Comment les 49ers ont reçu un désavantage d’horaire injuste pour la saison 2023 de la NFL – NBC Sports Bay Area & California

Il y a un avantage certain à ce qu’une équipe de la NFL bénéficie d’une semaine de congé, mais les 49ers ne bénéficient pas de tous les avantages que les autres ont reçus cette saison.

Les joueurs se sont présentés à l’entraînement de lundi après que leur dernier match ait eu lieu six jours auparavant, une défaite 31-17 contre les Bengals de Cincinnati. L’équipe qui a eu exactement la même période de congé est l’adversaire de la semaine 10 des 49ers, les Jaguars de Jacksonville.

En neuf matchs, les 49ers ont eu l’inconvénient de jouer deux fois contre des adversaires qui bénéficiaient d’une semaine de congé avant la compétition. Le congé des Cleveland Browns a eu lieu au cours de la semaine 5 et la semaine suivante, ils ont accueilli une équipe des 49ers qui a également dû se rendre vers l’est pour le concours.

Deux semaines plus tard, les 49ers ont accueilli les Bengals bien reposés juste après le congé de la semaine 7 de Cincinnati. Les deux matchs ont été des défaites pour les 49ers, qui n’avaient clairement pas le dessus en ce qui concerne le temps de récupération et la préparation des joueurs.

Au lieu d’avoir enfin l’avantage d’être plus reposés que leur adversaire lors de la semaine 10, les 49ers affrontent non seulement une équipe qui a eu le même temps libre, mais ils se rendront à nouveau sur la côte est pour le faire.

L’équipe de planification de la NFL a la tâche difficile de créer un calendrier de 18 semaines pour 32 équipes qui comprend désormais une liste complète de matchs du jeudi soir, ainsi que trois matchs le jour de Thanksgiving. C’est là que les 49ers encore a tiré le bâton court.

Il y a quelques équipes qui jouent deux fois jeudi soir en 2023, et les 49ers en font partie. Jouer jeudi crée une semaine de travail très raccourcie pour la préparation et la récupération d’une équipe. Les 49ers ont disputé leur premier match de « Thursday Night Football » au cours de la troisième semaine et le feront à nouveau le soir de Thanksgiving à Seattle contre les Seahawks.

Non seulement les 49ers sont à nouveau l’équipe qui se rendra à son deuxième match de jeudi, mais deux des autres équipes programmées pour deux matchs du TNF joueront leur deuxième après une semaine complète de préparation et de repos.

Les Seahawks et les Cowboys de Dallas disputent leur deuxième match TNF la semaine suivant leurs matchs de Thanksgiving. Cela leur donne une semaine régulière entre les compétitions au lieu de deux matchs avec une petite semaine avant le second.

Quatre autres équipes devraient jouer deux matchs jeudi : les Packers de Green Bay, les Lions de Détroit et les Commanders de Washington, qui jouent tous à Thanksgiving, et les Jets de New York, qui ont raccourci la semaine avant leur match du Black Friday et le dernier. Match du jeudi soir de la semaine 18.

Les 49ers abordent leur match d’après-semaine reposés – et s’attendent à ce que Deebo Samuel revienne après avoir raté deux matchs en raison d’une blessure à l’épaule – mais pas avec tous les avantages habituels d’une semaine de congé. Bien qu’il n’y ait aucun moyen de rendre le calendrier de la NFL complètement équitable, il semble que les adversaires des 49ers aient eu le dessus à plus d’un titre.

