement aux consommateurs en Chine, qui considèrent le shopping comme un passe-temps, le consumérisme en Amérique est une sorte d’activité passive. Nous rencontrons par programmation des produits incontournables sur nos flux sans les rechercher. Un retour à la vie sociale n’est peut-être pas la grâce salvatrice des détaillants physiques; Matta s’attend à ce qu’un sous-ensemble de clients reprenne les achats en personne, mais cela ne suffit pas pour éviter l’apocalypse du commerce de détail. En quarantaine, les réseaux sociaux encouragent une consommation ostentatoire. Comme l’achat devient de plus en plus facile, nous n’avons pas besoin d’événements qui changent la vie ou même d’une prise de décision active pour nous encourager à dépenser. Nous devons simplement nous fier à nos impulsions les plus basses.