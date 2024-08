Comment les accusations de racisme jouent un rôle dans l’appel de Trump dans l’affaire pénale en Géorgie

La question de la race imprègne L’affaire d’ingérence de Donald Trump dans les élections de l’État de Géorgie portée par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis. Dernier dossier judiciaire déposé par Trump dans le cadre d’un appel préliminaire demandant la disqualification de Willis nous rappelle qu’elle fait surface dans une revendication juridique, précisément.

Au moins, l’ancien président — qui a a exploité le racisme à des fins politiques — veut que ce soit un problème qui expulse Willis de l’affaire ou même qui la fasse rejeter.

Rappelons que, De retour en marsLe juge Scott McAfee a refusé de forcer le renvoi de Willis. La défense avait allégué un conflit d’intérêts découlant de sa relation amoureuse avec le procureur spécial Nathan Wade. McAfee n’a pas trouvé de conflit réel mais a déclaré que l’apparence d’irrégularité exigeait que Willis ou Wade démissionnent, ce que ce dernier a fait.

En réponse à une demande de défense distincte, pertinente pour Nouveau dossier judiciaire de Trump lundi, McAfee a critiqué un discours prononcé par Willis dans une église d’Atlanta dont l’effet, a écrit le juge dans sa décision de mars« visait à jeter le discrédit sur la race à l’encontre de la décision d’un accusé de déposer cette requête préalable au procès. » Pourtant, le juge de première instance a conclu que Willis n’avait pas franchi la ligne au point de refuser un procès équitable ou d’exiger sa disqualification.

L’affaire pénale d’État, dans laquelle Trump a plaidé non coupable, a été mis en attente en attendant l’appel, où cette question est au centre du dernier dossier du candidat républicain à la présidence auprès de la cour d’appel de l’État de Géorgie. « Willis faussement « Elle a déclaré que les allégations contre elle provenaient du racisme pour cacher le fait qu’elles étaient vraies », ont écrit ses avocats à propos de la procureure, qui est noire. Elle « avait manifestement l’intention que chaque juré potentiel du comté de Fulton qui entendrait ou lirait le discours raciste de Willis qualifie les accusés de racistes », ont ajouté les avocats.

Alors que McAfee a critiqué Willis dans sa décision, les avocats de Trump ont fait valoir dans leur dossier d’appel que « la simple réprimande verbale de Willis par le juge de première instance était totalement insuffisante – elle exigeait la disqualification ». En rejetant la demande de la défense, McAfee a écrit que la loi géorgienne sur la prétendue faute médico-légale n’est pas claire en termes de norme pertinente pour déterminer la disqualification. Cela pourrait rendre la question de savoir comment les tribunaux résoudront l’appel, qui a été fixé pour une plaidoirie orale. en décembre. Si Willis et son bureau sont disqualifiés, cela soulèverait des questions de quand ou même si l’affaire pourrait être portée devant un nouveau procureur.

Défendant le but ultime de McAfee en la gardant sur l’affaire, le bureau de Willis écrit plus tôt ce mois-ci que le juge n’a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire « en estimant qu’aucune des déclarations du procureur de district n’était susceptible de porter atteinte de manière permanente à l’équité fondamentale de tout procès futur et que, par conséquent, la disqualification n’était pas appropriée ».

Certes, cette question de disqualification est distincte du fond sous-jacent de l’affaire, dans laquelle Trump et d’autres ont été inculpés il y a un an pour leurs tentatives présumées de subvertir l’élection présidentielle de 2020 dans l’État. Et il y a d’autres questions à résoudre avant que l’affaire puisse passer au procès, y compris l’effet de La décision de la Cour suprême du 1er juillet sur l’immunité.

Si Trump est élu en novembre, une plus grande attention pourrait être attirée sur ses affaires criminelles dans l’État, que les présidents n’ont pas le pouvoir de gracier ou de rejeter, alors que les avocats de Trump tentent d’annuler ses verdicts de culpabilité dans l’État de New York. sur la base de la décision d’immunitéMais que Trump gagne ou perde en novembre, le sort du dossier géorgien pourrait ne pas être clair avant un certain temps.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com