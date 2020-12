Noël est arrivé tôt pour Jennifer Garnerde fans lorsque l’actrice a recréé sa scène de piscine emblématique de Alias plus tôt ce mois-ci.

Le gagnant du Golden Globe, qui a joué Sydney Bristow dans la série télévisée ABC de 2001 à 2006, posté sa réimagination plus réaliste du moment sexy du 4 décembre. Sa version 2020 comprenait un modeste maillot de bain Speedo au lieu d’un bikini, des pantoufles au lieu de talons de chaton et des cheveux emmêlés au lieu d’un look mouillé.

Cependant, tout le monde n’a pas été ravi par la recréation amusante de l’émission d’espionnage. À l’époque, Jennifer a taquiné son manager Nicole King Solaka et publiciste Meredith O’Sullivan Wasson parce qu’elle leur avait promis de ne jamais partager le clip.

La star de 48 ans a écrit: « Voici LA vidéo que j’ai promis à mon manager (salut, @nksolaka) et à mon publiciste (salut, @mereowass) que je ne publierais jamais. » Elle a ajouté: « À un moment donné en 2021, mesdames, j’essaierai d’être mignonne rien que pour vous. »