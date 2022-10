Comment les abeilles et les ruches robotiques pourraient aider l’espèce à riposter

Schmickl, qui dirige maintenant le laboratoire de vie artificielle de l’université de Graz en Autriche, ne s’est pas trompé. Des études menées dans diverses parties du monde ont depuis révélé que les populations d’insectes diminuent ou changent. Après avoir travaillé dans le domaine de la robotique en essaim pendant plusieurs années – en utilisant la nature pour inspirer les robots – Schmickl a décidé de renverser son travail et de concevoir des robots pour aider la nature, un concept qu’il appelle piratage de l’écosystème.

Il se concentre sur les abeilles. Les abeilles et autres pollinisateurs sont confrontés à la perte d’habitat, à l’exposition aux pesticides et à d’autres défis, et Schmickl pense que leur venir en aide pourrait aider à renforcer des écosystèmes entiers. Déjà, certaines entreprises proposent des ruches augmentées qui surveillent les conditions à l’intérieur, voire s’occuper robotiquement des abeilles. Maintenant, Schmickl et ses collègues veulent aller plus loin et utiliser la technologie pour manipuler le comportement des insectes.

Parlant à l’essaim

L’équipe de Schmickl construit des prototypes de ruches dans le cadre d’un projet financé par l’Union européenne appelé Hiveopolis. L’une des ruches du groupe ressemble à un tronc d’arbre stylisé, semblable à un arbre creux où les abeilles pourraient nicher dans la nature. Dans un effort pour utiliser des matériaux durables, cette ruche est fabriquée à partir d’argile imprimée en 3D et de champignons cultivés sur du marc de café recyclé, explique Schmickl.

Les prototypes de ruches sont équipés de capteurs et de caméras ainsi que d’appareils capables de créer des vibrations à l’intérieur de la ruche et d’ajuster la température ou le débit d’air. De tels outils pourraient finalement diriger les schémas de circulation des abeilles : les expériences de Schmickl ont montré que les vibrations ralentissent les abeilles, tandis que le déplacement de l’air les encourage à s’éloigner.

Tim Landgraf, collaborateur de Hiveopolis, professeur d’intelligence artificielle et collective à la Freie Universität Berlin en Allemagne, travaille sur un autre type d’outil pour ces ruches : une abeille robotique dansante.

Lorsque les vraies abeilles reviennent de la recherche de nourriture, elles exécutent une «danse frétillante» distinctive qui communique l’emplacement de la nourriture. D’autres abeilles se joignent aux danses des butineuses, et quand suffisamment d’abeilles font la même danse, elles s’envolent pour trouver de la nourriture. « C’est une sorte de processus de sondage d’opinion », dit Schmickl.

Dans recherches antérieures, Landgraf a construit un robot capable d’exécuter une danse frétillante si convaincante que d’autres abeilles l’ont suivi et, au moins parfois, ont volé dans la direction suggérée par le robot. Maintenant, il se prépare à tester une version améliorée du robot waggle et à découvrir s’il peut guider les abeilles vers une source de nourriture. Le robot ne ressemble pas beaucoup à une abeille pour un œil humain. Son corps est simplement un petit tube flexible avec une “aile” flottante. Mais il est connecté à un moteur à l’extérieur de la ruche qui peut le diriger et le déplacer sur la piste de danse de la ruche.