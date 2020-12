En avril dernier, lorsque Rob Flaherty, le directeur numérique de la campagne présidentielle de Joe Biden, m’a dit que l’équipe de l’ancien vice-président prévoyait d’utiliser des vidéos de bien-être et des mèmes inspirants pour battre le président Trump dans une «bataille pour l’âme d’Internet», ma première pensée fut: Bonne chance avec ça.

Après tout, nous parlions d’Internet, qui ne semble pas récompenser quoi que ce soit d’élévant ou de nuancé ces jours-ci. De plus, M. Trump est une centrale numérique, avec un public énorme et passionné, une coalition de médias populaires de droite renforçant son signal et un flair pour dire le genre de choses scandaleuses et captivantes qui sont de l’herbe à chat. algorithmes de Facebook, Twitter et YouTube. Et après avoir écrit au sujet de la présence relativement minime de M. Biden sur Internet au printemps dernier, j’ai entendu des légions de stratèges démocrates nerveux qui craignaient que l’utilisation du message «guérissez la nation» contre l’armée des mèmes MAGA était comme apporter un moulinet à un combat de prix.

Mais à la fin, les mouilleurs de lit avaient tort. M. Biden a gagné, et bien qu’il ait beaucoup moins d’abonnés et beaucoup moins d’engagement sur les médias sociaux que M. Trump, sa campagne a permis de collecter des montants record et a finalement neutralisé l ‘«étoile de la mort» de M. Trump – le nom de son ancien directeur de campagne, Brad Parscale, a donné à l’opération numérique de la campagne.

Il est probablement impossible de déterminer si une stratégie en ligne particulière a fait bouger l’aiguille de manière décisive pour M. Biden. Des facteurs hors ligne, tels que la mauvaise gestion de la pandémie par M. Trump et la dévastation économique qu’elle a provoquée, ont sans aucun doute joué un rôle majeur. Mais comme les campagnes réussies engendrent des imitateurs, il vaut la peine de regarder sous le capot de la stratégie numérique de Biden pour voir ce que les futures campagnes pourraient en tirer.