Comment les 40 premiers jours du Premier ministre Liz Truss se sont terminés par le plus grand effondrement politique en 300 ans

QUAND Liz Truss a accidentellement tweeté qu’elle serait prête à “toucher le sol” le premier jour de son mandat de premier ministre, la plupart des gens ont vu le côté amusant de la faute de frappe.

En réalité, il a fallu 40 jours pour que le nouveau Premier ministre et son mini-budget « Kami-Kwasi » se désintègrent sous l’impact.

Le danger auquel Mme Truss est confrontée est déjà d’une ampleur historique 1 crédit

Un trou noir de 60 milliards de livres sterling dans les finances du pays était le résultat direct du mini-budget de Mme Truss et Kwasi Kwarteng Crédit : AFP

Ayant déjà abandonné une mesure phare – une réduction d’impôt détestée pour ceux qui gagnent plus de 150 000 £ – les requins tournaient en rond.

Face à la chute de la livre sterling et à la flambée des coûts d’emprunt – tant pour les propriétaires que pour le Trésor – quelque chose devait céder.

Pris entre le rocher des commerçants mercenaires de la ville et l’enclume des députés conservateurs mutins à Westminster, il a commencé à se rendre compte que le Premier ministre s’en tenait à ses plans risquait de devenir le Premier ministre le plus court de tous les temps.

Mais c’est un e-mail du Bureau de la responsabilité budgétaire au Chancelier vendredi dernier qui a déclenché l’effondrement le plus spectaculaire de l’autorité gouvernementale dans l’histoire politique moderne.

Les scrutateurs indépendants des impôts et des dépenses ont été brutaux dans leur évaluation : un trou noir de 60 milliards de livres sterling dans les finances de la nation était le résultat direct du mini-budget de Mme Truss et Kwasi Kwarteng.

L’ampleur des réductions de dépenses qui seraient nécessaires juste pour empêcher les intérêts de la dette de ruiner le pays n’était pas seulement époustouflante, mais politiquement impossible, même pour un gouvernement fort.

Mais après avoir abandonné le taux de 45p, Truss marchait à peine sur l’eau en tant que PM, encore moins assez fort pour prendre une hache toxique à la taille de l’État.

Les 18 milliards de livres sterling supplémentaires que la Grande-Bretagne paiera en intérêts sur les seuls emprunts du gouvernement représentaient plus que l’ensemble du budget du ministère de l’Intérieur.

Avec le budget du NHS intouchable, une augmentation massive des dépenses sur le gel des factures d’énergie et une promesse d’augmenter les dépenses de défense, le Premier ministre s’était snooké.

Et lorsqu’elle a affirmé mercredi aux PMQ qu’il n’y aurait pas de réduction des dépenses publiques, le temps faisait tic-tac sur un demi-tour spectaculaire.

Alors même qu’elle a déclaré aux députés qu’une augmentation de l’impôt sur les sociétés “serait une erreur à un moment où nous essayons d’attirer des investissements dans notre pays”, des travaux privés étaient en cours pour y parvenir.

Le Premier ministre a commencé à se préparer à descendre mercredi soir, alors que son chancelier – son ami et allié le plus proche en politique – s’est envolé pour Washington pour rencontrer l’organisme de surveillance financière mondiale, le FMI.

La Banque d’Angleterre a été contrainte d’intervenir après le désastreux mini-budget 1 crédit

Pendant qu’il était là, ils ont ouvertement critiqué les plans du gouvernement dans un dénigrement humiliant sur la scène mondiale.

Avec l’inflation rampante, les experts mondiaux ont cité la Grande-Bretagne comme un exemple de la façon de ne pas y faire face.

« Nous devenions la risée », admet un ministre. “Vous pouvez vivre avec les tireurs d’élite de Mel Stride [the chair of the Treasury select committee] mais vous ne pouvez pas vraiment ignorer que le FMI fait de vous une affiche de catastrophe.

Avec Kwarteng hors du pays, Simon Case, le secrétaire du Cabinet, et James Bowler, le nouveau chef du Trésor, ont tourné la vis à Mme Truss pour abandonner les plans.

Et les nouvelles étaient également sombres de la part des conseillers politiques.

Ils ne voyaient aucun moyen pour le Premier ministre de faire passer son budget par le Parlement – ​​si des députés conservateurs paniqués lui donnaient même assez de temps au pouvoir pour essayer d’adopter un projet de loi de finances.

En vacances, le tout-puissant patron du comité d’arrière-ban de 1922, Sir Graham Brady, a fait part de son inquiétude lors de plusieurs appels avec Mme Truss mercredi et jeudi.

“IL A PERDU LA FÊTE”

Tout comme il est venu rendre visite à Truss lors de la conférence des conservateurs pour avertir que le taux de 45p devait être supprimé si elle voulait survivre, Sir Graham a averti le Premier ministre que les couteaux étaient sortis pour le chancelier et que Kwarteng pourrait devoir être offert en sacrifice si elle l’administration devaient rester en aucune façon crédibles.

“Il avait perdu les marchés et il a perdu la fête”, a déclaré une source. “Personne ne l’a noté, un gars intelligent, un gars sympa, mais il a totalement renforcé la sensibilisation de tous les côtés”, a ajouté un autre député.

La vice-Première ministre, Thérèse Coffey, était également “déterminée à obtenir Kwasi”, selon une source gouvernementale de haut niveau.

“Elle lui a enfoncé le couteau dans les omoplates alors qu’il était encore dans la salle d’embarquement.”

