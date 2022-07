Comment l’ère “Move Fast” de Facebook a conduit à l’un de ses plus grands scandales

Vous vous souvenez de l’époque où le fil d’actualités de Facebook regorgeait d’applications comme FarmVille de Zynga ? Cette époque, au début des années 2010, a été la première grande tentative de Mark Zuckerberg de rendre Facebook beaucoup plus grand qu’un simple réseau social et plus comme une plate-forme pour les développeurs semblable à Windows.

C’était une période de formation pour Internet, lorsque les téléphones mobiles et l’économie des applications commençaient tout juste à décoller. Pour Facebook, c’était l’ère “Move Fast and Break Things” – une des premières devises de l’entreprise – lorsqu’elle est passée à des centaines de millions d’utilisateurs et a pris des décisions qui la hantent encore à ce jour. Qu’est-ce que Zuckerberg a bien fait pendant cette période qui a placé Facebook en position dominante, et qu’est-ce qu’il s’est trompé en cours de route ?

C’est un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre dans le deuxième épisode de la nouvelle saison de Terre des Géants, la série de podcasts narratifs primés de Vox Media Podcast Network sur les entreprises technologiques les plus influentes de notre époque. Cette saison, Recode et The Verge ont se sont associés au cours de sept épisodes pour raconter l’histoire du parcours de Facebook pour devenir Meta, avec des entretiens avec des dirigeants actuels et anciens.

Notre premier épisode, sur la création du fil d’actualité, racontait l’histoire de la vision originale de Zuckerberg pour les médias sociaux. L’épisode deux examine les conséquences de la poursuite de cette vision à toute vitesse. Nous expliquons comment l’ère qui nous a amené FarmVille et “Connectez-vous avec Facebook” a conduit l’entreprise dans l’un de ses plus grands scandales : Cambridge Analytica.

