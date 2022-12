Comment l’équipe féminine des États-Unis a gagné des millions à la Coupe du monde masculine

L’équipe féminine de football des États-Unis, quadruple championne du monde, remporte également la Coupe du monde masculine.

Grâce aux nouveaux accords de travail conclus avec US Soccer qui garantissent une répartition des prix remportés par les équipes nationales du pays, les femmes recevront une part égale des prix en argent de la performance des hommes américains au Qatar. Combien d’argent? Au moins 6 millions de dollars à ce jour, soit plus que les prix combinés que l’équipe féminine a récoltés pour sa victoire à la Coupe du monde 2019 en France (prix de 4 millions de dollars) et son titre 2015 au Canada (2 millions de dollars).

En septembre, les équipes féminines et masculines des États-Unis ont officiellement signé de nouvelles conventions collectives avec des termes historiques : pour la première fois, US Soccer a garanti que les joueurs recevront un salaire égal pour participer à des matchs et compétitions internationaux, ce qui avait été l’une des questions les plus controversées. face aux équipes et à la fédération ces dernières années.

Cela signifie que l’équipe nationale féminine bénéficiera également de l’avancement des hommes à la Coupe du monde 2022 au Qatar, dans des chiffres qu’un porte-parole de l’équipe féminine a déclaré que les joueuses digèrent encore – mais qui ont donné à l’équipe féminine et à ses prédécesseurs, un sentiment d’accomplissement et d’avancement dans une quête d’équité dans le sport qui dure depuis des décennies.