Mme Truss a également brièvement envisagé de licencier le whip en chef Wendy Morton, que les députés considèrent comme un poids léger totalement incapable de rassembler les différentes factions des députés conservateurs en se mitraillant publiquement.

Le demi-tour sur l’impôt sur les sociétés a été cimenté lorsque la nouvelle a été divulguée au Sun et à d’autres jeudi après-midi – la livre s’est redressée et le coût des emprunts publics à long terme a chuté.

Faire demi-tour sur le demi-tour envisagé risquait de plonger le pays dans de nouvelles turbulences financières, tout comme la Banque d’Angleterre devait cesser de racheter de vastes quantités de dette pour atténuer la douleur.

Mais le Premier ministre voulait dormir sur la décision de finalement licencier Kwarteng.

Avec le chancelier sur le vol de nuit de DC, son sort a été scellé vendredi matin.

“Il avait le pressentiment que ça allait arriver et ne s’est pas beaucoup battu”, a déclaré une source.

Mais il est difficile d’exagérer à quel point la décision a été un coup dur pour Truss et l’ensemble de son projet.

Son ami le plus proche en politique, c’était leur budget rédigé ensemble, parfois en secret, loin des conseillers, des assistants et des spin-doctorants.

Lorsqu’elle a annulé le taux de 45p, elle l’a imputé à tort à une “décision que le chancelier avait prise”.

Maintenant, en faisant demi-tour sur l’impôt sur les sociétés, elle a jeté ce pare-feu – laissant le PM la seule cible restante maintenant.

“BROUILLARD POUR SURVIVRE”

Affaiblie et sans défense, lorsque j’ai demandé au Premier ministre lors de la conférence de presse désastreuse d’hier pourquoi elle devrait rester en poste, elle pouvait à peine trouver une réponse.

Après avoir répondu à seulement quatre questions des journalistes, elle s’est précipitée vers la sortie – à peine huit minutes.

Hier soir, No10 se démenait pour simplement survivre au bureau.

« Les réductions d’impôts étaient censées être la partie la plus facile », affirme un ministre.

Le reste du plan de croissance n’a pas encore été défini, mais comprend des changements controversés en matière de planification, de garde d’enfants et de droits des travailleurs.

Tout cela va être des batailles massives avec un parti qui est maintenant encore plus ingouvernable qu’il ne l’était il y a à peine une semaine.

Ce qui sauve Truss, pour l’instant, c’est le manque total d’unité parmi les députés sur ce qui pourrait arriver ensuite.

“S’il y avait quelqu’un qui était prêt à prendre le relais, elle serait absente lundi matin”, a admis un ministre du Cabinet.

Le spectre d’une élection générale plane lourdement sur les députés conservateurs étant donné que les sondages indiquent une déroute aux proportions historiques.

La seule carte forte de Truss est la menace d’aller au pays si la discipline de parti n’est pas maîtrisée.

Philip Hammond et Nadine Dorries ont tous deux déclaré publiquement qu’il serait politiquement impossible qu’un troisième Premier ministre soit nommé sans se rendre dans le pays.

Mais malgré cela, il y a d’anciens partisans de Sunak qui envisagent un « couronnement » d’un nouveau chef sans vote des membres conservateurs.

Comme le dit un grand conservateur de la droite du parti, il y a “une véritable chance que le Parti conservateur se sépare irrévocablement” si cela est poursuivi car il serait farouchement résisté par les Brexiteers et les partisans de Truss.

Il y en a dans le parti conservateur qui aimeraient voir Rishi Sunak parachuté dans Crédit : Getty

Et même les principaux partisans de Sunak doutent que le parti puisse se rassembler autour d’un candidat.

“Le parti conservateur ne peut s’entendre sur quoi que ce soit sans débat, sur où se retrouver pour déjeuner et encore moins sur quoi que ce soit d’autre”, déplore l’un.

Le plus grand partisan de Jeremy Hunt, Steve Brine, affirmant que le nouveau chancelier est désormais le PDG du Premier ministre en tant que président, Truss est également menacé par le n ° 11.

Si Hunt devait sortir, ce serait vraiment des rideaux, ce qui en ferait une figure incroyablement puissante qui peut tempérer les instincts de droite de Mme Truss et définir l’ordre du jour du Trésor.

Alors que Kwarteng envisageait une réduction du budget de l’aide étrangère pour essayer d’augmenter les sommes, Hunt, en tant qu’ancien ministre des Affaires étrangères, s’y est engagé.

De grandes batailles se profilent entre le n ° 10 et le n ° 11.

Le danger auquel Mme Truss est confrontée est d’une ampleur historique, moins de six semaines après son entrée en fonction.

Le biographe d’innombrables Premiers ministres, Sir Anthony Seldon, a déclaré hier soir : « Il n’y a jamais rien eu de tel depuis les 300 ans du Premier ministre. Nous utilisons trop le mot, mais c’est sans précédent.

Et il a dit que le blâme pour cela incombait uniquement à Mme Truss et à son amie évincée.

Il a dit: «Pour entrer, avec toutes les armes à feu, et avoir un tel mépris pour les procédures, saccager la fonction publique, les appeler le blob, saccager d’autres parties de l’État et penser que vous savez mieux – je veux dire, pourquoi sur Liz Truss et Kwasi Kwarteng pensaient-ils qu’ils pouvaient faire des choses que personne d’autre n’avait faites ?

Comme l’a dit l’ancien chef conservateur William Hague hier soir : « Cela a été un épisode catastrophique. Et je pense que ça ne tient qu’à un fil.